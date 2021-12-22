知网下调硕博士学位论文下载费

第一次写毕业论文的同学注意了，不管你对自己的文章作品多满意、都不要自信爆棚地直接拿去学校提交。且不说没一篇优秀的论文不是经过无数次的推敲产出的，就说不以优秀论文为目标的，也并不是只要是自己写的论文就没问题，因为查重机制的问题，所以需要保持一定的重复率，但得在学校规定的度以内。和我一样需要查重的同学快做下攻略，别像我一样前后用过PaperPass、维普、大雅等十来个系统似的浪费，下面是我的经验，希望帮到后来?