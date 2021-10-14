ofo广州公司注销 退押金遥遥无期

你的ofo押金退了吗？企查查App显示，8月24日，青岛拜克洛克科技有限公司发生工商变更，公司经营状态由存续变更为注销，原因为决议解散。该公司由北京拜克洛克科技有限公司100%控股。据悉，此前，ofo曾接连注销上海、深圳等地公司。值得注意的是，企查查显示，目前ofo共享单车开发公司名下仅剩4家企业。今年6月，ofo全资控股公司广州东峡科技有限公司因被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务，被列入严重违法失信企业名单（黑?