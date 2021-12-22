知网下调硕博士学位论文下载费

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:据长江日报报道，针对“下调硕博士学位论文下载费”一事，中国知网官方表示，这是最近做出的调整。
目前，据知网官方显示，硕士、博士学位论文下载费用分别是7. 5 元/本、9. 5 元/本，分别下降了50%和62%。
而此前，硕士学位论文下载费用是 15 元/本，博士学位论文下载费用是 25 元/本，
据悉，中国知网此次计费标准的变化，仅限硕博士学位论文，其他下载收费价格并未调整。
站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:据长江日报报道，针对“下调硕博士学位论文下载费”一事，中国知网官方表示，这是最近做出的调整。
目前，据知网官方显示，硕士、博士学位论文下载费用分别是7. 5 元/本、9. 5 元/本，分别下降了50%和62%。
而此前，硕士学位论文下载费用是 15 元/本，博士学位论文下载费用是 25 元/本，
据悉，中国知网此次计费标准的变化，仅限硕博士学位论文，其他下载收费价格并未调整。
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前不久，中南财经政法大学89岁退休教授赵德馨因为起诉中国知网”擅自收录其100多篇论文，且全部胜诉，累计获赔70多万元，引发舆论广泛关注。今日，据长江日报消息，中国知网已大幅下调硕博士学位论文下载价格。据悉，中国知网官方网站上的中国知网会员流量计费标准表”，上面显示硕士、博士学位论文下载费用现在分别是7.5元/本、9.5元/本，这与之前的价格相比分别下降了50%和62%。此前，中国知网上的硕士学位论文下载费用是15元/本
对于中国知网，相信很多写过论文或从事学术工作的人士来说，这个名字再熟悉不过，不过，近日中南财经政法大学89岁退休教授赵德馨因为起诉中国知网”擅自收录其100多篇论文，且全部胜诉，累计获赔70多万元，引发舆论广泛关注。今日，据红星新闻报道，对于赵德馨教授投诉的自己下载还要付费”一事，中国知网工作人员回应称，作者自己的文章是可以免费下载的。作者可以在知网首页点击，作者服务”进入学者库”，注册登录后输入单位名?
12月10日，中国知网发布《关于“赵德馨教授起诉中国知网获赔”相关问题的说明》，表示向赵德馨教授道歉，并提出将妥当处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题。《说明》称，社诚恳接受来自作者、媒体和社会各界的批评。
中国知网是否涉嫌行业垄断？国家市场监督管理总局12月23日在回复网友留言时表示，将予以核实研究。长江日报对中南财经政法大学89岁退休教授赵德馨状告中国知网维权的持续报道，连日来引发社会各界广泛关注。不少网友在社交媒体上发出疑问：中国知网是否涉嫌行业垄断？知网每年的价格都在涨，但不用又不行。”某高校图书馆负责人在接受长江日报记者采访时无奈地说。记者网上检索发现，部分高校甚至发布公告暂停使用知网，停用原因均
继向89岁退休教授赵德馨道歉之后，昨日晚间，知网通过其微信公众号集纳发布了自2019年至今年的有关学术不端文献检测系统的声明、通告。
12 月 22 日，广电总局在官网公示《电视剧母版制作规范》广播电视和网络视听行业标准报批稿。其中提到，演职人员在电视剧的署名方式、顺序、位置等由聘用合同约定，制片人应在与演职人员签署聘用合同时就署名问题进行沟通和约定，规避争排位等署名纠纷的发生。
12月18日消息，据长江日报报道，武汉青年学者梅杰致电中国知网讨说法，得到的答复是：在研究方案，不是一两天能解决的，每天忙到零点。据了解，80后学者梅杰，长期研究现代文学、儿童文学、地方志，在《文学报》《新文学史料》《鲁迅研究月刊》《现代中文学刊》等报刊上发表学术文章200多篇，其中C刊20多篇。梅杰通过中国知网检索发现，他以笔名眉睫”发表的文章就有90多篇被中国知网收录，单篇文章最高下载量达800余次，但无论是?
前不久，退休教授赵德馨与中国知网的侵权纠纷引发媒体关注，裁判文书网显示，老人对中国知网擅自收录他100多篇论文的官司全部胜诉，累计获赔70多万元。但是，胜诉后，他的文章被全部下架，难以被大家下载。央视新闻的报道中提到：在他看来，知识创作者、使用者及平台间的关系能否理顺，会影响到学术的创新与发展。知识创作者应得到收益，转载平台也应得到合理利润，但不是暴利，使用者也需交一点使用费。知识使用者的费用应该降到?
12月10日，中国知网发布《关于赵德馨教授起诉中国知网获赔”相关问题的说明》，表示向赵德馨教授道歉，并提出将妥当处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题。《说明》称，社诚恳接受来自作者、媒体和社会各界的批评。自2019年起，中国知网已开通作者服务平台，所有作者一经实名注册，即可无限期免费使用自己的作品，管理自己的学术成果，并随时跟踪其研究成果产生的学术影响。近日，中南财经政法大学89岁退休教授赵德馨状告中
第一次写毕业论文的同学注意了，不管你对自己的文章作品多满意、都不要自信爆棚地直接拿去学校提交。且不说没一篇优秀的论文不是经过无数次的推敲产出的，就说不以优秀论文为目标的，也并不是只要是自己写的论文就没问题，因为查重机制的问题，所以需要保持一定的重复率，但得在学校规定的度以内。和我一样需要查重的同学快做下攻略，别像我一样前后用过PaperPass、维普、大雅等十来个系统似的浪费，下面是我的经验，希望帮到后来?
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