AirPodsPro和Max将具备查找功能 或随着iOS 15正式版上线

根据Xcode中发现的代码，苹果似乎计划在iOS 15推出之前，至少再发布一次iOS 14操作系统的更新。Xcode中提到了所有已发布的iOS 14版本，同时还提到了iOS 14.8，这表明新的更新可能会在不久的将来到来，要么在iOS 15之前，要么与iOS 15一起。当夏末秋初推出新版iOS时，苹果通常会停止之前的iOS更新工作，取而代之的是只提供关键的安全更新，所以在这个时候得到14.8的更新是不寻常的。事实上，苹果从未发布过iOS操作系统的.8更新。iOS