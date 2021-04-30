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苹果登顶2021年全球智能手机销量榜首

2022-01-19 17:31 · 稿源：站长之家

来自Canalys最新的智能手机市场调查报告，苹果在2021年第4季的iPhone出货量占全球22%，重夺全球手机出货量排名第一位。

在2021年第4季，iPhone占全球智能手机整体出货量22%，主要受惠于iPhone13的强劲需求。不过，苹果按年出货量仅增加1%，主要原因是受疫情下供应链问题所影响。另外，中国大陆地区的iPhone销情理想，也成为iPhone的推动力。

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