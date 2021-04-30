苹果登顶2021年全球智能手机销量榜首

根据一份新的报告，2021年第四季度世界上售出的每部智能手机中，超过五分之一是iPhone，其背景是冠状病毒和供应链短缺影响了所有制造商。苹果在全球所有智能手机销售中占22%，已经超过了三星20%的份额，成为世界上最受欢迎的厂商。研究公司Canalys的新数据称，对iPhone13的需求促使苹果在几个季度的第二名之后登上了榜首。Canalys的Sanyam Chaurasia在一份声明中说："在iPhone 13的出色表现的推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的首位。苹果在中国大陆看到了前所未有的iPhone表现，其旗舰设备的积极定价使其价值主张保持强劲