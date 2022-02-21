首页 > 业界 > 关键词  > 淘宝最新资讯  > 正文

淘宝正式下线部分卖家服务保障产品 包括假一赔三等

2022-02-21 16:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:淘宝网发布了关于卖家服务保障产品下线的公告，并于 2022 年 2 月 21 日正式生效。

公告称，淘宝网将在 2022 年 2 月底，对“淘宝服务”页面部分产品比如假一赔三、卖家包税、海外直邮、上门测量、免费设计、延长保修、免费换新等，陆续进行下线和调整。

下线和调整期间，卖家将无法新加入服务，但不影响已生成的服务保障订单。

淘宝方面表示，在未来将进行业务模式和产品能力的升级，提供更好的消费者服务保障产品。

image.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM