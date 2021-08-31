快手报告：2021年7月快手汽车用户男性占八成 汽车创作者数量达10万+

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:短视频平台已经成为了用户获取汽车内容的重要渠道，那么他们都关注些什么呢?日前，快手磁力数观发布《2021快手汽车行业数据价值报告》，报告分析了今年7月快手汽车内容和用户偏好。

根据报告显示，2021年上半年，我国乘用车销量同比增长25%以上，在连续3年下滑后终于止跌反涨，用户对汽车的需求和热情只有暂时放缓，但从来没有消退。

汽车广告投放媒介选择多样化，短视频是重要渠道之一。2021年7月份对比1月，快手汽车视频播放量上涨19.7%，汽车直播播放量上涨27.9%。

从用户偏好来看，快手用户主动获取汽车信息并乐于话题讨论，内容多样覆盖汽车全场景。汽车搜索量、活跃的汽车话题数量整体呈增长趋势，2021年7月对比1月汽车搜索量和汽车话题数分别增长19.5%和60.6%，覆盖汽车知识、保养维修、美容改装等全场景内容。Suv搜索占比最大，为359%，其次是紧凑型车，占比为30.4%:Suv中最关注紧凑型suV，占比为44.1%。

汽车用户以男性为主。2021年7月快手汽车用户中，男性用户占比超八成，90后及以下用户占比超过40%。80后偏舒适家用，90后更爱豪华车。女性更比男性壕，对高价豪华车更关注。

从视频创作者来看，创作者增长迅速，内容供给热情高涨。2021年7月对比1月，汽车创作者数量已经达到10万+，增长28.2%，内容发布数增长更为迅速，增速达42.6% 。

创作者年轻化，90后主播更具活力。创作者中90后占比最高，为43.7%，90后及以下创作者人均直播时长比70和80后高40.5%。

创作者整体以男性为主，短豆视频创作者更多分布在一线城市群。汽车创作者中男性占比近80%，短视频创作者分布在一线城市群占比最大，为39.6%。