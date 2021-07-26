美团回应《维护外卖送餐员权益指导意见》：已展开多轮调研 将坚决贯彻落实

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美团回应《维护外卖送餐员权益指导意见》：已展开多轮调研 将坚决贯彻落实

2021-07-26 22:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:近日，市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》。美团对此回应称已展开多轮调研，将坚决贯彻落实。

据悉，指导意见要求平台建立与工作任务、劳动强度相匹配的收入分配机制，确保外卖送餐员正常劳动所得不低于当地最低工资标准。不得将最严算法”作为考核要求，通过算法取中”等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限。

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完善平台订单分派机制，优化配送路线，合理确定订单饱和度，降低劳动强度。加强交通安全教育培训，引导督促外卖送餐员严格遵守交通法规。落实平台企业食品配送环节安全主体责任，制定外卖送餐服务管理规范，加强食品安全知识培训，确保食品配送过程不受污染。

美团称，已经收到并认真学习国家市场监督管理总局等多部门联合发布的《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》。此前公司积极配合政府相关部门开展了多轮实地调研和座谈，主动汇报沟通相关情况。我们一直致力于合规经营，努力保护包括骑手在内的平台相关主体的正当权益。

美团还表示，“接下来，我们将坚决贯彻和落实指导意见，继续积极改进，在劳动保障、配送安全、骑手福利、骑手体验提升等多方面切实维护劳动者权益，提高劳动保障水平，提升行业就业质量。”

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