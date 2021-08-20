哈利波特魔法觉醒什么时候上线 正式服哈利波特魔法觉醒公测时间

哈利波特魔法觉醒这款游戏相信大家都非常的期待，很多玩家还不清楚公测时间，下面就来为大家分享一下具体的时间。

《哈利·波特》官方授权游戏《哈利波特:魔法觉醒》将于9月9日全平台上线，大家可以前往游戏中心预约游戏，解锁入学奖励。期待已久的魔法学校大门即将开启，让我们穿过人潮簇拥的古老小巷，准备踏上奇幻的冒险旅程吧!

欢迎回到霍格沃茨 全新魔法冒险在等待

在复古羊皮纸般独特风格演绎下，《哈利波特:魔法觉醒》各处都让你沉浸在魔法氛围中，相信每一处都能唤醒熟悉的记忆。在奥利凡德魔杖店里，每一根魔杖都在期待与它的主人相遇;禁林深处窸窣作响，等待勇敢者前去探索;城堡密室、四大学院休息室、魁地奇球场...一起来看看吧!

《哈利波特:魔法觉醒》剧情故事发生在霍格沃茨保卫战多年后，作为一名巫师新生的你，即将迎来七年魔法校园生活。在这里你会结识到其他巫师新生，他们性格各异，也将是你在魔法学院里的亲密好友。你们将一起学习各类魔法课程，还可能在无名之书中重温经典，倘若组队前往禁林冒险，记得要提前准备好各种魔法药剂。

在决斗中钻研魔法技艺 加入社团为学院争光

决斗俱乐部是每一位霍格沃茨学生展示智慧与勇气的地方。通过日常玩法收集卡牌，提前组合魔法与神奇生物，打造一套拥有个性风格的套牌。在决斗场上，你可以挥舞魔杖释放魔咒，或者召唤神奇生物为你助力，关键时刻还可以呼唤伙伴，在短短几分钟内展开一场酣畅淋漓的魔法决斗。

无论是决斗高手还是舞会达人，你总能在《哈利波特:魔法觉醒》中找到同好社团。当然，你也可以自己开创一个社团，召集兴趣相投的伙伴，一起参与大小学院活动。记得积极和同学们交流，多参与每周的学院杯比赛，为学院攒下积分，为学院间争夺的冠军贡献一份力量!

关于《哈利波特:魔法觉醒》

《哈利波特:魔法觉醒》是一款《哈利·波特》官方授权游戏。游戏中你将作为一名魔法学院新生入学霍格沃茨，与伙伴一起开启精彩的魔法冒险之旅。在霍格沃茨，你会学习各类魔法课程、体验紧张刺激的魔法对决，书写属于自己的魔法世界新篇章。