快手打击户外直播违规行为 封禁违规帐号26482个

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:今日，快手发布关于严厉打击户外直播违规行为的公告称，将持续对户外直播进行整治，严厉打击户外直播中的违规内容和不良行为。
快手表示，2021年6月至今，根据《快手社区管理规范》，快手对户外直播中存在妨碍、破坏公共秩序，侵犯他人隐私，恶意搭讪、骚扰他人等行为的直播间及帐号视违规程度给予处罚，共处置违规直播2199个，封禁违规帐号26482个。户外直播治理将持续进行，重点内容主要包括:
1、扰乱他人生活的行为，包括但不限于以“播报社会热点”为名，围聚在热点新闻人物家中或门外，“蹭热点”、恶意获取流量，扰乱他人正常生活。
2、影响交通安全的行为，包括在驾驶中直播，与主驾人员频繁互动，高速公路上直播徒步等。
3、骚扰他人的行为，包括但不限于未经他人允许或无视他人意愿，街头恶意或强行搭讪、恶搞、骚扰他人。
4、侵犯他人隐私的行为，包括跟踪、偷拍他人私密行为，公开搜索和展示他人个人信息、财务、活动等信息。
5、可能对人身造成伤害的行为，如野泳、跳水、高空攀爬等。
最后，快手提醒广大用户，切莫盲目追求流量或短期利益，违反社区规范，伤害老铁信任。快手平台始终坚定不移地打击各类劣质内容和实施不良行为的违规帐号。