十四部门：引导外卖等互联网企业下调餐饮业商户服务费标准

是不是有了超越认知的震惊！手机监听、智能算法这些常被群众讨伐的技术，竟然成了爸妈调教互联网的手段...并非互联网原住民的中老年，遇到过年轻人的不耐烦，踩到过微商、假靳东的深坑...各种角度地远离年轻人，松弛下来的中老年反而有了更多展示空间，从短视频走向了小红书、陌陌等社交新战场...种种迹象表明，自带社交牛逼症的中老年网友，真变多了...老韩尝试着跳出短视频，去更多平台发现同好，寻找专属中老年的圈子...重点是，永远在追逐更年轻的产品们能否停停脚步，捎上中老年这个孤独却庞大的队伍......