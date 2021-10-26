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快手电商调整“入驻电商服务商/产业带基地商家”保证金资费 取消原有优惠政策

2021-10-26 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:日前，快手发布公告称，为规范平台商家销售行为，平台拟调整“入驻电商服务商/产业带基地商家”保证金资费规则，恢复至平台保证金资费标准。

其中，“入驻电商服务商/产业带基地商家”不再享受保证金缴存优惠政策，并将于2021年11月08日进行系统调整，这意味着接下来有一波入驻电商服务商/产业带基地商家需要及时补足保证金资费。

快手

据悉，该调整适用于所有通过入驻电商服务商/产业带基地享受保证金减免的快手小店商家，包括已入驻的商家及即将入驻的新商家。

快手电商表示，平台将通过公告、短信、系统消息等方式进行通知，商家可主动参照快手平台保证金资费标准进行确认是否需补缴，为确保店铺正常经营不受影响，请广大入驻电商服务商/产业带基地商家于2021年11月08日前补足保证金余额，未及时补足保证金余额的在2021年11月08日系统调整后可能会出现部分功能受限（出现功能受限后，根据系统提示补足对应保证金余额即可恢复相关功能）。

具体操作

商家可在快手电商PC端或快手小店app进行保证金补缴，具体如下:

1. 查询补缴金额:

1）系统调整前，请前往快手电商PC端https://edu.kwaixiaodian.com/rule/web/index规则中心查看保证金资费标准确认补缴金额（如在此期间经营发生变化的以系统调整后金额为准)。

2）系统调整后，可在保证金页面查看保证金阈值（阈值为您当前最低缴纳金额)。

2. 补缴操作路径

1）快手电商PC端入口:登录https://s.kwaixiaodian.com，点击“账户资金-保证金”菜单，选择对应保证金账户类型，充值需补缴金额。

2）快手小店App端入口:登录快手小店App，点击“店铺管理-保证金”应用，选择对应保证金账户类型，充值需补缴金额。

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