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ofo广州公司注销 退押金遥遥无期

2021-10-14 16:14 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，ofo关联公司广州东峡科技有限公司发生工商变更，公司经营状态由存续变更为注销。信息显示，该公司由北京拜克洛克科技有限公司100%控股。

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值得一提的是，9月底，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司再成失信被执行人。

信息显示，执行法院为北京市海淀区人民法院，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，违反财产报告制度。目前该公司累计失信被执行人信息已超40条。

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