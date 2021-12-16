快手打击户外直播违规行为 封禁违规帐号26482个

近日，快手特效团队联合Y-tech技术团队为游戏主播“侠客红尘”打造了一款高真实感的虚拟人形象“红尘”。“红尘”已在快手带来直播首秀，虚拟形象加上新奇有趣的玩法使得首秀直播吸引了近 300 万人观看，同时在线人数近 5000 人，涨粉近 10 万。直播间效果显示，直播中虚拟人“红尘”的面部动作和肢体动作真实感很强，在游戏中的喜怒哀乐的情绪均能准确的表达，还可以自由切换发型和各种道具。此外还为“红尘”配置了一些有趣的玩?