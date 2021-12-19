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申通站点回应抛扔快递满天飞 建议客户发顺丰

2021-12-19 19:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近几年，快递行业飞速发展，快递数量暴增。有些快递公司人手不够，快件处理不及时，甚至出现暴力分拣现象。

近日，有网友吕先生称吉林长春一申通快递站点暴力分拣快递，看到不止一两回，还说快递包丢不包损。

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吉林长春经开区二部工作人员表示，他们每单十来块不敢保证质量，建议客户以后发顺丰，并反问“顺丰不是服务好吗”?并直言“谁家都扔，不光我家”。

对此，网友调侃称这人怕不是顺丰的卧底，虽然这是普遍现象，但他们的态度也太理所当然了些。

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