ofo广州公司注销 退押金遥遥无期

企查查APP显示，近日，ofo关联公司广州东峡科技有限公司发生工商变更，公司经营状态由存续变更为注销。信息显示，该公司由北京拜克洛克科技有限公司100%控股。
值得一提的是，9月底，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司再成失信被执行人。
信息显示，执行法院为北京市海淀区人民法院，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，违反财产报告制度。目前该公司累计失信被执行人信息已超40条。
企查查APP显示，近日，ofo关联公司广州东峡科技有限公司发生工商变更，公司经营状态由存续变更为注销。信息显示，该公司由北京拜克洛克科技有限公司100%控股。
值得一提的是，9月底，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司再成失信被执行人。
信息显示，执行法院为北京市海淀区人民法院，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，违反财产报告制度。目前该公司累计失信被执行人信息已超40条。
近日，ofo关联公司广州东峡科技有限公司发生工商变更，公司经营状态由存续变更为注销。企查查信息显示，该公司由北京拜克洛克科技有限公司100%控股。
时隔4个月，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司再成失信被执行人。
企查查APP显示，时隔4个月，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司再成失信被执行人，执行法院为北京市海淀区人民法院，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，违反财产报告制度。
你的ofo押金退了吗？企查查App显示，8月24日，青岛拜克洛克科技有限公司发生工商变更，公司经营状态由存续变更为注销，原因为决议解散。该公司由北京拜克洛克科技有限公司100%控股。据悉，此前，ofo曾接连注销上海、深圳等地公司。值得注意的是，企查查显示，目前ofo共享单车开发公司名下仅剩4家企业。今年6月，ofo全资控股公司广州东峡科技有限公司因被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务，被列入严重违法失信企业名单（黑?
8月24日，青岛拜克洛克科技有限公司发生工商变更，企业状态从在营企业变更为注销企业。
在继深圳、上海、北京、济南等地的分公司之后，近日，ofo又一家位于青岛的子公司注销。天眼查App显示，8月24日，青岛拜克洛克科技有限公司发生工商变更，企业状态从在营企业变更为注销企业。
企查查App显示，8月25日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增一则被执行人信息，案号(2021)京0108执22735号，执行标的419492元，执行法院为北京市海淀区人民法院。相关案件涉及东峡大通（北京）管理咨询有限公司，
【TechWeb】企查查APP显示，9月3日，东峡大通（北京）管理咨询有限公司再次被限制高消费，案号为（2021）京0108执15027号，申请人为珈伟新能源股份有限公司，关联对象为陈正江。此前，东峡大通（北京）管理咨询有限公司已多次被限制高消费。
天眼查APP显示，8月25日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增一则被执行人信息，执行法院为北京市海淀区人民法院，执行标的419492元。
天眼查App显示，7月26日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司与日日顺供应链科技股份有限公司合同执行裁定书公开。裁定书显示，通过最高法院查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，法院已对被执行人进行高消费限制等。目前该公司已存在多条限制消费令及终本案件。值得注意的是，天眼查App显示，7月2日，ofo关联公司青岛拜克洛克科技有限公司新增一则注销备案信息?
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