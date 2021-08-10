小米发布CyberDog仿生四足机器人，为极客而生，售价9999元

2021年8月10日，小米举办以《我的梦想，我的选择》为主题的雷军2021年度演讲，首款仿生四足机器人——CyberDog正式亮相。它汇集小米11年的技术沉淀，是工程师文化和创新精神的深度凝结，也是小米对于未来科技生活的再次探索。CyberDog搭载小米自研高性能伺服电机，身兼澎湃算力与强劲动力，内置超感视觉探知系统和AI语音交互系统，支持多种仿生动作姿态，是一个来自未来的“科技伙伴”。

小米承诺将仿生四足机器人研发成果向全球开源，限量开放工程探索版与拥有极致探索精神的米粉、极客发烧友合作共创，通过技术探索让CyberDog实现更多“超能力”。CyberDog工程探索版定价9999元，感兴趣的朋友可以到小米社区的“CyberDog圈子”中了解更多信息。

强劲性能，高精度环境感知

CyberDog内置了小米自研高性能伺服电机，它能提供32N·m最大输出扭矩、220rpm最大转速以及3.2m/s最快行走速度，能保证高扭矩的同时兼具高速性能，做到灵动响应。强大的性能支持让CyberDog能够轻松完成各类高速运动及后空翻等高难度动作。

如果将电机比喻成“心脏”，那边缘AI超级计算机就是CyberDog的“大脑”。它搭载NVIDIA JETSON XAVIER NX平台，内置384个CUDA® Cores、48个Tensor Cores、6个Carmel ARM CPU和两个深度学习加速引擎，可处理来自多个传感器的海量数据。

传感器决定了CyberDog感知能力的上限。CyberDog内置高精度环境感知系统，可还原更真实的生物反应。它全身拥有11个高精度传感器时刻待命，可主动探测外部细微变化。其中包括触摸传感器、摄像头、超声波传感器、GPS模组等，基于此可衍生更符合生物直觉的交互功能，以及环境感知、分析能力。

超感视觉，智能交互陪伴

小米将手机影像的技术延伸至仿生机器人领域，让CyberDog实现空间感知能力。CyberDog支持超感视觉探知系统，通过AI交互相机、双目超广角相机、intel® RealSense™ D450深度摄像头打造硬件基础，通过计算机视觉，检测识别用户相关信息，为用户提供更智能化的视觉使用体验。

CyberDog内置超感视觉探知系统，可实现自主识别跟随、SLAM建图和导航避障功能。技术层面，小米通过人形检测技术和行人重识别技术保障了跟随功能的稳定，使用人脸识别技术让CyberDog具有宠物化特征，满足跟随主人的场景需求。最终让它能在室外空旷平整的环境中跟随主人。借助多个传感器的协作，它可感知当前环境，通过算法创建导航地图，并自动规划到下一目标点的最优路线。在导航及跟随过程中均能实现自主规避障碍物。

用户可以通过语音、遥控器、手机多种方式操控CyberDog。用户可以通过“铁蛋铁蛋”唤醒词向CyberDog下达指令。目前小米智能语音已应用于8大交互场景，接入超72个品类，3000余款设备。现在，这项技术将用有温度的沟通，唤醒未来智能生活新方式。

CyberDog具备丰富的外设扩展能力，它拥有3个Type-C和1个HDMI接口，可以外接探照灯、全景相机、运动相机、激光雷达等多种扩展设备，开创更多应用场景。它还整机支持生活防水，可应对多种复杂使用环境。

开源共创，探索无限可能

仿生机器人涉及各个前沿领域，目前处于全球共创的阶段。大量的开发者通过开源的方式，对这个领域做贡献，互相交流，快速进步。CyberDog中的部分算法源于开源社区，小米也将设立「小米开源社区」，做技术回馈，促进领域共同进步。

基于机器人各个领域的开源代码，小米做了大量重构和优化改进，同时也完全自研开发了一部分核心模块。小米将通过开源的方式，陆续将其中一些成果与更多开发者共享。小米还将设立小米机器人实验室，邀请更多工程师一起探索更酷、更好玩的未来。