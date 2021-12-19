申通站点回应抛扔快递满天飞 建议客户发顺丰

对于快递派送不及时等问题，之前官方已经给出规定，用户是有权益来维护自己的利益，特别是随意将自己的快递仍在驿站等，没有提前沟通的情况下。近日，上海的郑先生因投诉快递员，被其找上门殴打，快递员已被拘留。郑先生告诉极目新闻记者，他考虑用法律途径来维权。据极目新闻报道称，郑先生不久前网购了一件商品，由韵达快递承运。11月17日上午11点半，快递交由上海松江区某公司快递员王某派送。当天下午，王某告诉他，近期快递比