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知乎发布“知媒伙伴计划” 将对媒体号加强流量扶持

2022-01-15 16:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:今日，知乎在内容生态伙伴大会上发布“知媒伙伴计划”，2022年将加强媒体号的深度运营流量扶持，帮助更多媒体融入知乎平台生态。

知乎(1)

知乎副总裁高强介绍，互联网三大领域流量、私域、内容池，在未来内容变现的赛道，非常看好内容池的变现价值。

据了解，知乎将建立一系列媒体商业内容扶持机制，通过内容白名单保护、精细化运营、重大项目合作支持等方式，全方位帮助媒体在知乎开展内容运营。

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