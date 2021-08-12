百度公布2021年第二季财报：营收314亿元，净利润54亿元

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:北京时间8月12日，百度（NASDAQ:BIDU）发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财报。

数据显示，百度实现营收314亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）54亿元，营收、净利润两项指标双双超市场预期。

2021年第二季度净亏损人民币6亿元，包括长期投资公允价值亏损人民币31亿元，而上一季度则录得公允价值收益人民币237亿元，两者主要是与对快手科技长期投资按市值计量的调整有关。归属百度的净利润（非美国通用会计准则）54亿元，超市场预期。

来自百度核心的收入为240亿元人民币 （37.2亿美元），同比增长27%;在线营销收入是190亿元人民币 (29.5亿美元)，同比增长18%，非在线营销收入为50亿元人民币 (7.71亿美元)，在云和其他服务的推动下，同比增长80%。

来自爱奇艺的收入为76亿元人民币 （11.8亿美元），同比增长3%。

百度首席财务官余正钧表示，“第二季度，智能云业务表现亮眼，同比增长71%，引领百度核心营收稳步向前。百度搜索信息流业务发展稳健，我们将坚定执行并引领包括智能云、智能驾驶、小度智能助手等在内的AI创新业务计划。”