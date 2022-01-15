知乎发布“知媒伙伴计划” 将对媒体号加强流量扶持

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:今日，知乎在内容生态伙伴大会上发布“知媒伙伴计划”，2022年将加强媒体号的深度运营流量扶持，帮助更多媒体融入知乎平台生态。
知乎副总裁高强介绍，互联网三大领域流量、私域、内容池，在未来内容变现的赛道，非常看好内容池的变现价值。
据了解，知乎将建立一系列媒体商业内容扶持机制，通过内容白名单保护、精细化运营、重大项目合作支持等方式，全方位帮助媒体在知乎开展内容运营。
站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:今日，知乎在内容生态伙伴大会上发布“知媒伙伴计划”，2022年将加强媒体号的深度运营流量扶持，帮助更多媒体融入知乎平台生态。
知乎副总裁高强介绍，互联网三大领域流量、私域、内容池，在未来内容变现的赛道，非常看好内容池的变现价值。
据了解，知乎将建立一系列媒体商业内容扶持机制，通过内容白名单保护、精细化运营、重大项目合作支持等方式，全方位帮助媒体在知乎开展内容运营。
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抖音最近可谓是动作频频，在抖音盒子APP上线的同期，抖音发布了图文扶持计划，而此举也被认为是抖音正在对标小红书。当然，对于中小达人、商家来说，官方的流量补贴和新玩法，无疑是又一次流量红利机会。
快手生态开放大会今日举办，会上，快手基于数字市井生态和开放共赢的商业理念，结合私域优势及信任经济，发布“一站式开放平台”。
年货节是京东S级活动之一，涵盖了多种多样的玩法，报名成功的商品将自动打标“年货节”，享有年货节专属视觉氛围包装（本次活动期间新增购物车和内容频道场景），并享有搜索、推荐和大促会场等公域流量支持。
近日，快手磁力引擎在广州发布“超级合作伙伴计划”，计划在“人才培养、营销认证、创意传播、官方合作”四个维度上赋能合作伙伴。
12月23日，快手磁力引擎与省广集团合作签约仪式在广州举行，磁力引擎正式对外发布“超级合作伙伴计划”，宣布磁力引擎与省广基于“超级合作伙伴计划”的更深度合作正式启动。该计划将在“人才培养、营销认证、创意传播、官方合作”四个维度上赋能合作伙伴，分批在磁力引擎重点渠道代理商中展开。签约仪式上，快手磁力引擎为省广颁发了快手汽车行业效果核心代理商牌照，进一步巩固双方合作优势，共赴快手新市井商业生态。“快手商业
近日，内容安全和新媒体管理平台“铀媒”被评为 @中国天气 优质合作平台奖。作为内容安全和新媒体管理平台，铀媒积极与各行业伙伴开展深度合作，为政务、媒体、航空、旅游、高校等行业新媒体运营工作提供有力支持。铀媒是蜜度（全称：上海蜜度信息技术有限公司）旗下内容安全和新媒体管理平台，通过智能校对、内容合规检测、内容安全巡检、新媒体管理四大核心服务，集中解决政府、企业、媒体等在网站、新媒体、客户端工作中的内容?
12 月 20 日，薇娅全网账号被封禁第一晚，李佳琦的直播间迎来了超 3000 万的观众流量。此后一天的零食节，李佳琦直播间的观看人次一度接近 5000 万，有的粉丝热衷于在评论区维护秩序，“不买的别刷无关言论，去别的地方”，更有的网友在社交平台吐槽，“李佳琦直播间的东西这几天根本抢不到”。
今日，微信表示，为落实国家网信办关于“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动的部署和要求，微信平台从即日起将开展为期 2 个月的“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。
这几天，部分用户发现自己微信被新内测灰度覆盖，其中公众号信息流再度发生变化:视频号的短视频内容将在信息流中占据黄金位。
可以预见的是，此后的明星主理人只会越来越多，又由于潮牌文化自身的诸多特性与文娱行业现状，其中必然以流量明星居多...若是对比艺人、非艺人潮牌以及传统服饰行业，潮牌自始至终都更像一种“IP”的贩卖，只是艺人潮牌将一个明星作为核心IP，非艺人潮牌则是理念与表达;以快时尚为代表的传统服饰行业则是完全遵循商业逻辑，依靠渠道、工业化生产打造自己的优势，或是上新迅速，或是门店体系完善等......
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春风送暖，新年已至... ◆ 2022 年高通胀问题依然严峻，美这一政策将直接影响金银市场!... ◆美经济决策层面临两难境地，金银市场或迎来新一轮超级..
《王者荣耀》可以说是目前国内最火的手游，经过这么多年的积累，已经成了像微信一般的现象级游戏...正因如此，《王者荣耀》每次出现一些问题都会影..
但事实是，从消费者体验、直播间互动、经济模型、产业链成熟度等等方面看，在非常长的一段时间里，虚拟人直播带货都将是一个伪命题...如今，离上面..
下午2: 49 分时，王者荣耀官方再度回应表示，部分用户出现登录异常的问题，该问题目前已处理完毕，出现异常的召唤师可以再次尝试登录，同时我们将..
2015年的小米手机4i、小米手环印度发布会上，雷军上场飚了一把英语，ARE YOU OK”随即走红，雷军和小米官方也经常故意以此玩儿梗，相当欢乐...有网..
1月10日，全球首款骁龙8折叠屏旗舰荣耀Magic V正式发布，经过多日预售，荣耀Magic V将于1月18日10:08正式开售，提供12GB+256GB、12GB+512GB两款配..
华硕ROG枪神6定位2K高刷专业电竞本，配备15.6英寸屏幕，分辨率2.5K，支持240Hz高刷，3ms疾速响应，P3广色域，并支持杜比视界...性能方面，搭载12代..
前不久，iOS版微信率先更新了8.0.17版。除了万众期待的语音消息暂停后继续播放功能，有网友发现，新版微信还支持了搜索后批量删除好友。该功能曝光..
在从Foundry和Venrock筹集了1150万美元然后为其个人机器人进行众筹后，该公司遇到了一系列的挑战...这家瑞典公司称这是一项全现金交易...“在社交..
在中高端人才同比增长率方面，2021年略微高于2020年，前者为23.07%，后者为22.89%...展望2022年，企业招聘形势如何？猎聘针对企业的调研显示，当问..
春节快到了，是不是在准备年货了？天猫、京东年货节红包推广活动正式开始，最高可领6666元、9999元红包！...1、京东最高9999元红包领取方式（每日..
在泄露的一份三星新闻材料中，出现了galaxy 2022、galaxy s series、galaxy note series等字样，显然说明Galaxy Note系列不会这么快消失...同时可..
在正面，小米12 Ultra则将与小米 12 系列的其他手机一样，采用微曲面屏设计，有着较为圆润的握持感，机模正面“Mi 12 Ultra 5G”的文字也证明了这..
近日，有媒体根据此前放出的各路消息，制作了三星即将发布的旗舰平板Galaxy Tab S8的高清渲染图。从渲染图来看，Galaxy Tab S8在外观设计上与市面..
近期，杭州星云数字科技有限公司（下称“星云有客”）宣布连续完成天使轮及 Pre-A 轮合计 4000 万融资，其中天使轮初心资本领投、联想创投跟投，P..
公开资料显示，小电科技于去年4月份向港交所提交招股书，已处于失效的状态...2021年4月上市的“共享充电宝第一股”怪兽充电，在第三季度迎来连续5..
根据中国互联网络信息中心最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2021 年 6 月，我国网民规模达10. 11 亿，互联网普及率达71.6%...
什么是好的手机系统？是美观的UI设计，还是便捷的功能操作、耐用度？其实都缺一不可，好的手机系统在有亮点的同时也没有短板...针对手机长时间使用..
12 月初，国家烟草专卖局公开征求对《电子烟管理办法（征求意见稿）》的意见，引起市场剧烈动荡，电子烟概念股集体跳水...得益于波顿集团电子烟全..