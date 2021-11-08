贾跃亭喊话马斯克：我们是战友；市场监管总局发布双十一工作提示；微信新增无底线追星投诉

市场监管总局发布双十一工作提示

“双十一”网络集中促销活动在即，近日，市场监管总局向全国互联网平台企业和各地市场监管部门下发《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》，规范促销经营行为，切实维护“双十一”期间网络交易市场秩序，保护消费者合法权益。

该《工作提示》主要包括八个方面内容:

一、严格落实主体责任。在促销期间，要把好平台准入关，落实审查核验义务，督促平台内经营者亮照、亮证、亮标经营。 二、严格规范促销行为。要提高促销行为的公开化和透明度，禁止采取“先提价后打折”、虚构原价、不履行价格承诺等违法方式开展促销。 三、严格规范广告发布行为。提升广告审核水平，杜绝虚假宣传、低俗广告，有效拦截虚假违法广告。 四、严格禁止不正当竞争行为。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。防止虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为发生。 五、严格防范经营假冒伪劣商品行为。严格执行问题商品处置规则，对销售假冒伪劣商品及其经营者及时采取禁限措施，加强知识产权保护。 六、严格禁止销售违法违禁商品。开展信息发布审核和实时巡查，做好违法违禁商品清查，及时下架或删除违法违规产品链接。 七、妥善化解网络消费纠纷。完善高效、便捷的投诉受理、处理和反馈机制，畅通消费者投诉举报通道，及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。 八、强化政企沟通协作。要积极配合监管部门依法查处平台内经营者相关违法违规行为，形成平台自治与政府监管的良性互动，共同引导平台内经营者提高守法经营意识。

最后，市场监管部门提示，“双十一”期间，广大消费者应当理性消费，同时提高维权意识，遇到侵权行为应当及时向平台企业或市场监管部门投诉举报，运用法律武器维护自身合法权益。

微信新增无底线追星投诉

近日，微信在用户投诉页面，新增了“粉丝无底线追星行为”。需要的用户可以在用户资料页面或群聊天信息页面投诉。

今年6月，腾讯宣布开展“饭圈乱象”专项整治行动，清理有害信息，抵制饭圈不良风气，整治“诱导未成年人无底线追星”行为，净化网络环境。

专项整治期间，腾讯公司将严厉打击水军刷榜、数据造假、诱导未成年人打榜应援等违规行为，深入清理饭圈谩骂互撕、挑动对立、刷量控评有害信息，处置职业黑粉、恶意营销群组账号，大力整治教唆过度消费、网络暴力、人肉搜索等非理性应援行为。

贾跃亭喊话马斯克:我们是战友

11月7日，贾跃亭对特斯拉CEO马斯克表示，我们是人类科学发展历程中的战友而不是竞争对手。一起让FARADAY和TESLA 在21世纪继续伟大!向敢于推动人类社会进步而打造智能电动出行生态的冒险家致敬!

此前，特斯拉总市值迈过万亿美元门槛，贾跃亭当时也向特斯拉发去了贺电。

贾跃亭表示，自己从上次祝贺特斯拉突破1000亿美元市值，到突破1万亿美元市值，仅仅才过去21个月，这是一个足以载入新能源汽车历史的时刻。特斯拉成为继苹果（2.5万亿美元）、微软(2.3万亿美元)、谷歌、亚马逊之后第五大市值过万亿美元的科技公司，同时，也超过了丰田、大众、通用、福特等11家传统车企的市值总和。