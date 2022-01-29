三星将加快未来Android和One UI更新推出的步伐

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:据galaxyclub消息，三星已开始简化其软件系统更新的方式。迄今为止，三星创建了特定国家/地区的更新，可通过国家/地区特定代码 (CSC) 识别。然而，GalaxyClub声称三星已经开始为Galaxy Z Flip3、Galaxy Z Fold3 和Galaxy A52 4G等产品开发单一的欧洲固件“EUX” 。

以前，三星会为每个国家/地区开发不同的固件更新。现在，这些智能手机应该在整个欧洲收到相同的固件，无论人们在哪个欧盟成员国购买它们。据报道，三星的初步测试进展顺利，因为 GalaxyClub 声称三星希望协调其在欧洲的 EUX 开发分支。理论上，这一变化将适用于 Galaxy A、Galaxy M 和 Galaxy S 系列，包括即将推出的Galaxy S22、Galaxy S22+和Galaxy S22 Ultra。

不过，开发方式的改变应该不仅仅让三星受益。由于三星将开发较少版本的相同固件，它应该允许公司更及时地推出主要的操作系统更新。此外，采用统一的 CSC 还应该使更多人能够测试 One UI beta 版本。

目前，三星的 One UI 4 升级计划深入到 2022 年。三星是最早开始将设备升级到 Android 12 的 Android OEM 之一，它还承诺提供三个操作系统更新，与谷歌和一加手机一致。