淘宝正式下线部分卖家服务保障产品 包括假一赔三等

直到 Galaxy Z Fold 3 折叠屏智能机受到了认可、并由 Galaxy S22 Ultra 继承了 Galaxy Note 的衣钵，三星才于近日证实了这一消息...在去年发布 Galaxy S21 系列智能机时，三星就已经暗示了要砍掉 Galaxy Note 产品线的第一条线索...当三星开始计划砍掉 Galaxy Note 产品线时，当时还不清楚被其寄予厚望的折叠屏设备能否获得市场的认可......