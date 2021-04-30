苹果登顶2021年全球智能手机销量榜首

来自Canalys最新的智能手机市场调查报告，苹果在2021年第4季的iPhone出货量占全球22%，重夺全球手机出货量排名第一位。
在2021年第4季，iPhone占全球智能手机整体出货量22%，主要受惠于iPhone13的强劲需求。不过，苹果按年出货量仅增加1%，主要原因是受疫情下供应链问题所影响。另外，中国大陆地区的iPhone销情理想，也成为iPhone的推动力。
来自Canalys最新的智能手机市场调查报告，苹果在2021年第4季的iPhone出货量占全球22%，重夺全球手机出货量排名第一位。
在2021年第4季，iPhone占全球智能手机整体出货量22%，主要受惠于iPhone13的强劲需求。不过，苹果按年出货量仅增加1%，主要原因是受疫情下供应链问题所影响。另外，中国大陆地区的iPhone销情理想，也成为iPhone的推动力。
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得益于iPhone 13的功劳，苹果成为了2021年全球手机销量冠军...数据研究机构Canalys发布的最新报告显示，苹果手机在2021年占全球智能手机出货量的22%，坐上全球智能手机市场的头把交椅，三星以20%的市场份额紧随其后...2021年年底苹果拿下全球智能手机出货量22%...报告中提到，根据2021年10月的iPhone销量，苹果是中国最大的智能手机制造商...
据数据研究机构 Canalys 发布的最新报告显示，得益于 iPhone13的成功，苹果手机在2021年占全球智能手机出货量的22%，坐上全球智能手机市场的头把交椅，三星以20% 的市场份额紧随其后...Canalys 在报告称，2021年年底苹果拿下全球智能手机出货量22%...
苹果重回榜首，在去年第四季度的智能手机出货量是所有制造商中最多的。此前，该公司在第三季度重新获得第二名，现在已经超越三星，获得第一名。当然，这一切都要归功于iPhone13系列的强大性能事实上，Canalys的分析师称iPhone在中国大陆的出货量"前所未有"。苹果的供应链正在恢复，但它仍然无法生产足够的iPhone来满足需求，因此它不得不优先考虑一些市场这家总部位于库比蒂诺的公司并不是唯一一家在供应方面苦苦挣扎的公司。Canalys警告说，主要铸造厂需要数年时间才能扩大芯片生产能力。这就是为什么智能手机制造商越来越多地需要寻找新
根据一份新的报告，2021年第四季度世界上售出的每部智能手机中，超过五分之一是iPhone，其背景是冠状病毒和供应链短缺影响了所有制造商。苹果在全球所有智能手机销售中占22%，已经超过了三星20%的份额，成为世界上最受欢迎的厂商。研究公司Canalys的新数据称，对iPhone13的需求促使苹果在几个季度的第二名之后登上了榜首。Canalys的Sanyam Chaurasia在一份声明中说："在iPhone 13的出色表现的推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的首位。苹果在中国大陆看到了前所未有的iPhone表现，其旗舰设备的积极定价使其价值主张保持强劲
2021年只剩几天了，你所在的行业还好吗?在线教育、社区团购、共享充电宝、加密货币、电子烟……这一年经历大起大落的行业，有点多。年初还在大肆扩张的教育行业，随着“双减”政策的正式发布，近万亿的市场轰然倒塌。上半年打得火热的社区团购赛道，下半年迎来了裁员倒闭潮。共享充电宝的生意，从“真香”到“不香”， 不过一个季度的时间。还有野蛮生长的币圈，有人抱着暴富的念头陷入狂热的赌局中，在一系列雷霆打击之下，这个?
The Elec的一份报告称，三星在2021年生产了大约3亿部智能手机。其中，三星自己生产了约2.388亿部，而代工厂生产了超过 6000万部。
今天，2021年的最后一天。2022，又是一个新的开始。你想给自己定下什么目标？凡是过往，皆为序章。2022，重新出发，拥抱更好的自己共勉，早安。和2021说再见。当然了，2021年的最后一天，也是引起了网友的热议。有网友感慨，过去的一年真的是太不容易了，也有网友表示，明年已经到来，要全力以赴为明年的目标准备了。另外，2021年的热词也已经公布了，你平时用到的有几个呢？EMO、YYDS、破防、元宇宙、碳中和、百年未有之大变局、?
2021年，全球智能手机市场格局还在剧变，全年出货量也不尽如人意，预计出货13.2亿部，TOP5中三星、苹果位列第一、第二，小米稳坐第三，前面位置没有被华为的身影了，但多了个非洲机王传音。据DIGITIMES Research研究与统计，2021年下半全球智能手机出货不见上半年的成长气势，合计不及7亿部，全年出货则约为13.2亿部，年增仅6.1%。具体来看，2021年下半年及全年智能手机出货前六大品牌依序皆为三星 (Samsung)、苹果 (Apple)、小米?
2021年对于迪士尼+流媒体服务来说是一个巨大的年份。除了首次推出五部漫威影业的电视剧外，迪士尼还在Premier Access上推出了四部新电影。这个平台在2022年的服务内容可能会变得更大，但在前进之前不妨让我们回顾过去的一年。比如，你知道2021年迪士尼+上最受欢迎的电视剧是什么吗？这里有一个提示：它跟《星球大战》或漫威无关。《辛普森一家》在2021年位居迪斯尼+榜单之首在这一年里，网站What's On Disney Plus追踪了每天出现在
2021年，最让人上瘾的是什么?一个意料之外又情理之中的答案是“直播”。那2021年，最让人上瘾的是哪个直播间?答案却不是李佳琦。
2020年9月份NVIDIA宣布斥资400亿美元收购ARM公司，这是半导体行业金额最高的一笔交易，原定18个月内完成，但是直到现在也没有，距离约定期限只有2..
今天，埃隆马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink发布了一则招聘公告，表示需要一位临床试验总监...根据招聘公告的描述，Neuralink将需要这位临床试验..
三六零全资子公司三六零（北京）私募基金管理有限公司作为普通合伙人拟认缴出资2，409，640元，占认缴出资总额的0.20%；公司全资子公司北京奇虎科..
一段疑似圆通快递员暴力摔包裹的视频引起网友热议，视频中，一快递员站在高处将手中的快递摔在地面上...圆通方面称，事发于1月19日，该快递员因有..
骁龙690基于8nm工艺制程打造，大核为Cortex A77，CPU频率为2.0Hz，同时采用了Cortex A55小核，CPU主频为1.7GHz，GPU为Adreno 619L，是一款定位千元..
企查查APP显示，1月19日，北京微竞互娱传媒文化有限公司成立，法定代表人为石光卓，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：组织文化艺术交流活动..
网络上曝光了一份比亚迪海洋系列新车规划，从曝光的信息来看，2022年是比亚迪的产品大年，计划推出不少于20款新车...其中海豹定位纯电紧凑型轿车，..
近段时间，各个公司的年终福利、年终奖都已经开始发放了。男性网友一般最羡慕的就是游戏公司了，不仅有二次元福利，最重要的不少公司都会发放PS5等..
据媒体报道，Intel表示将投资200亿美元（约合1268亿元），在美国俄亥俄州405万平米（1000英亩）的土地上兴建半导体工厂...公司CEO帕特基辛格的期待..
企查查APP显示，1月19日，北京一幅商贸有限公司成立，法定代表人为宣毅郎，注册资本100万元人民币，经营范围包含：食品经营（销售散装食品）；出版..
联发科（MediaTek）宣布率先成功完成 Wi-Fi 7 技术的现场演示，即将推出的 MediaTek Filogic Wi-Fi 7 无线连接平台拥有杰出性能...Wi-Fi 7 可通过..
英特尔的ArcAlchemist独立显卡系列计划在本季度推出。现在我们得到了一些DG2-512EU芯片的性能基准测试，它代表了最高端的Xe-HPG配置。由于著名的硬..
苹果公司发布了两个以iPhone 13为主题的新广告，展示了苹果最新智能手机的电池寿命和耐用性...当夜幕降临时，观众可以看到这个孩子已经拍摄了超过..
网络上曝光了一张全新奔驰E级的渲染图，该渲染图基于此前曝光的谍照图绘制，有一定的参考价值...从图片来看，全新E级启用了奔驰新的家族化设计语言..
分析师在报告中预计，苹果2022财年第一财季的营收，有望达到1223亿美元，明显高于上一财年同期的1114亿美元，增加超过100亿美元...分析师也表示这..
从下面的图片中可以看到，微软更新了登录屏幕上的个人资料图片，采用了新的 Fluent 设计默认头像，现在包括一个半透明的背景...Windows 11 的个人..
本周，联发科基于其Filogic无线芯片产品，全球首个演示了Wi-Fi 7的高网速和低延迟...据TNW，Wi-Fi 7的理论峰值网速可达46Gbps，不过考虑到传输、干..
辛选集团创始人辛有志（网名辛巴）发布一封“内部信”，向辛选集团4000多名员工2021年的努力表示感谢...辛有志透露，他在新的一年直播频次将有所增..
《王者荣耀》公布虎年限定皮肤人选，他们分别是：鲁班七号、廉颇、杨玉环、裴擒虎、孙斌...今晚，官方公布限定皮肤虎神纪皮肤爆料第一弹鲁班寅虎瑞..
据国外媒体报道，韩国最大的汽车制造商现代汽车，与韩国最大的电子产品制造商三星电子，正考虑在汽车芯片领域结成联盟...三星电子和现代汽车已有合..