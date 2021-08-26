小米集团总裁王翔回应造车进展：通过收购加快自动驾驶技术研发

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:昨日晚间，小米集团发布2021年第二季度财报，2021年第二季度营收877.9亿元，预期840.89亿元，去年同期535.38亿元，同比增长64%;净利润82.7亿元，同比增长83.9%。非国际财务报告准则下，小米第二季度净利润63.22亿元，同比增长87.4%

财报显示，2021年第二季度，小米的智能手机收入达到人民币591亿元，同比增长86.8%;全球智能手机出货量达到5.29亿部，同比增长86.8%;全球智能手机出货量排名首次晋升第二位，市占率达到16.7%;在中国大陆，小米智能手机出货量排名第三，市占率达到16.8%。

其他收入构成上，在IoT与生活消费产品业务方面，小米实现收入207亿元，同比增长35.9%;互联网服务方面，收入达到70亿元，同比增长19.1%;广告业务收入为45亿元，同比增长46.2%。境外市场收入创造历史新高，达到人民币436亿元，同比增长81.6%，占总收入49.7%。

另据财报，2021年第二季度，小米智能手机的平均售价为每部人民币1116.7元，而2020年第二季度为每部人民币1116.3元。2021年上半年，小米营收1647亿元，净利润为160.6亿元。

小米集团总裁王翔在财报电话会中就市场关注的小米造车动作回应最新进展。对于小米收购深动科技一事，王翔介绍，自动驾驶技术是智能电动车最重要的技术，而深动科技在自动驾驶领域具有较强的研发能力、技术积累和落地经验。小米非常看好深动科技团队的技术研发能力，希望通过收购，加速小米在自动驾驶技术上的研发。