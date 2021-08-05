武汉首家Apple Store即将落地 总投资3512.77万元计划9月开工

站长之家（ChinaZ.com）8月5日消息:据湖北政务服务网显示，武汉国际广场苹果零售店室内装修工程已审批通过，开业后，该店铺将成为武汉第一家 Apple Store 。

根据信息显示，武汉国际广场苹果零售店项目总投资3512.77万元，装修面积为883.3平方米，计划开工时间为2021年9月，地址为武汉国际广场购物中心二层第B2-7及C2-01（C）号。

今年也是Apple Store的20周年。今年5月20日，苹果CEO库克还曾发文庆祝线下零售店Apple Store的20岁生日。这二十年间，Apple Store已拓展到20多个国家/地区的500多家商店。

目前，苹果在中国内地的21个城市共开设了42家Apple Store零售店，其中，东部地区29家，中部地区1家，西部地区7家，东北地区4家。具体分布如下:上海7家，云南1家，北京5家，四川2家，天津3家，山东2家，广东2家，广西壮族自治区1家，江苏5家，河南1家，浙江3家，福建2家，辽宁4家，重庆3家。

据了解，武汉国际广场苹果零售店是中部地区第二家苹果零售店，郑州万象城Apple Store零售店是中部首家苹果零售店，于2015年1月10日开业，面积达1000平方米。