广电总局：即日起 各平台一律停播“美容贷”及类似广告

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 美容贷最新资讯 > 正文

广电总局：即日起 各平台一律停播“美容贷”及类似广告

2021-09-27 20:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:今日，国家广播电视总局发布了《关于停止播出“美容贷”及类似广告》的通知，要求各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。

国家广播电视总局在通知中表示，近期发现，一些美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。

为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。

各广播电视和网络视听机构、平台要高度重视，增强四个意识”、坚定四个自信”、做到两个维护”，严格落实意识形态工作责任制。

广电总局：停播美容贷及类似广告 涉嫌虚假宣传

通知全文如下:

国家广播电视总局办公厅

关于停止播出美容贷”及类似广告的通知

广电办发〔2021〕291号

各省、自治区、直辖市广播电视局，新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局，中央广播电视总台办公厅、电影频道节目中心、中国教育电视台:

近期发现，一些美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。

各广播电视和网络视听机构、平台要高度重视，增强四个意识”、坚定四个自信”、做到两个维护”，严格落实意识形态工作责任制和广告宣传也要讲导向的要求，抓紧组织进行核查清理，确保上述要求落到实处，维护人民群众利益，营造良好传播环境。

各地各单位核查清理的情况，请于10月15日前报广电总局传媒司。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 广电总局：停播美容及类似广告 涉嫌虚假宣传

    根据国家广电总局官网显示，9月27日，国家广播电视总局发布了最新通知，其中指出近期发现，一些美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。通知全文如下：国家广播电视总局办公厅关于停止播出美容贷”及类似广告的通知广电办发〔2021〕291号各省、自治区、直辖市

    电影 教育 体育

  • 广电总局抵反对唯流量论

    今日，国家广播电视总局办公厅发布了《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》，进一步加强管理，从严整治艺人违法失德、“饭圈”乱象等问题。

    广电总局 饭圈 综艺

  • 广电总局坚决抵制耽改之风 耽改剧还能播吗？

    16日，国家广播电视总局在京召开会议，强调坚决抵制耽改之风等泛娱乐化现象，坚决抵制流量至上。这意味着，《皓衣行》、《左肩有你》等还未播出的耽改剧可能播不了了。

    耽改 网剧 广电总局

  • 广电总局要求不得播出偶像养成节目 坚决抵制违法失德艺人及高片酬

    今天国家广播电视总局发布从严整治艺人违法失德、“饭圈”乱象等问题的通知。在通知中，广电总局要求不得播出偶像养成节目，坚决反对唯流量论，坚决抵制违法失德人员及高片酬。

    广电总局 饭圈 明星

  • 广电总局：坚决抵制含有暴力血腥等不良情节动画片上网播出

    据国家广播电视总局官网发布的消息，日前，广电总局网络视听节目管理负责同志表示，支持符合条件的互联网视听节目服务机构依法依规制作、引进、播出内容健康向上、弘扬真善美的优秀动画片，坚决抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情节和画面的动画片上网播出。

    美的

  • 广电总局坚决抵制耽改之风等泛娱乐化现象 坚决抵制流量至上

    还未播的耽改剧可能播不了了!16日，国家广播电视总局在京召开会议，会上，广电总局表示要严格执行电视剧片酬管理规定，坚决抵制天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税;加强电视剧创作生产正面引导，坚决抵制流量至上、“饭圈”乱象、“耽改”之风等泛娱乐化现象。

    广电总局 耽改 电视剧

  • 广电总局：广播电视机构和网络视听平台不得播出偶像养成类节目

    今日，国家广电总局下发关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知，其中提到坚决反对唯流量论，广播电视机构和网络视听平台不得播出偶像养成类节目，不得播出明星子女参加的综艺娱乐及真人秀节目。

    娱乐 教育 综艺

  • 网红郭老师账号被全平台封禁 广电总局：抵制低俗网红、无底线审丑等

    近日，网友发现郭老师在各大平台的账号均被相继封禁，微博也被封掉了，目前不知被封禁的原因是什么。对于网红郭老师，这位自称27岁的大脸盘、大肚腩女生，与一般大家认知中的网红并不一样，她长得并不算美女，相貌非常普通，而且她也不喜欢化妆，在直播中行为举止还很粗鲁，直播中也经常出现不雅的内容，但就是这样一位女生，却成为了知名网红，受到了很多网友的追捧。据悉，郭老师账号封禁后，她还曾发文质问平台给我一下解释，我

    网红 直播 微博

  • 市监总局严查共享消费

    今年6月3日，市场监管总局价监竞争局会同反垄断局、网监司召开行政指导会，要求哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电等8个共享消费品牌经营企业限期整改，明确定价规则，严格执行明码标价，规范市场价格行为和竞争行为。

    美团 摩拜 共享消费

  • 拍拍可以多少，下款速度快不快

    近些年，便利、快捷的互联网金融行业在中国发展迅速，对于促进内循环、支持实体经济发展方面起着重要作用。以拍拍贷为代表的互联网金融科技公司发展前景广阔，成为促进中国经济进步的强大动力，也成为很多用户在资金困难时的首选目标，网络借款，额度是关键，那么拍拍贷可以贷多少呢？下款速度快不快。拍拍贷可以贷多少？据悉，上海拍拍贷的出借服务均拥有小额、分散的特点，并且具有信息透明、反馈及时的优势，而且上海拍拍贷始终

    拍拍贷

  • 北京联合丽格第一医疗美容医院热玛吉项目的治疗原理

    我们都知道胶原蛋白对于皮肤的重要性，不管我们在年龄的哪个阶段，有了它皮肤才会有弹性、光泽，嫩滑，而热玛吉就号称——“胶原蛋白加工厂”，所以，趁着“胶原”原材料还在的时候，用无创的方式不断刺激自己的胶原蛋白再生，让它一直维持在活跃的状态，帮皮肤唤醒“原”气，让青春一直在线。 事实上，热玛吉是一款射频除皱紧肤的设备，由于能量源是电，又被形象地称之为电波拉皮。早在 2002 年，美国批准了第一台射频设备应用于

    医疗美容

  • 学习微粒防骗知识，正确使用微粒

    微粒贷是由国内首家互联网银行微众银行推出的一款正规的小额信贷产品。自 2015 年上线以来，就收到很多好评。随着微粒贷的使用者越来越多，一些不法分子就假借微粒贷的名义进行诈骗，微粒贷同被骗者一样都是受害者。小编在此总结了四条防骗知识，希望能够帮助大家提高防骗意识。第一、任何人都不能通过任何手段强制申请开通微粒贷。打开手机，在微信支付或者手Q钱包看到微粒贷入口，那么你就可以点击入口进入申请流程，按照提示申?

    微粒贷

  • 北京广电局：坚决抵制造星炒星等畸形价值观

    9月8日下午，北京市广播电视局召开专题会，传达中宣部开展文娱领域综合治理工作情况并就下一步治理工作进行部署。会议强调，要深刻领会中央开展文娱领域综合治理工作的重大意义，直面问题、坚决整改，始终坚持首善标准，时刻检视产业发展中的各类问题，敢于自我揭短、自我亮丑，绝不避重就轻，推诿塞责，

    饭圈 流量 网红

  • 便捷的金融生活，从上海拍拍开始

    当前时代，高新科学技术受到越来越多人的关注，以人工智能、大数据、5G、区块链等前沿技术为主，成为了新闻上的“常客”。方便快捷的科学创新技术已经渗透进了生活的方方面面。而在创新科技方面，上海拍拍贷也从未落后，从“新”出发，创新驱动大数据技术与产品相融合，为客户带去更加便捷的金融服务。上海拍拍贷成立于2007年6月，总部位于国际金融中心上海，是一家金融科技公司。自创立以来，拍拍贷始终肩负“科技，让金融更美好?

    互联网金融

  • 怎么从官方渠道正确开通微粒

    自 2015 年上线以来，微粒贷就受到了诸多年轻人的追捧。小编在此为大家整理了一篇微粒贷开通攻略，希望能帮到大家。微粒贷开通首先，微粒贷采用官方邀请制。受邀用户可以在微信支付或手Q钱包这两个官方入口看到微粒贷。受邀用户点击微粒贷入口，就可申请或使用微粒贷。一般情况下，大家通过手机操作三五分钟就能完成微粒贷的授信申请，几秒钟就能确定审核结果。授信通过后就可以借钱了。从发起借款申请到现金到账，一般一分钟左右?

    微粒贷

  • 北京广电局要求杜绝娘炮审美取向：加强文艺创作导向把关、强化价值引领

    北京市广播电视局给出公告称，强调严格落实播前三审、重播重审制度，压实广播电视播出机制主体责任。公告中要求，加强文艺创作审美导向把关，从演员选用、表演风格、服饰妆容等方面杜绝娘炮”审美取向，不得参与娘炮”宣传造势。建立周例会和宣传提示制度，及时通报日常监管发现的各类问题，引导北京广播电视播出机构、融媒体中心加强广播电视节目管理，自觉抵制低俗、庸俗、媚俗。加强重要保障时期综艺节目、文艺晚会的调控管理，

    综艺 娱乐 原创

  • 我在b站看广告

    “枪在手，跟鹅走!”几位普通农村大爷大妈，用25分钟演出了一部乡土版“史密斯夫妇”，枪炮与农村结合带来的新鲜感，毫不意外再次击中了年轻人的兴趣点。截至目前，这支名为《妇仇者联盟》的视频已获得860W的播放量，最高登上全站排行第2名，11万条弹幕刷满屏幕，显示出年轻人对这种新潮模式的喜爱。

    b站 广告 B站视频

  • 一文搞懂拍拍利息到底多高

    现在人们借款的方式多种多样，过去大家习惯跟亲戚朋友借款，现在不仅可以到银行申请借款，在支付宝、微信等各个平台上就能借到不少钱，拍拍贷借款就是知名贷款品牌之一，那么和支付宝这些平台相比，拍拍贷借款划算吗？拍拍贷利息到底多高是人们很关心的问题，今天就带大家了解一下。需要借钱的用户，本身就已经缺钱了，在贷款的时候，当然是希望利息能够更低一些。拍拍贷是信也科技旗下的信贷服务品牌，依托大数据技术，为用户提供

    拍拍贷

  • 微粒，更能满足大家对小额贷款的需求

    小额贷款对于很多人来说已经成为了日常生活的一部分，资金周转应急都会用到。现在市面上小额贷款层出不穷，如何选择更适合自己的小额贷款呢？小编今天给大家分享的这款产品—微粒贷，从很多方面都可以满足大家对小额贷款需求。个人小额贷款首先微粒贷是微众银行旗下的一款信贷产品，安全方面是有保障的。而且微粒贷目前是不用下载APP的，在微信支付或者手机QQ钱包页面就可以看到入口图标，非常方便。切记不要下载任何带有“微粒贷?

    微粒贷

  • 苏泊尔、白象等获国家体育总局训练局感谢信 既是备战保障，更是实力亮剑

    刚刚结束的东京赛场上，我国运动健儿不断超越自我，一次次打破世界记录，取得 38 金 32 银 18 铜、总奖牌 88 枚的好成绩；赛场外，一批为国家队运动员提供备战保障的国民品牌“实力派”也圈粉无数。近日，中国盐业、中粮油脂、苏泊尔、白象食品、安然纳米、琛蓝健康、麦瑞克等低调的“实力派”企业收到了国家体育总局训练局的感谢信，感谢它们在备战东京赛事最关键期间的“密切配合、并肩战斗”，快速调配物资，调度运输车辆和人员

    苏泊尔 白象

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM