申通站点回应抛扔快递满天飞 建议客户发顺丰

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近几年，快递行业飞速发展，快递数量暴增。有些快递公司人手不够，快件处理不及时，甚至出现暴力分拣现象。
近日，有网友吕先生称吉林长春一申通快递站点暴力分拣快递，看到不止一两回，还说快递包丢不包损。
吉林长春经开区二部工作人员表示，他们每单十来块不敢保证质量，建议客户以后发顺丰，并反问“顺丰不是服务好吗”?并直言“谁家都扔，不光我家”。
对此，网友调侃称这人怕不是顺丰的卧底，虽然这是普遍现象，但他们的态度也太理所当然了些。
站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近几年，快递行业飞速发展，快递数量暴增。有些快递公司人手不够，快件处理不及时，甚至出现暴力分拣现象。
近日，有网友吕先生称吉林长春一申通快递站点暴力分拣快递，看到不止一两回，还说快递包丢不包损。
吉林长春经开区二部工作人员表示，他们每单十来块不敢保证质量，建议客户以后发顺丰，并反问“顺丰不是服务好吗”?并直言“谁家都扔，不光我家”。
对此，网友调侃称这人怕不是顺丰的卧底，虽然这是普遍现象，但他们的态度也太理所当然了些。
12月17日，顺丰航空有限公司新一架B767-300型宽体全货机（B-221D）飞抵深圳，正式加入机队。至此，顺丰航空机队规模由此增长至68架，顺丰航空是目前国内机队规模最大的货运航空公司。今年以来，顺丰航空已陆续接收7架新运力，包括3架B757-200，4架B767-300。随着B-221D飞机的入列，顺丰航空B767-300机型增长至12架，宽体机队实现进一步扩充，可为国际航线的开拓运营提供更有力的支撑，同时也将为临近的春节物流高峰期提供更充足的?
近日，吉林长春，申通快递某站点，数人分拣快递随意抛扔，出现了快递满天飞的场面，引发网友热议。视频中可以看到，当时一辆快递车拉来快递，多名快递工作人员在热火朝天的分拣，他们将包裹随意仍在地上，毫无章法的捡起快递，看一眼订单就扔到不同的地方。对此，面对媒体的采访，涉事经开区二部工作人员表示，他们每单十来块不敢保证质量，建议客户以后发顺丰，不差钱不差事”。该工作人员还称，别说我一个小承包区了，转运中心给
11月22日，辽宁美鲜达快运有限公司发生工商变更，公司经营范围新增快递服务。该公司成立于2021年8月，法定代表人为吕楠，注册资本300万人民币。股权穿透信息显示，该公司由美团关联公司上海三快科技有限公司间接全资控股。
近日，百世物流关联公司杭州百世网络技术有限公司发生工商变更，原股东何莉莉、陈微等退出股东行列，新增股东极兔速递有限公司，持股100%。
今日上午，国家邮政局公布数据称，2021年我国快递业务量已达1000亿件，标志着我国邮政快递业发展又迈上了一个新的台阶。据悉，今年第1000亿件快件是一箱从四川省眉山市多悦镇正山口村寄出的爱媛橙，由中通快递承运，12月8日发出，将于12月9日上午送达位于陕西西安的收件人手中。
12月8日，国家邮政局数据显示，2021年我国快递业务量已达1000亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，已连续8年稳居世界第一，日均服务用户近7亿人次。
今日，针对寄递贵重物品快递公司保价费标准问题，上海市消保委进行了调查。上海市消保委表示，大部分快递公司的保价费按照消费者寄递的物品声明价值划分收费区间，相对低一些的声明价值实行定额保价费，而声明价值较高的实行比例保价费率。
快递员遭投诉当客户面踩碎包裹。据看看新闻报道，近日，上海一居民宋女士遇到了烦心事，起因是自己的快递包裹被快递小哥踩得稀烂。事情缘由是快递员将包裹送错了，让她和快递员联系，将包裹拿走。
对于快递派送不及时等问题，之前官方已经给出规定，用户是有权益来维护自己的利益，特别是随意将自己的快递仍在驿站等，没有提前沟通的情况下。近日，上海的郑先生因投诉快递员，被其找上门殴打，快递员已被拘留。郑先生告诉极目新闻记者，他考虑用法律途径来维权。据极目新闻报道称，郑先生不久前网购了一件商品，由韵达快递承运。11月17日上午11点半，快递交由上海松江区某公司快递员王某派送。当天下午，王某告诉他，近期快递比
今年10月份，百世集团和JT极兔速递（“极兔”）共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给极兔。
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