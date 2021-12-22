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知网下调硕博士学位论文下载费

2021-12-22 16:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:据长江日报报道，针对“下调硕博士学位论文下载费”一事，中国知网官方表示，这是最近做出的调整。

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目前，据知网官方显示，硕士、博士学位论文下载费用分别是7. 5 元/本、9. 5 元/本，分别下降了50%和62%。

而此前，硕士学位论文下载费用是 15 元/本，博士学位论文下载费用是 25 元/本，

据悉，中国知网此次计费标准的变化，仅限硕博士学位论文，其他下载收费价格并未调整。

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