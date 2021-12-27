注重隐私的搜索引擎 DuckDuckGo 在 2021 年快速增长 46%

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日消息:据bleepingcomputer消息，注重隐私的搜索引擎DuckDuckGo继续快速增长，该公司现在平均每天的搜索查询次数超过1亿次，2021年增长近47%。

图片来自DuckDuckGo

与其他搜索引擎不同，DuckDuckGo表示他们不会跟踪你的搜索或你在其他网站的行为。DuckDuckGo的搜索页面没有建立用于显示基于兴趣的广告的用户档案，而是根据搜索的关键词显示上下文广告。这意味着，如果你在DuckDuckGo上搜索电视，这个搜索查询不会被用来在你访问的每个其他网站显示电视广告。

此外，为了建立他们的搜索索引，搜索引擎使用DuckDuckBot蜘蛛来抓取网站，并从合作伙伴那里接收数据，如维基百科和Bing。然而，他们并不使用来自谷歌的数据来建立他们的索引。

2020年，DuckDuckGo收到236亿次总搜索查询，到12月底实现了日均7900万次的搜索查询。

2021年，到目前为止，DuckDuckGo收到了346亿次总的搜索查询，目前平均每天有1亿次搜索查询，这一年显示了46.4%的增长。

虽然DuckDuckGo的增长相当可观，但它仍然只占总市场份额的2.53%，雅虎占3.3%，必应占6.43%，而谷歌在美国的搜索引擎流量中占据了87.33%的主导份额。

最近，DuckDuckGo宣布他们正在发布一个桌面版的DuckDuckGo隐私浏览器，它将不基于Chromium，尽最大可能去保障用户的隐私安全。