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下面涉及梨花的诗句中哪一句的梨花是实指的 12月12日蚂蚁庄园今日答案

2021-12-12 09:01 · 稿源：站长之家

2021年12月12日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于梨花的，问题是“下面涉及梨花的诗句中，哪一句的梨花是实指?”下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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下面涉及梨花的诗句中哪一句的梨花是实指的12月12日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：下面涉及梨花的诗句中哪一句的梨花是实指的？

A、雨打梨花深闭门

B、千树万树梨花开

正确答案:雨打梨花深闭门

《一剪梅·雨打梨花深闭门》是明代书画家、文学家唐寅的词作。此词以女子声口，写离别相思之情。上片表现思妇对所思之人忠贞挚爱的心理，下片正面描写为情感而自我封闭状态中的思妇形象。全词轻捷地抒述了一种被时空折磨的痛苦，上下篇交叉互补、回环往复，将一个泪痕难拭的痴心女形象灵动地显现于笔端。

原文的意思是深闭房门隔窗只听雨打梨花的声音，就这样辜负了青春年华，虚度了青春年华。纵然有欢畅愉悦的心情又能跟谁共享?花下也黯然神伤，月下也黯然神伤。

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