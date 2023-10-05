谷歌宣布推出适用于 Android 和 iOS 的「Bard 助手」

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日消息:在 Made by Google 活动中，谷歌首次推出了 Pixel 8 和 Pixel Watch 2 硬件，并宣布推出了搭载 Bard 的助手，该助手利用生成式 AI 为用户提供个性化的帮助。谷歌公司表示，这个新的 AI 增强助手可以帮助您规划下一次旅行，找到电子邮件收件箱中的详细信息，甚至创建购物清单。

与 Web 上的 Bard 一样，搭载 Bard 的助手将与公司现有的一些应用程序集成，例如 Gmail 和 Docs，以帮助您查找和总结信息。此外，您可以通过文本、语音或图像与该工具进行交互，它仍将保留一些助手的关键功能，允许您执行诸如发送短信之类的操作。

作为该工具可以执行的示例，谷歌表示，您可以「在照片上浮动 Bard 叠加层」，然后要求 Assistant with Bard 创建标题。您可以在上面看到这个演示，甚至显示了 Bard 如何提供与图像匹配的相关标签。

谷歌还指出，您可以「选择个人的隐私设置」。Assistant with Bard 并不会立即可用。谷歌将在不久后将其提供给早期测试者，然后在「未来几个月内」推出 Android 和 iOS 版本。

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