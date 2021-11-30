微软CEO纳德拉出售了一半的微软股票 价值超过2.85亿美元

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:一份监管文件显示，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉 （Satya Nadella） 上周在一系列交易中出售了他在该公司的一半股份，以超过2.85亿美元的价格出售了约84万股股票。

微软公司在周一下午的一份声明中表示，纳德拉“出于个人财务规划和多元化的原因”出售了这些股票。“他致力于公司的持续成功，他的持股大大超过了微软董事会设定的持股要求。”

纳德拉抛售股票的决定是在华盛顿州实施有争议的新资本利得税之前出现的。今年4月通过了该法案，主要针对股票和企业所有权的销售，对超过25万美元的长期资本收益征收7%的税。微软关于纳德拉出售股票的声明并未说明即将征收的资本利得税是否已纳入纳德拉的个人财务规划。

美国新的资本利得税估计从2023财年开始每年筹集约5.5亿美元，大部分资金将用于早期教育和儿童保育。

微软公司股价周一收于336.63美元，涨幅超过2%。当纳德拉于2014年2月成为首席执行官时，微软股价约为36.35美元，约为目前价值的十分之一。

根据微软提交给美国证券交易委员会的文件，纳德拉在11月22日和23日以平均价格从334美元到超过349美元出售了股票。