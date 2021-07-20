中国移动公开数字货币相关专利，可防止热钱包私钥被盗取

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:企查查APP显示，7月16日，中国移动通信集团有限公司等公开“数字货币管理系统”专利，公开号为CN113132088A。
专利摘要显示，本发明实施例的数字货币管理系统包括冷钱包服务器、热钱包服务器和系统钱包服务器。该系统中热钱包服务器没有与公共数据网络进行数据交互，能够防止热钱包的私钥被盗取，提高用户数字货币资产的安全性。
站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:企查查APP显示，7月16日，中国移动通信集团有限公司等公开“数字货币管理系统”专利，公开号为CN113132088A。
专利摘要显示，本发明实施例的数字货币管理系统包括冷钱包服务器、热钱包服务器和系统钱包服务器。该系统中热钱包服务器没有与公共数据网络进行数据交互，能够防止热钱包的私钥被盗取，提高用户数字货币资产的安全性。
礼赞百年路，共谱新征程
据中移芯片OneChip官方微信披露，中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于2021年7月正式独立运营。资料显示，芯昇科技有限公司经营范围包括集成电路芯片及产品销售、集成电路芯片设计及服务、智能车载设备制造等等。
近日，一个鸿蒙系统是盗版安卓的”帖子在网上传播，还声称这是中国移动发布的公告。所谓的公告内容显示，由于华为鸿蒙盗版安卓，得不到WIFI联盟的认证，安装了鸿蒙的设备通过WIFI连接网络会出现网速慢、掉线的情况。需等华为系统方与WIFI联盟方交涉备案，以及国际互联网相关组织的认同。此现象与网络无关，请各位使用鸿蒙系统的用户知悉。”对此，中国移动上海分公司相关负责人表示，中国移动从未发布过此类言论，且中国移动上海分
今年 6 月，我国5G商用牌照发牌正好迎来了两周年，5G产业蓬勃发展的成果有目共睹。据相关数据显示，目前我国在5G基站建设数量、5G套餐用户数量以及5G手机终端连接数量均处于世界前列。面向未来5G数字生活的全面普及，消费者日益增长的多样化、多层次的需要，呼唤终端领域有更多元，更丰富的产品涌现出来。为进一步推动数字经济的发展，中国移动全面介入产业链上下游，积极发挥产业引导作用， 6 月 22 日，中国移动举行发布会正式推
工信部日前公布了2021年5月电话用户分省情况。截止2021年5月底，中国移动电话用户16.08亿户，环比增加33万户，同比增长1%。根据最新人口普查统计，全国人口为141178万人。计算可以得知，中国移动电话普及率为113.9%。资料显示，全球移动电话普及率102.9%。这一数字显示出我国移动电话普及率已经达到了很高水平，同时也意味着增长空间有限。根据工信部数据，2017年全国移动电话普及率达到102.5%，相比2016年同比提升6.9个百分点，是
数据显示，中国移动目前已经有2.21亿5G套餐用户，拥抱5G新时代，中国移动近日发布了NZONE手机品牌，并一同推出该品牌首款5G手机NZONE?S7 Pro，搭配联发科天玑720芯片出色的性能和5G特性，全面发挥中国移动在5G网络上的优势，为广大用户提供领先的5G体验。NZONE S7 Pro 5G采用先进的7nm制程的联发科5G移动芯片天玑720，搭载Arm Cortex-A76的八核CPU和Arm Mali-G57 GPU带来强劲性能。天玑720集成了AI处理器MediaTek APU，为终端提供?
日前，中国移动举行发布会正式推出全新终端品牌NZONE，为消费者带来了全新5G手机产品NZONE S7 Pro5G，搭载了联发科天玑5G芯片。作为中国移动全新的终端品牌，NZONE的 N分别代表了Next、New、Net 三个关键词， 而ZONE则是一个专属空间，是真正属于Z世代的潮玩空间，探索未来、体验新奇、连接认同，这就是NZONE想要表达的价值主张。中国移动全新终端品牌NZONE的理念作为NZONE品牌首款智能终端产品，NZONE S7 Pro5G配备一块6. 6 英寸?
近日， 58 同城与中国移动携手推出联合会员，包含中国移动全国流量和 58 同城VIP月卡的叠加福利。订购用户可在 58 同城APP上享受简历置顶、家政优惠等 15 项超值VIP权益。 58 同城作为国内领先的国民生活服务品牌，本次与中国移动的强强联合，将为移动端用户带来更便捷高效的服务体验。联合会员满足多元需求，58同城服务连接5G生活公开数据显示，目前国内已累计建设完成 80 万个5G基站，拥有超过 2 亿5G用户，预计 2021 年，国内5G
近日，58 同城与中国移动携手推出3 款联名卡，不仅包含国内通话、通用流量、定向流量的基本权益，58 同城还为用户提供58 同城VIP月卡的叠加福利。使用联名卡的用户可在58 同城APP上享受简历置顶、家政优惠等15 项超值权益。作为国内领先的国民生活服务品牌，58 同城借由本次与中国移动的强强联合，为移动端用户提供便捷高效的服务。 3 款联名卡满足多元需求，58 同城服务连接5G生活 58 同城本次与中国移动共推出3 款联名产品，通?
“十四五”规划和2035 年远景目标纲要明确提出，要加快数字化发展，建设数字中国。中国信息通信研究院院长余晓晖表示，数字经济是新一轮科技革命和产业变革的核心内容，预计“十四五”期间，5G、云计算等数字产业将带动超过60 万亿元的经济产出，成为拉动经济增长的新引擎。产业数字化是数字经济的主战场，5G、人工智能、云计算、大数据等技术与实体经济各领域深度融合，带动各个产业的数字化网络化智能化转型，成为第四次工业革命
日前，中国移动发布了2021年5月份运营数据。数据显示，截至2021年5月末，中国移动移动客户总数为9.42784亿户，当月净增客户数102.5万户。其中，5G套餐客户数累计为2.2195亿户，净增5G套餐客户数1665.1万户。
北京时间 6 月 22 日，全球最大的数字货运平台满帮即将在纽交所挂牌上市。富途与摩根士丹利、中金等顶级投行共同助力本次IPO。 据官网介绍， 2017 年 11 月，江苏满运软件科技有限公司(运满满)与贵阳货车帮科技有限公司(货车帮)进行战略合并，满帮集团由此诞生。而在此前，同为货运行业翘楚的运满满与货车帮其实一直处于竞争状态。 从”对手“到”队友“ 早在 2008 年，货车帮就开始着手开发“中国公路物流GPS运力资源整合平台”?
据The Daily Hodl报道，印度立法者正准备提交一项加密货币法案，该法案将禁止在该国拥有私人数字资产。追踪印度议会活动的非营利组织PRS立法研究（PRS Legislative Research）称，该拟议中的加密货币和官方数字货币监管法案(Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill)已被列入议会的引入、考虑和通过名单。该提案旨在促进印度央行数字货币(CBDC)的创建并禁止该国的私人加密货币所有权。
据彭博报道，加密货币交易平台火币网表示，禁止中国大陆用户交易衍生品。火币网在 6 月 26 日更新的用户协议中将中国大陆加入禁止任何人使用合约交易服务的清单，协议未表示禁止中国用户使用非合约交易服务。
如今的消费和理财方式随着互联网的发展以及新一代年轻人的观念改变发生了翻天覆地的变化，单一的消费模式不能满足在多种状态中寻求平衡的年轻人的需求。基于深度研究，KOO钱包对自家品牌进行升级改造，为用户打造量身定做的金融服务。KOO钱包潜心深造 打造互联金融新势力近年来，随着年轻一代消费观念的变化，产品品质的高低与否成了他们在消费前考量的重要因素，这使得在可负担的条件下通过分期支付等方式改善生活、继续深造或增?
KOO花卡怎么样？很多亲朋好友得知我经常使用KOO花卡并且对它有一点了解之后，总是会向我了解相关的事情。她们想知道，当互联网金融产品如雨后春笋般出现时，我通过什么方式判断并且选择了KOO花卡作为自己日常消费的一种手段。经过思考之后，我将我的回答写成了一篇文章希望能够帮助到各位想了解KOO花卡的伙伴。KOO花卡怎么样 年轻人的专属分期消费卡KOO花卡作为优质的金融平台KOO钱包新推出的重磅服务，本着以年轻人为核心用户的定
今天开始就是2021年下半年了，7月第一天还有一些新规定在进行，其中银行本月开始会集中进行清卡”行动，有些银行卡将会被强制注销，哪怕有钱也不行。今年早些时候，银行就发布过相关通知了，工商银行、建设银行、农业银行、光大银行、中信银行等银行已陆续开展清理个人账户的行动。现在工行、恒丰银行、百信银行等多家机构都将于7月清理睡眠账户”。根据银行的公告，银行清理的账户主要分为两类：一类是账户余额低于10元且长期未发
6月22日消息，来自21世纪经济报道称，比特币中国（BTCChina）宣布，此前于2019年1月投资的新加坡交易平台ZG.COM股份已被迪拜某加密基金会全额收购，具体出售条款目前尚未公开。这意味着，比特币中国（BTCChina）已完全退出加密货币交易业务，此举也是为了响应国内政策。资料显示，比特币中国/BTCChina成立于2011年6月9日，是中国第一家比特币交易平台，同时也是全球运营时间最长的数字资产交易平台，曾一度达到全球市场交易量80%的
如果一个人逝世后，他的QQ号、微信号、游戏账户等数字资产具有怎样的法律属性?这些数字资产又该何去何从?怎样继承?日前，从企查查网站获悉，腾讯科技（深圳）有限公司获得“数字资产凭证继承转移中的信息处理方法、和相关装置”专利授权，公开号CN110245940B，申请日期为2019年3月。专利摘要显示，该专利提供了一种数字资产凭证继承转移中的信息处理方法、和相关装置。方法包括，确定用户的生命周期结束，获取用户的遗嘱。如果对所
科技改变了金融产品形态，为消费金融行业带来了智能化升级，随着技术发展，各个平台进入了差异化竞争阶段。其中，全民钱包以金融科技结合场景和产品，打造创新型金融服务平台，实现了差异化、特色化发展。成立 4 年以来，全民钱包始终秉持用户第一的服务宗旨，通过人工智能、大数据、云计算等技术创新消费金融产品和业务流程，形成了贷前、贷中、贷后全流程智能风险预警，打破传统风控成本高效率低的局限性，以闭环式金融服务使消?
无论是开源还是闭源，没有绝对安全的操作系统。一夕间，多款操作系统被爆存在安全漏洞，其中包括开发者最为常用的 Windows 和 Linux 操作系统也未..
搜索流量模式有一些很经典的营销模式，种草在线下+“收割”在线上。比如我今天在大街上走，看见一个人穿的衣服很好看，于是产生了购买需求，到网上..
战争类网络游戏《坦克世界》运营团队发布公告称，昵称含吴亦凡将获一次免费改名机会。..
2021 年 7 月30- 8 月 2 日在将在上海举办ChinaJoy简称“CJ”展会，作为中国最大的游戏展会，吸引着众多游戏厂商和硬件厂商参与，游戏与硬件的关系..
贾跃亭要重出江湖了，而这次是相当风光的，因为法拉第未来要在纽约上市了。针对法拉第未来上市@贾跃亭 回应称 FF91 将在未来一年左右开始交付，自..
吉比特今天发布公告，公司于2021年7月21日召开第四届董事会第二十四会议，审议通过了《关于对外捐赠用于支持防汛救灾的议案》。公司拟向厦门市慈善..
河南多地暴雨致灾牵动人心。7月22日起，河南全体居民以及前往河南救灾的志愿者们，均可在支付宝里领取一份专属意外医疗险。在未来一个月里，若不幸..
总是可以看到很多在备孕期、怀孕初期、怀孕中期、临产期，甚至是生产之后，有不少朋友(尤其是女性人群)，会在网上发问:有什么专业的比较靠谱的平台..
据韩媒报道，韩国首尔拘留所已向韩国司法部提交了一份包括李在镕在内的有资格获得假释的人名单。该部的假释审查委员会将于8月初召开会议，对有资格..
今天市场研究机构Canalys发布了印度市场第二季度智能手机报告，整体出货量为3240万部，小米手机仍稳居第一。数据显示，印度智能手机市场第二季度环..
饿了么今日宣布面向郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、安阳等6个城市所有外卖商家提供首期1个月的佣金免除，并将增加平台补贴资源投入。..
今日下午，@索尼中国 宣布其在华企业决定启动公益应急金预算，捐助100万元人民币用于抗灾救灾。..
据国外媒体报道，美国电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future，简称FF）将于美国东部时间7月22日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。..
4 月 27 日，《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，加快打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉，成为..
当前市场上对于手机和电脑软件下载的工具箱非常多，比如360、腾讯、金山都有自己的软件工具箱，只需要下载一个工具箱就可以完成很多软件的下载和安..
全球知名差价合约经纪商ATFX又双叒叕获奖啦！继4 月份在FxDailyInfo.com举办的Forex Brokers Award2021（2021 外汇经纪商大奖）和Global Forex Aw..
2021 年夏天，打开艺术之门暑期音乐节再一次如期而至，带来多场精彩演出。不一样的精彩2021——琵琶名家章红艳弹拨乐音乐会上，章红艳教授携手中央..
针对法拉第未来上市@贾跃亭 回应称“FF91将在未来一年左右开始交付，自己将全力准备交付事宜。”..
地处我国西南的西藏，是无数人心神向往的净土，同时也是一个神奇的存在，因为在这里卖车跟内地又不相同，更不能照搬常规去完全复制。易车旗下经销..
7 月 21 日，法国巴黎银行发布报告称，通过研究中手游新推出的游戏及未来产品线后，该行认为中手游具备高确定性的可持续盈利增长，并将目标价从4...