特斯拉2021财年财报电话会议定于1月26日举行 马斯克将分享产品规划

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:特斯拉将于2022年1月26日星期三举行其2021年第四季度和全年财报电话会议。像往常一样，特斯拉将在电话会议前发出简短的咨询，其中包含指向2021年第四季度和全年更新的链接。现场问答网络直播将于美国东部时间下午5:30开始。

2021 年 11 月，埃隆马斯克还表示，他将在 2021年第四季度和 2021 财年财报电话会议上提供更新的产品路线图。特斯拉仍有一些客户渴望了解更多的产品，尤其是Cybertruck 和 Semi。

例如，百事可乐预计将在本月底收到第一批特斯拉Semi电动货车。在即将举行的财报电话会议上，马斯克可能会为Semi的交付和特斯拉在Class 8卡车生产方面的进展提供更详细的时间表。

至于Cybertruck电动皮卡，特斯拉此前曾表示，它已经生产了一些全电动皮卡的alpha原型。已有部分人在室外多次发现了Cybertruck alpha 原型。

特斯拉报告称，2021年第四季度生产了 305840辆汽车。第四季度共交付了 308600辆汽车。特斯拉在2021年总共生产了 930422辆汽车，总共交付了 936172 辆汽车。

2022 年对特斯拉来说可能是重要的一年，尤其是考虑到其计划在德克萨斯工厂和柏林工厂生产汽车的计划。特斯拉上海工厂还计划通过一个12亿人民币的扩建项目来提高产能。