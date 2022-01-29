互联网发展座谈会召开

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:据网信办消息， 1 月 28 日下午，中央网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会，人民网、京东、快手、小米、美团等 5 家互联网企业负责人就新形势下互联网企业健康持续发展提出对策和建议。

会议指出，市场监管部门要坚持发展和规范并重，坚持监管和服务并举，进一步推动健全平台经济治理体系，强化平台经济领域基础性制度供给，加强和改进反垄断与反不正当竞争监管执法，积极维护平台各市场主体和消费者合法权益，持续优化营商环境、规范网络市场秩序，优化监管方式、提升监管水平，努力为平台企业创造公平、有序、透明的市场环境，支持和促进平台企业公平竞争、创新发展、高质量发展，推动我国平台经济行稳致远。

同时，会议还强调，广大互联网企业要增强责任感、使命感，善于抢抓机遇，勇于改革创新，坚持守法经营，努力做大做强。中央网信办将坚持“两个毫不动摇”，坚持发展和规范并行、政策引导和依法管理并举、经济效益和社会效益并重，加强惠企政策统筹协调，加强网上宣传舆论引导，加强政企对接交流，创新监管方法手段，构建亲清政商关系，维护企业合法权益，切实为广大互联网企业健康持续发展做好积极服务、营造良好环境、提供有力保障。

此外，会议还明确，全行业要坚定信心和决心，正视困难挑战，把握发展大势，顺应发展规律，推动高质量发展：一是坚持技术创新驱动发展，促进产业结构优化；二是强化融合应用引领发展，加快产业生态培育；三是增强依法合规经营意识，推动行业公平竞争；四是加强网络安全防护能力，保障行业健康有序发展。