AirPodsPro和Max将具备查找功能 或随着iOS 15正式版上线

据外媒报道，有用户在iOS15测试版中发现，AirPods Pro和Max无线耳机也可以跟Apple ID绑定，连入“查找”网络。
这意味这些耳机也将跟AirTag一样，机主不解绑别人无法使用。
对于AirPods Max ，用户需要在按住它的音量旋钮表冠同时按住主动降噪按钮12秒。
而AirPods Pro用户必须在依次按三下耳机柄杆同时用手指覆盖内部和外部格栅。
其原理跟AirTag相似:这些产品虽然没有GPS和蜂窝网络，但它们可通过蓝牙借助别人的设备给自己定位。
据外媒报道，有用户在iOS15测试版中发现，AirPods Pro和Max无线耳机也可以跟Apple ID绑定，连入“查找”网络。
这意味这些耳机也将跟AirTag一样，机主不解绑别人无法使用。
对于AirPods Max ，用户需要在按住它的音量旋钮表冠同时按住主动降噪按钮12秒。
而AirPods Pro用户必须在依次按三下耳机柄杆同时用手指覆盖内部和外部格栅。
其原理跟AirTag相似:这些产品虽然没有GPS和蜂窝网络，但它们可通过蓝牙借助别人的设备给自己定位。
自从推出统一的查找（Find My）App以来，苹果一直在努力改善“Find My”app的体验。即将在秋季更新的iOS15为“查找我的”带来了一些主要的新功能，包括实时位置等功能，以及即使在iPhone被擦除或关机后也能跟踪的功能。
2021年7月15日，在今天苹果发布推送了iOS15开发者预览版beta3操作系统，相信很多朋友都是在找相关的描述文件，一些朋友还不清楚在哪下载，下面就来为大家分享一下。
苹果昨天宣布了一系列新的儿童安全计划，这些计划与今年秋季将推送的iOS15、iPadOS15 和macOS Monterey一起推出，旨在让儿童更安全地上网。
苹果将从iOS15、iPadOS15、macOS Monterey和watchOS8开始，减少第三方应用程序调用Siri的权限，大幅减少用户通过Siri使用第三方应用程序的能力。
此前iOS15系统更新，有一个功能引发了不小的关注，那就是内置图片翻译。用户可以直接选择照片中要翻译的文本，查看翻译结果。据说苹果还更新了翻译模型，提升了翻译效果。
在 iOS 15 Beta 版本更新中，外媒 9to5Mac 通过深入挖掘代码发现 Find My 网络即将整合 AirPods Pro 和 AirPods Max。也就是说在 iOS 15 今年秋季正式发布之后，用户可以通过 Find My 网络来查找丢失的 AirPods（仅限于 AirPods Pro 和 AirPods Max）。访问：阿里云"88帮帮节"：商业计划书、传播文案、智能记账工具免费领该技术基于安全的蓝牙信标技术，可将位置信息传送到 iPhone、iPad、Mac 和其他参与的“Find My”网
上月，苹果为所有想要预览 iOS 15、iPadOS 15、macOS 12 Monterey、watchOS 8 和 tvOS 15 的用户，推出了 Beta 版软件的公测体验计划。现在，该公司正寻求扩大 Beta 测试规模，并向已订阅最新版公测体验的用户们发去了邮件通知。在我们接近各大系统的 Beta 5 测试阶段时，苹果似乎也认为是时候扩展公测的规模。该公司在邮件中写道：iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey、tvOS 15、以及 watchOS 8 的公开测试版本，现已陆续推出。作?
根据Xcode中发现的代码，苹果似乎计划在iOS 15推出之前，至少再发布一次iOS 14操作系统的更新。Xcode中提到了所有已发布的iOS 14版本，同时还提到了iOS 14.8，这表明新的更新可能会在不久的将来到来，要么在iOS 15之前，要么与iOS 15一起。当夏末秋初推出新版iOS时，苹果通常会停止之前的iOS更新工作，取而代之的是只提供关键的安全更新，所以在这个时候得到14.8的更新是不寻常的。事实上，苹果从未发布过iOS操作系统的.8更新。iOS
iOS 15正式版离我们越来越近，不出意外的话，它将同步iPhone 13系列，在9月中下旬的秋季发布会上登场。日前，苹果向订阅苹果Beta计划、但尚未安装iOS 15更新的用户发送邮件，鼓励他们加入测试。当然，除了iOS 15，同样处在Beta的还有iPadOS 15、macOS 12 Monterey、watchOS 8以及tvOS 15，上述系统均处于Beta 4阶段，Beta 5即将到来。特别的是，对于Beta会员来说，即使iOS 15 GM或者正式版发布，他们仍可以继续测试，比如第一时间?
眼看iOS 15将在9月份正式与我们见面，越来越多的新功能也开始浮出水面。今天苹果宣布，为了让儿童能够更加安全地上网，决定在iOS 15、iPadOS 15以及macOS Monterey系统中加入一个可以扫描用户照片的功能。通过这个系统，苹果能自动扫描用户照片，检测并甄别出是否有涉及虐童材料（CSAM）。消息一出，舆论一片哗然。在用户愈发注重隐私的当下，公然扫描用户相册，这种行为很难让人不联想到窃取用户数据层面。著名密码学专家Nadim Kb
苹果自iOS15 系统开始为Find My“查找”加入了一个超强新功能，包括实时位置，以及即使iPhone被擦除或关机后也能跟踪它的新功能。据报道，iOS15中的Find My国内可以跟踪已关机的设备。如果设备被小偷关闭，当它靠近另一台苹果公司设备时仍然可以被发现。此外，如果有人偷了你的iPhone然后将其擦除，在iOS15中，它仍然会显示在“查找”App中，并仍然可以被跟踪
目前，iOS系统最新正式版是iOS 14.7.1，且苹果已经关闭上个版本iOS 14.7的验证通道。由于暂时没有iOS 14 Beta消息，之前有猜测称iOS 14.7.1或许要成为iOS 14的养老系统，毕竟下个月iOS 15就将转正。现在看来，答案似乎是否定的。Brendan Shanks在Xcode 13中发现了iOS 14.8的身影，MacRumors也在诊断分析数据中找到了iOS 14.8，形成佐证。iOS 14.8的存在不同寻常，毕竟历史上iOS从未更新到.8”阶段，iOS 11止步于iOS 11.4、iOS 12止
在对 iOS 15 Beta 版本代码进行深入挖掘之后，苹果正在为其即将推出的数字证件功能开发一个安全系统，该系统依靠用户的面部照片进行身份验证。苹果将在 iOS 15 系统中扩大其 Wallet 钱包应用的效用，可以绑定政府颁发的各种证件，在 iPhone 中随身携带包括驾驶执照在内的数字证件。援引外媒 9to5Mac 报道，根据 iOS 15 Beta 中代码，那些希望将证件添加到 Wallet 应用的用户将会被引导到一个验证过程，通过捕捉面部图像以验证身份?
Apple Insider 报道称，苹果已开始在 iOS 15 的 App Store 中推广首个应用内活动。比如周二的时候，就有眼尖的人们发现了在 App Store“今日”页面上展示的 TikTok 夏令营。据悉，iOS 15 于今年 6 月的 WWDC 2021 全球开发者大会上首次亮相。而应用内的活动预告，也使得开发者能够在游戏或应用中及时推广。截图中展示了 iPadOS 版 App Store“今日”推荐页面上的应用内活动预告。不过设计师兼播客 Brahm Shank 在 Twitter 上指出，
一直以来，苹果就在隐私方面存在很大争议，其牢牢的将客户信息把握系统之中，虽然第三方难以获得，但是苹果自身却很容易窃取信息。近日，苹果就再次陷入了隐私问题之中，消息称苹果计划在iOS 15上引入一种先进的本地哈希算法，可以可识别排查设备内的儿童不雅照片，包括虐童、有色制品等。但是，这就引发了大家对隐私问题的担忧，毕竟如此一来用户的相册照片就会被上传至云端，被后台人员查看。经过舆论的不断发酵之后，苹果对此解
据外媒报道，苹果对iOS 15、iPadOS 15和macOS Monterey的Safari浏览器界面进行了全面改革，其重新设计了一个浮动在屏幕底部的地址栏并改变了用户切换标签页的方式等等。苹果表示，Safari的新外观已经根据用户现在的浏览方式进行了重新设计。如在?iOS 15?中，苹果表示，新的浮动地址栏意味着Safari“在你滚动和搜索时最大化你的屏幕空间并且不会干预。”然而，桌面和移动平台上的一些变化却受到了一些用户的严厉批评。Google在2016?
经过数周的传闻，WhatsApp终于能够在Android和iOS之间传输消息历史记录和内容。这项功能今天在三星的非包装活动中正式宣布。Galaxy Z Fold3和Z Flip3将是第一个允许这样做的产品，涵盖从iOS设备到新foldables的传输。这项功能将逐步推广到安卓10或更高版本的三星设备上，然后"在未来几周"最终推广到所有其他安卓设备和iPhone。对于这一新选择，目前还没有明确的时间框架，但三星似乎在拉线以保持独家经营权，希望最终说服iPhone用?
按照近期的传闻，苹果将会在今年9月份如期召开秋季新品发布会，新一代的iPhone 13将会正式发布，该机将会带来多年未变的外观改动，采用小刘海方案。值得一提的是，除了iPhone 13之外，全新一代的AirPods 3无线耳机也有望在该发布会上同时亮相，最近有一些新的报告再次确认了此事。同时，最新的消息还确认了该设备将带来全新的外观设计，知名产业记者马克-古尔曼在为彭博社撰写的Power On通讯中透露，AirPods 3将会带来该产品问世以
近日，一加正式公布了全新旗舰级降噪无线耳机一加Buds Pro”，并且已经在欢太商城开启订金预售，价格将于7月29日正式揭晓。今天上午，一加创始人兼首席执行官刘作虎发微博为新品预热，他表示：在低频降噪表现上，实测下来一加Buds Pro是强于苹果AirPods Pro的”。也就是说，一加Buds Pro已经将行业标杆的AirPods Pro作为对手，并成功实现了反超。同时，刘作虎还表示：苹果是一个很好的对手，因为它同样看重体验和追求极致。所以我?
据外媒报道，上周末美国宇航局（NASA）宣布选择向SpaceX公司授予一份价值1.78亿美元的合同，向木星冰冷卫星欧罗巴发射一颗观测卫星。这颗卫星被称为Europa Clipper，原定由波音公司的太空发射系统（SLS）运载火箭发射，该运载火箭专门为NASA开发。然而，由于日程安排的限制，该航天局早在去年就对使用SLS有了新的想法，当时它认为改用商业运载工具将为Europa Clipper任务的发射和其他费用节省多达15亿美元。SpaceX将使用其猎鹰重型
目前，一些海外科技公司正在陆续公布自家CEO的年薪，现在是特斯拉的马斯克。特斯拉公司最新表示，其CEO马斯克（Elon Musk）2020年的总薪酬为零，而..
【TechWeb】8月14日消息，美国特斯拉公司周五表示，其CEO马斯克（Elon Musk）2020年的总薪酬为零，而2019年为23760美元。报道称，马斯克的薪酬方案..
思科 Talos 威胁情报研究团队在一份新报告中指出：微软的 PrintNightmare 安全漏洞，现正被一个名为 Vice Society 的勒索软件团伙所利用。近段时间..
据灯塔专业版数据显示，国漫电影《白蛇2: 青蛇劫起》票房正式超越前作《白蛇：缘起》，跻身影史国产动画电影票房TOP10。目前，《白蛇2：青蛇劫起》..
通过重新利用基因改造技术 CRISPR，科学家正用来识别识别患者血液样本中的抗体，此举可能会激发一类新的医学诊断以及许多其他应用。该技术涉及可定..
随着全球气候持续变暖，近期，已有多个国家/地区打破了高温纪录。而今年7月，也注定成为了不平凡的月份。据外媒报道，来自的美国国家海洋和大气管..
大部分站长使用云服务器时，会选择按照带宽收费，这样流量可以不受限制使用。而如果是选择按照流量收费模式，则会根据流量需要计费，而后者有时候..
对单身狗贵族来说，明天是个周六。对有另一半的人来说，明天就是中国的情人节「七夕」。在茫茫人海找到合适的另一半，听上去又浪漫，又绝望——..
在上线3年之后，网易的末日生存游戏《明日之后》凭借一波大更新，又回到了免费榜和畅销榜第六。而在B站上，官方账号历史点击量最高的几则视频，也..
据界面新闻报道，原华为消费者业务中国区CMO郭锐已于近期离职，或将加入荣耀负责海外市场业务。荣耀方面暂未对此回应。..
据小米手机官微消息，小米MIX4防丢失模式无卡联网服务将取消。在此前的小米MIX4发布会上，雷军曾花了不少时间介绍防丢失模式，不过，其提到的所谓..
据报道，丰田（Toyota）与CCC Intelligent Solutions Inc.（CCC）合作开发出碰撞辅助（Collision Assistance）服务，已应用于丰田和雷克萨斯（Lex..
老年代步车路上违规上路的问题，在不少城市来说都是一个顽疾”。并且因为没驾照、没车牌、没有登记合格证等，老年代步车在路上的路权”要远远高于..
8月13日晚，网传一份霍兰德教育全体中国员工联合起草的《声明》，其中称由于公司经营不善，公司法人即唯一股东，Jake Hall已于两周前出境跑路，已..
近日，在广东佛山，一名司机加油时遇到了匪夷所思的一幕：自己的雪佛兰沃兰多明明是45升的油箱，却被加油站加到了近52升。据悉，男子进入加油站时..
微软的微软365路线图网站给了我们不寻常、前所未有的机会来了解微软发展目标，并且已经成为管理员越来越受欢迎的资源。现在，微软正计划给该网站改..
Airbnb周五表示，它将修改其服务条款，使其仲裁条款不再适用于其房东（在平台上出租房屋的人）和客人提出的性侵犯或性骚扰索赔。该公司在一份声明..
苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi今天在接受《华尔街日报》的重要采访时，为该公司计划中有争议的儿童安全功能进行了辩护，透露了一些关..
三星 Galaxy S21 FE 5G 已经获得了蓝牙 SIG 部门的批准，这意味着该机即将正式发布。目前认证的型号包括“SM-G990N”、“SM-G990B”和“SM-G990B_..
据外媒报道，Google正在为其Nest Hub智能显示器增加空气质量数据。虽然这项新功能仍然只在“特定”的美国市场提供，但它会让一些用户了解他们在该..