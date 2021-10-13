哈利波特魔法觉醒10月13日更新维护公告 10.13全部更新内容汇总

哈利波特魔法觉醒在10月13日开启了更新维护，此次的更新内容还是比较多的，下面就来为大家详细的介绍一下哈利波特魔法觉醒的更新维护公告。

哈利波特兑换码小程序（每天更新最新的兑换码）

>>>>>>点击进入

亲爱的巫师:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于10月13日（周三）早上2:00-7:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解。感谢各位巫师的支持!

1.【"巫师圆梦礼"活动开启】

活动时间:10月13日5:00-10月23日4:59

《哈利波特:魔法觉醒》公测首月庆礼!活动期间，每日完成5个作业任务后，作业奖励将由原【图书馆通行证】升级为【非凡卡包】同时，每日登录将获赠【巫师圆梦礼包】，其中包含【图书馆通行证*、金币*1000、迷雾卡牌*】（每日05:00随邮件发放）。活动期间累计登录满/天还将获得特别奖励【随机传说魔咒*】（随邮件发放）

2.【"雷电霹雳赛"重磅来袭】

活动时间:10月14日0:00-10月20日5:00

决斗俱乐部开启全新娱乐赛模式"雷电霹雳赛"。比赛采取公平模式，2V2对决。雷电在场上奔腾，借助雷电的力量击败对手!

【"雷电霹雳赛"限定任务】

活动时间:10月14日5:00-10月20日5:00

作业中特别增加"雷电霹雳赛"每日限定任务，每天完成3场”雷电霹雳赛"可获得额外数量的【决斗勋章】，可在赛季商店兑换丰富奖励。

3.【新增直播分享功能】

新增直播间分享功能，随时随地将精彩直播分享至社交媒体。

4.【世界探索新增挑战任务】

霍格沃茨校园内，一些伙伴似乎遭遇到了不同的困难和挑战，找到他们并完成挑战任务，可领取丰厚奖励

1.优化了语音聊天功能，现在多人寝室中大家可以愉快地聊天了。

2.优化了缓和剂效果，现在高于7500分的决斗模式将不再受到缓和剂的保护，同时也不会消耗保护次数

3.优化了游戏中语音聊天通话质量。

4.优化了魔法相机，首次进入其它学院公共休息室时将自动触发魔法相机拍摄回忆瞬间。

5.优化了"草药探险”"体验，现在若玩家中途退出草药探险副本，再次进入时将继承上次退出时的血量。同时大幅降低了巨龙事件炎热天气所造成的伤

6.优化了聊天系统，新增聊天开启条件，完成学年记录8后才能在当前场景频道及学院频道中发言。

7.优化了学院活动期间学院频道的战绩提示信息

8.优化了桌面版模拟器无法创建新角色的提示

9.优化了恶意掉分的违规判定。

10.优化了禁林内星级信息的界面显示。

11.优化了”学年记录中支线故事的剧情表现。

12.优化了使用感知药水后自动探索的体验。

13.优化了城堡探索体验，新增返回城堡主楼的入口。

14.优化了禁林组队体验，现在主动离队/离线过久的玩家将自动退出队伍。同时，有队员退出后，队长将可以通过呼救邀请新的队员加入。

15.优化了登录时的公告界面

16.优化了在战斗中"救援"提示的界面显示。

17.优化了私人聊天体验，现在默认关闭接收陌生人的私聊信息，可通过设置→社交设置】进行开启

问题修正

1.修复了禁林探索"巨蛛领地”首领战过程中，巫师与首领同归于尽却被判定为战斗失败的偶现问题。

2.修复了"决斗家训练赛”结算时，动画被误跳过的问题

3.修复了舞会排行榜无法下拉滚动的问题

4.修复了聊天界面中，舞会排名未正常显示的问题

5.修复了舞会结束后，宝箱音效错误的问题

6.修复了占卜课中占卜图片的随机性问题。

7.修复了舞会入口不显示排行榜排名的问题。

8.修复了寝室中照料植物后，获得的【迷雾卡牌】未展示具体获得信息的问题

9.修复了巫师分享时偶现巫师模型缺失的问题。

10.修复了部分Mac端更新后无法正常启动游戏的问题

11.修复了时装【迷幻星云】在禁林中跳舞时表现异常的问题。

12.修复了发型在部分场景中亮度显示异常的问题。