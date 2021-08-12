百度公布2021年第二季财报：营收314亿元，净利润54亿元

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 百度最新资讯 > 正文

百度公布2021年第二季财报：营收314亿元，净利润54亿元

2021-08-12 20:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:北京时间8月12日，百度（NASDAQ:BIDU）发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财报。

数据显示，百度实现营收314亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）54亿元，营收、净利润两项指标双双超市场预期。

李彦宏、百度

2021年第二季度净亏损人民币6亿元，包括长期投资公允价值亏损人民币31亿元，而上一季度则录得公允价值收益人民币237亿元，两者主要是与对快手科技长期投资按市值计量的调整有关。归属百度的净利润（非美国通用会计准则）54亿元，超市场预期。

来自百度核心的收入为240亿元人民币 （37.2亿美元），同比增长27%;在线营销收入是190亿元人民币 (29.5亿美元)，同比增长18%，非在线营销收入为50亿元人民币 (7.71亿美元)，在云和其他服务的推动下，同比增长80%。

来自爱奇艺的收入为76亿元人民币 （11.8亿美元），同比增长3%。

百度首席财务官余正钧表示，“第二季度，智能云业务表现亮眼，同比增长71%，引领百度核心营收稳步向前。百度搜索信息流业务发展稳健，我们将坚定执行并引领包括智能云、智能驾驶、小度智能助手等在内的AI创新业务计划。”

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 百度李彦宏：八项关键技术是 AI 时代决胜未来的关键

    在今天的智能经济高峰论坛上，百度创始人李彦宏指出，目前全球正在迎来新一轮的智能化产业创新发展机会，在经过长期的技术投入后，人工智能正快速地融入产业深处，进入创新融合的爆发阶段。

    李彦宏 百度 AI

  • 百度起诉百度文库破解方获赔200万：抢夺了百度的交易

    大家都知道，百度文库是写论文、做文档时的好帮手，其中存在着各种各样的文件可供参考，但是百度文库需要付费下载令许多人很苦恼，因此也想出了一些破解办法，但却因此吃上官司。据报道，7月30日北京百度网讯科技有限公司与苏州梦西游网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。本案裁判结果为，被告苏州梦西游网络科技有限公司自判决生效之日起十日内，赔偿原告北京百度网讯科技有限公司经济损失200万元及合理开支3万元?

    百度 淘宝

  • 百度维权百度文库获赔203万

    近日，北京百度网讯科技有限公司与苏州梦西游网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。法院认为，梦西游公司存在利用涉案插件提供百度文库用券文档下载服务的行为，构成不正当竞争。梦西游淘宝店铺商品中含有“百度文库”等与百度相关字样的交易笔数共计47623笔

    百度 淘宝 商品

  • 百度开通暴雨互助通道

    今日，百度紧急宣布，捐赠9000万元人民币驰援河南抗险救灾。同时，百度 App、百度贴吧、百度健康医典、好看视频、百度地图等百度旗下产品，已上线暴雨互助通道等功能。

    百度 百度互助通道 好看视频

  • 百度起诉文库破解方获赔

    今日，百度与苏州梦西游网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书被公开。原告百度诉称，梦西游公司通过天猫网中的店铺“梦西游网络科技”违法向用户提供百度文库需用下载券下载的文档（以下简称用券文档）和付费文档的下载服务

    百度 百度文库 侵权

  • 小米、百度等投资自动驾驶公司「几何伙伴」

    资料显示，几何伙伴成立于2018年10月，基于机器感知和深度学习，采用 「低成本、车规级、高可靠、易量产」的技术路线，为 L2-L4级自动驾驶提供 「融合感知 + 智能决策」软硬件集成系统。小米产投高级合伙人孙昌旭表示，几何伙伴有清晰的战略部署和优秀的软硬件产品，并以此为护城河，成为融合感知+智能决策技术的领跑者。

    小米 百度 自动驾驶

  • 支付宝重压搜索运营，走了和微信、百度不同的路

    小程序电商风头正劲的背后，是获客成本的不断攀升和流量的普遍流失，因此寻找最合适的平台，匹配更可行的增长模式，正成为各行业商家们的最关注的问题。近两年来，不少品牌选择了在支付宝上进行可持续自运营，即通过支付宝平台提供的特色能力、专属服务、优质流量助力商家，实现正向增长，从支付宝近两个月发布的《搜索月刊》「品牌热搜榜」上便能发现端倪。

    支付宝 搜索 微信

  • 李彦宏牵头的图生科获融资 AI药物研发能力需要作品证明

    【TechWeb】7月31日消息，曾被百度寄予厚望的教育赛道企业作业帮在国家“双减”政策下面临艰难转型。不过在医疗赛道上，百度传来好消息。由百度创始人李彦宏发起创立的生物计算驱动的生命科学平台公司“百图生科”（BioMap）完成上亿美元A轮融资。投资方由GGV纪源资本领投，百度、君联资本、蓝驰创投等跟投，李彦宏继续追加投资。2020年9月25日，百图生科正式成立，定位于生物计算引擎驱动的创新药物研发平台型企业，配备超豪华管?

    百图生科 百度 李彦宏

  • SEO排名，百度索引量监控，为什么很重要？

    SEO是一个动态变化的工作，每天我们都会遇到各种问题，在操作SEO项目的时候，我们都知道百度索引量在某种程度上直观影响网站的质量评估与特定页面的搜索排序。

    SEO 百度搜索 搜索引擎

  • 百度App紧急开通河南暴雨互助通道！

    百度App官方发文称已紧急开通【河南暴雨互助】通道，搜索河南暴雨、郑州暴雨等关键词即可直达入口。

    百度App 河南暴雨

  • 百度打击低质违规站点 有人欢喜有人愁

    近日，不少站长向站长之家反馈网站流量突然断崖式下跌，网站关键词排名严重下降，一下子被整懵了，难道是百度又有了什么大动作?我们认为，本次部分站点流量波动跟百度最近的打击措施应该有很大的关系。

    百度 网站流量 关键词排名

  • 百度智慧输入AI实力继续领跑！打造办公、社交沟通新势能

    搭乘“5G+人工智能”的发展快车,输入法产品早已超出“输入文字”的范畴,不断向更多应用领域延伸。而作为AI技术应用领先者,百度输入法已达到AI技术全面落地、功能使用率行业领先、语音输入用户满意度最高的产品能力,并积累了庞大的用户群体。以此为依托,百度输入法不断进行技术沉淀,向企业服务市场渗透和赋能,全新推出“百度智慧输入”系列硬核黑科技,持续拓展智慧输入的内涵与边界,向多元化应用领域进阶。极速语音高效又智能,超强?

    百度输入法 百度AI

  • PPC竞价关键词，为对百度SEO很重要？

    ​无论你是建立新站，还是诊断老站，在做SEO项目之前，专业的SEO人员，都习惯性的审查网站的百度SEO关键词，用于对整站关键词的布局，进行有效的把控。

    SEO 百度SEO PPC竞价

  • 百度蓝天算法升级 打击网站目录买卖？

    7月27日，百度搜索宣布将全面升级“蓝天算法”2.0版本，加强“站点构造目录发布低质内容”识别能力。

    蓝天算法 百度搜索 网站目录

  • 李彦宏杀入科学无人区，VC都来了

    百图生科今日宣布完成上亿美元A轮融资，由GGV纪源资本领投，百度、君联资本、蓝驰创投、真知资本、襄禾资本跟投。鲜为人知的是，这是一家由李彦宏亲自牵头创立的生命科学公司，他本人此次也继续追加了投资。

    李彦宏 百图生科 百度

  • 百度阿波龙Ⅱ移动空间正式发布 即将落地广州黄埔

    凤凰网科技讯 8月5日消息，百度Apollo 全新一代自动驾驶小巴阿波龙Ⅱ在广州黄埔正式亮相。据悉，阿波龙Ⅱ集成了Apollo最新一代自研自动驾驶计算平台与传感器系统，与Apollo Robotaxi实现能力互通；核心计算单元算力提升三倍达到372Tops，与Robotaxi算力持平。而在传感器层面，阿波龙Ⅱ搭载了两个40线激光雷达，融合毫米波雷达和环视摄像头，探测距离达到250米，定位精度达到厘米级，系统整体反应水平达到毫秒级。基于这些能力，阿?

    apollo 自动驾驶 百度

  • 方太与百度智能云签订战略合作协议

    基于大数据、云计算、人工智能等技术的高速发展及应用， 智能家居已成为当下我国科技与经济发展的“新基建”。其中，互联网企业、硬件厂商、家装、家居、设计师、地产商和各类服务商等都是智能家居生态圈潜在的参与者和创建者，共同为智能家居的应用与发展谋篇布局。7 月 22 日，第五届智能家居亚洲峰会在上海举行，诸多国内外企业、行业精英与会出席。峰会围绕AI+IoT+5G，探讨了智能家居市场与生态圈、智能家居关键技术、智能单品

    方太 百度智能云

  • 百度捐赠9000万元，紧急援驰河南

    百度捐赠9000万元，紧急援驰河南。河南省遭遇极端强降雨，灾情牵动着全国人民的心。

    百度 好看视频 基金

  • 百度输入法AI功能再升级：方言自由说语种扩充 语音输入又达新高

    摘要在线上办公、在线课程等场景的推动下，输入法AI技术的应用已得到用户的充分认可。近日，百度输入法重磅上线v10. 5 新版本，再次对AI功能进行全新升级和玩法创新:除了原有的创作类型外，本次AI助聊升级还支持藏头诗、Rap、现代诗、花漾文等多种表达方式;语音输入方言模型进一步升级，除原有的方言自由说外，还支持河北、昆明、武汉三种单方言识别，整体方言的准确率相对提升了20%-30%，语音输入更准确;快捷翻译功能已支持 95 种

    百度输入法

  • 百度Q2财报超预期：营收314亿元 净利润54亿元

    凤凰网科技讯 8月12日消息，百度（NASDAQ：BIDU）发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。第二季度，百度实现营收314亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）54亿元。汤森路透数据显示，市场平均预期营收310亿元，净利润（非美国通用会计准则）45亿元。百度董事长兼CEO李彦宏表示，“在AI创新业务的带动下，百度核心实现又一个强劲增长的季度。“AI使企业和地方政府得以大有所为，服务更多的人。我们很高兴有

    百度 营销 通用
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM