小米12pro详细参数配置汇总 小米12pro尺寸重量等参数配置详情

最近小米公司发布了最新的新品旗舰机小米12pro，很多朋友对小米12pro很感兴趣，但是不知道具体的详细配置是什么，下面就来为大家分享一下小米12pro详细参数配置汇总。

全新一代 骁龙8移动平台 / 动态性能调度

WiFi6增强版 + LPDDR5满血版 + UFS3.1

VC 液冷立体温控系统

4600mAh 大电量

小米澎湃P1充电芯片

120W 小米澎湃秒充 /50W 无线秒充 /10W 反向充电

2K AMOLED 超视感屏

智能动态刷新率

5000万 超清三主摄（广角、人像、超广角）

3200万 前置超清镜头

哈曼卡顿 立体声四单元扬声器

外观尺寸

长度:163.6mm

宽度:74.6mm

厚度:8.16mm（玻璃版）|8.66mm(PU版)

重量:205g（玻璃版）|204g(PU版)

*以上数据为小米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异。

内存容量

12GB +256GB 最高可选

运行内存:8GB /12GB LPDDR5高速内存（6400Mbps）

机身存储:128GB /256GB UFS3.1高速存储

* 实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异:由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量;由于安装操作系统和预装的程序占据了部分闪存(ROM)，实际可用存储空间小于标识闪存容量。

移动平台

全新一代 骁龙8移动平台

CPU 架构工艺:4nm 工艺制程

CPU 主频:八核处理器，最高主频可达:3.0GHz

GPU :AdrenoTMGPU 图形处理器

AI:第七代 AI 引擎

屏幕显示

6.73英寸2K 超视感屏

类型:AMOLED 微曲柔性屏

分辨率:3200x1440

显示帧率:最高120Hz

触控采样率:最高480Hz

原色屏丨LTPO丨10bit丨DCI-P3|自然护眼丨360°感光丨阳光屏3.0丨自动亮度2.0丨

AI 大师画质引擎丨超薄屏下指纹丨暗光解锁丨心率检测

对比度8，000，000:1丨HDR10+丨Dolby Vision

峰值亮度:1500nit

续航与充电

4600mAh（typ） /4480mAh(min)

内置单电芯高能量密度电池，不可拆卸

USB Type-C 双面充电接口

手机支持 QC4/ QC3+ / PD3.0快充协议 + MI FC2.0快充

120W 小米澎湃秒充 /50W 无线秒充 /10W 无线反充

影像系统

5000万 超清三主摄

5000万 广角主摄:SONY IMX707丨1/1.28″超大感光元件丨支持四合一2.44μm 大像素输出丨

7P丨f/1.9大光圈丨等效24mm焦距

5000万 人像主摄:5P丨f/1.9光圈丨等效48mm焦距

5000万 超广角主摄:6P|f/2.2光圈|115°超广视角

运动追焦 |运动抓拍 | 短视频录制丨人像模式丨全景模式丨 萌拍丨专业模式丨延时摄影丨电影镜头丨

魔法分身丨前后双景丨超级夜景2.0丨文档模式 丨VLOG 视频丨慢动作拍摄丨AI 水印丨长曝光丨

AI 魔法万花筒 | AI 相机 丨电影模式 丨人像虚化调节丨AI 电影光效丨AI 美颜丨 超广角边缘畸变矫正丨

身份证影印模式|4K 视频拍摄丨语音字幕丨视频滤镜丨 视频美颜丨视频超级防抖丨动态照片丨

倒计时拍照丨水平仪丨定时连拍丨面部识别丨HDR丨自定义水印丨 声控拍照

8K 视频拍摄:24fps

4K 视频拍摄:30/60fps

1080P 视频拍摄:30/60fps

720P 视频拍摄:30fps

慢动作视频拍摄:720P120/240/480/960/1920fps

慢动作视频拍摄:1080P120/240/960fps

前置3200万高清相机

短视频录制丨人像模式丨前后双景 | 延时摄影丨萌拍丨语音字幕丨视频滤镜丨电影模式丨

前置屏幕补光丨倒计时拍照丨AI 智能美颜 丨人像虚化调节丨AI 电影光效丨动态照片丨定时连拍丨声控拍照

前置视频拍摄帧率

1080P 视频拍摄:30/60fps

720P 视频拍摄:30fps

网络频段

5G双卡丨全网通7.0

支持双Nano-SIM卡槽，不限运营商均可5G 驻网 ①

支持移动/联通/电信5G/4G/3G/2G ②

支持双卡 VoLTE 高清语音 ③

注 ①:是否支持5G 取决于当地运营商网络;当使用两张电信卡时，副卡只能注册电信 VoLTE 网络，如果副卡或者当地网络不支持电信 VoLTE 业务则无法使用;

注 ②:不支持 TD-SCDMA 制式（移动3G）;不支持CDMA2000EVDO制式(电信3G);

注 ③:支持移动/联通/电信的 VoLTE 业务，实际使用情况取决于运营商当地网络和业务部署。

支持频段

5G :n1/ n3/ n5/ n8/ n28a（上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz） / n38/ n40/ n41/

n77/ n78/ n79

注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8、n28a频段需运营商发布后通过软件升级支持;

4G:FDD-LTE:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B17/ B18/ B19/ B26

TDD-LTE:B34/ B38/ B39/ B40/ B41/ B42

注:LTE B41（2496-2690194MHz）;

3G:WCDMA:B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19

2G:GSM:B2/ B3/ B5/ B8;CDMA1X:BC0

支持4×4MIMO天线技术 " HPUE " HO RxD

数据连接

WLAN 协议: WiFi6增强版，WiFi5，WiFi4以及802.11a / b / g

WLAN 频率:2.4G WiFi |5G WiFi

支持2x2MIMO，8x8Sounding for MU-MIMO，WiFi Direct，Miracast，2.4G、5G双路并发

蓝牙:Bluetooth5.2

支持 AAC / LDAC / LHDC

多功能NFC

在钱包App 开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID*、车钥匙*等功能。

交通卡:支持300+ 座城市，支持50+ 种公交卡免费从旧手机迁移至新手机。（交通卡支持城市由于技术条件、城市等有所差异，以实际情况为准;刷卡终端可用范围及乘车优惠以当地政府及运营企业发布为准。）

Mi Pay:支持线上APP支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付。

门卡:实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。（仅能模拟频段为13.56MHz 的门卡，有门卡功能的银行卡和带有储值消费、公交消费等功能的门卡即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交等功能）具体支持的城市数量、城市名称、银行、卡片数量，车钥匙合作车型等，以实际情况为准。

进一步了解请关注“天星金融钱包”官方微信公众号，或参阅（https://www.mipay.com）

导航定位

北斗: B1I + B1C+ B2a丨GPS: L1+ L5丨Galileo: E1+ E5a

GLONASS: G1|QZSS: L1+ L5丨NavIC: L5

AGNSS: A-GPS丨数据网络定位丨Wi-Fi 网络定位丨sensor辅助定位

视频音频

MP3， FLAC， APE， AAC， OGG， WAV， AMR， AWB

Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio 认证丨哈曼卡顿丨立体声四单元扬声器|杜比全景声丨音频分享丨

实时耳返丨微信/QQ通话录音丨高清录音2.0

MP4，MKV，WEBM，3GP 播放

HDR10， HDR10+， Dolby Vision 视频内容时支持高动态范围显示

传感器

超声波距离传感器丨环境光传感器丨加速度传感器丨陀螺仪丨电子罗盘|X 轴线性马达丨

红外线遥控器丨气压计丨后置光线（色温）传感器丨Flicker 传感器

操作系统

MIUI13

包装清单

手机主机丨电源适配器丨USB Type-C 数据线丨手机保护壳丨插针丨

说明书（含三包凭证）

*此清单仅针对整机包装进行说明，根据销售套餐不同，整机包装之外所提供的配件套装略有不同，以购买时用户选择为准。

特别说明:

*内存与容量方面，实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异:由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量;由于安装操作系统

和预装的程序占据部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识闪存容量。

*充电方面，速度、时长等数据，均为我司实验室数据，实际情况会因测试软件版本、具体测试环境不同而略有差异。最终以实际使用时长为准。

*本网站提供的屏幕图和产品说明展示图， 均为参考示意图，实际情况以实物为准。

*产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数、用户界面和其他产品信息等仅供参考，小米有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。除

非经特殊说明，本网站中所涉及的数据均为小米内部测试结果，涉及的对比均为与小米产品相比较。

*页面中所对比的一般手机，均为小米自有手机。产品站非特别指出，均为我司实验室数据、设计技术参数及供应商提供数据，全站数据实际情况会因测试软件版本、具

体测试环境、具体版本不同，而略有差异。全站所展示结构图片，均为功能示意图，并非绝对实际结构，最终以实物为准。