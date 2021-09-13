iPhone 13系列平均售价或上涨，最高容量可选1TB

苹果将于9月15日凌晨举行产品发布会，市场预期苹果可能将会发布硬件产品包括 iPhone13、Apple Watch7与 AirPods3。

据天风国际分析师郭明錤发布的最新预测称，iPhone13平均售价可能会因平均容量更大而提升，其中Pro和Pro Max机型最高容量是1TB。iPhone出货目前面临的挑战是零部件缺料，iPhone13或因此存在四季度潜在下修风险。

他表示，苹果 iPhone13平均售价（ASP）可能会因平均容量更大而提升，但受益于美国对华为禁令，以及新设计与规格升级，所以最终 iPhone13出货量相比 iPhone12 在今年仍能有所增长，iPhone 出货的真正挑战在于零部件短缺 （其中一个最大瓶颈来自于德州仪器）。

1. 预测 iPhone13Pro 与13Pro Max 的容量选项为128GB、256GB、512GB 与1TB，iPhone13与13mini 的容量选项为128GB、256GB 与512GB。

2. 因 iPhone13的平均容量提升，故合理预期 iPhone13ASP 也会提升。不过，受益于美国对华为禁令，以及新设计与规格升级，故 iPhone13的2021年出货量仍能 YoY 成长 （vs. iPhone12的2020年出货量）。

3. iPhone 目前面临的挑战是零部件短缺。旧款机型因缺料故在3Q21已下修约5–10%，iPhone13则因缺料故4Q21出货量可能有潜在下调可能。不过下调幅度对 iPhone13出货量影响有限，相信 iPhone13的2021年出货量仍能成长10% YoY 以上 （vs. iPhone12的2020年出货量）。