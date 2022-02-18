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十四部门：引导外卖等互联网企业下调餐饮业商户服务费标准

2022-02-18 14:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:2 月 18 日，国家发改委等 14 部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。

其中，在餐饮业纾困扶持措施方面，政策提出，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务 费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联网平台企业对疫 情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性 商户服务费优惠。

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同时，允许失业保险、工伤保险基金结余较多的省份对餐饮企 业阶段性实施缓缴失业保险、工伤保险费政策，具体办法由省级 人民政府确定。符合条件的餐饮企业提出申请，经参保地人民政 府批准可以缓缴，期限不超过一年，缓缴期间免收滞纳金。

引导金融机构加强与餐饮行业主管部门信息共享，运用 中小微企业和个体工商户的交易流水、经营用房租赁以及有关部 门掌握的信用信息等数据，提升风险定价能力，更多发放信用贷 款。鼓励符合条件的餐饮企业发行公司信用类债券，拓宽餐饮企 业多元化融资渠道。

此外，鼓励政府性融资担保机构为符合条件的餐饮业中小微企 业提供融资增信支持，依法依约及时履行代偿责任，积极帮助受 疫情影响企业续保续贷。支持有条件的地方向政府性融资担保机 构注资、提供融资担保费用补贴。鼓励保险机构优化产品和服务，扩大因疫情导致餐饮企 业营业中断损失保险的覆盖面，提升理赔效率，提高对餐饮企业 的保障程度。鼓励有条件的地方给予保费补贴。

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