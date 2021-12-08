OPPO Fold折叠屏手机Geekbench列表显示搭载骁龙888

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:OPPO正在开发其首款可折叠智能手机。据推测，最近在工信部认证平台上发现的型号为PEUM00的OPPO设备可能是OPPO即将推出的可折叠手机。现在，OPPO PEUM00设备的部分关键参数出现在Geekbench测试站点上。

Geekbench列表显示OPPO PEUM00使用代号为“Lahaina”的高通芯片。芯片的基频为1.80GHz。这些线索表明，PEUM00OPPO手机可能搭载骁龙888或骁龙888Plus芯片。

列表进一步显示，OPPO PEUM00配备了Android12和12GB的 RAM。它在单核测试中获得了4582分，在多核测试中获得了14371分。

有报道称，OPPO首款代号为“孔雀”的可折叠智能手机可能会在本月亮相。该设备很可能采用向内折叠设计。预计将配备8英寸 OLED LTPO 面板，提供120Hz 刷新率。它的封面显示可能带有弯曲的边缘和打孔设计。它很可能支持60Hz的刷新率，预装了ColorOS12系统。

该设备的三摄镜头可能配备一个5000万像素的索尼 IMX776主摄像头、一个1600万像素的索尼 IMX481镜头和一个1300万像素的三星S5K3M5摄像头。自拍镜头方面，它有一个3200万像素的摄像头，但目前尚不清楚摄像头是在封面显示屏上还是在设备内部。它可能装有一块4500mAh的电池，支持65W快速充电。