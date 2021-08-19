易到用车调整司机端资费 取消传统抽成模式

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易到用车调整司机端资费 取消传统抽成模式

2021-08-19 20:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:在昨日的国务院例行吹风会上，交通运输部运输服务司负责人表示，要进一步规范平台企业的经营行为，要求网约车平台企业规范自主定价行为、降低过高的抽成比例，加强与驾驶员之间的沟通协商，设定抽成比例上限，并向社会公布。

为响应上述政策，今日，易到用车发布了司机端资费调整公告称，将于2021年9月6日制定全新运营以及定价体系，取消传统抽成模式，变为信息服务费模式，租赁公司政策更加灵活，按照阶梯模式收取信息服务费，最低1元，最高5元。

易到用车

以下为易到用车公告全文:

关于易到用车平台司机端资费调整公告

广大的网约车司机同志您好，2021年8月18日，交通运输部相关负责人针对规范平台经营以及司机减负等相关工作做了建设性的指导意见，为此，易到用车快速响应国家号召，制定全新运营以及定价体系，易到用车作为国内网约车的鼻祖，有义务更有信心去打造行业内的全新运营规则跟体系，平台策略调整即日启动，2021年9月6日将推出全新的运营规则体系，届时将通过行业内独树一帜的策略去给广大司机用户带来更好的用户体验。

易到用车为更好服务广大司机用户，特对平台抽成政策进行全新调整，第一时间响应政策，保障司机用户收入，减负司机工作压力以及抽成担忧，届时我们将开启网约车的全新服务体系与模式，服务政策如下:

1.取消传统抽成模式，变为信息服务费模式，租赁公司政策更加灵活

2.按照阶梯模式收取信息服务费，最低1元，最高5元;

3.按照用户端结算金额扣取服务费，分阶服务费如下:

QQ截图20210819203547.jpg

4.政策执行时间:2021年9月6日起

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