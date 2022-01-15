知乎发布“知媒伙伴计划” 将对媒体号加强流量扶持

可以预见的是，此后的明星主理人只会越来越多，又由于潮牌文化自身的诸多特性与文娱行业现状，其中必然以流量明星居多...若是对比艺人、非艺人潮牌以及传统服饰行业，潮牌自始至终都更像一种“IP”的贩卖，只是艺人潮牌将一个明星作为核心IP，非艺人潮牌则是理念与表达;以快时尚为代表的传统服饰行业则是完全遵循商业逻辑，依靠渠道、工业化生产打造自己的优势，或是上新迅速，或是门店体系完善等......