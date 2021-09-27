广电总局：即日起 各平台一律停播“美容贷”及类似广告

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:今日，国家广播电视总局发布了《关于停止播出“美容贷”及类似广告》的通知，要求各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。

国家广播电视总局在通知中表示，近期发现，一些美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。

为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。

各广播电视和网络视听机构、平台要高度重视，增强四个意识”、坚定四个自信”、做到两个维护”，严格落实意识形态工作责任制。

通知全文如下:

国家广播电视总局办公厅

关于停止播出美容贷”及类似广告的通知

广电办发〔2021〕291号

各省、自治区、直辖市广播电视局，新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局，中央广播电视总台办公厅、电影频道节目中心、中国教育电视台:

近期发现，一些美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。

各广播电视和网络视听机构、平台要高度重视，增强四个意识”、坚定四个自信”、做到两个维护”，严格落实意识形态工作责任制和广告宣传也要讲导向的要求，抓紧组织进行核查清理，确保上述要求落到实处，维护人民群众利益，营造良好传播环境。

各地各单位核查清理的情况，请于10月15日前报广电总局传媒司。