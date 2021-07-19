视频去水印大师App构成不正当竞争 快手起诉获赔11万

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > App最新资讯 > 正文

视频去水印大师App构成不正当竞争 快手起诉获赔11万

2021-07-19 17:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:据北京海淀法院公众号消息，因认为上海互盾信息科技有限公司开发并运营的“视频去水印大师”App中提供的去除快手平台短视频水印的服务构成不正当竞争，北京快手科技有限公司将互盾公司诉至法院，要求互盾公司公开刊登声明，为快手公司消除影响，并赔偿快手公司10万元经济损失及1万元合理开支。

快手

原告快手公司诉称，用户从快手App中下载的短视频（下称快手视频）右下角和左上角分别显示快手图文标识及作者快手号水印(下称涉案水印)，可让视频观看者知晓视频来源于快手公司从而增加其市场竞争力。而互盾公司开发并运营的涉案App，去除了属于快手公司重要竞争优势的水印，损害了快手公司的竞争力，系违反反不正当竞争法第二条之规定的行为，应当承担相应的法律责任。

法院经审理后认为，涉案App去除涉案水印，既割裂了快手视频与其生成平台快手App之间的关系，也割裂了快手视频与其作者之间的关系从而影响了快手公司为其用户提供具有署名意义的水印自动生成服务。

一审法院认定，互盾公司开发运营涉案App中的去除视频水印功能，既侵害了快手公司作为经营者的利益，违反了诚实信用原则和商业道德。

对此，海淀法院一审判决，互盾公司构成其不正当竞争行为，赔偿快手公司经济损失10万元及合理开支1万元。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 快手推出“快手新知播”IP 主打知识直播

    快手宣布将推出大型直播活动“快手新知播”。在接下来的3个月（6月24日——9月24日）的时间里，该活动将带来上万场知识直播。

    快手 快手直播 知识直播

  • 快手关联公司申请“快手严选”商标

    快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快手严选”商标申请信息，国际分类涉及广告销售，目前商标状态为“注册申请中”。

    快手 快手商标

  • 快手发力泛知识内容生态 携手百位大咖打造知识直播IP快手新知播”

    专业权威的知识科普，并非只能一板一眼，也可以生动、有趣、接地气、有互动性。6月24日，快手宣布将推出大型直播活动“快手新知播”。联动100名知识大咖、50余家专业机构，以及超过1000名快手知识主播，在3个月的时间里带来上万场知识直播，为网友带去实用、新奇、有趣的泛知识内容，并助力知识创作者在平台实现变现，形成泛知识内容生产消费闭环。网罗头部大咖与创作者 “快手新知播”想让你看着直播“嗑”新知据了解，目前已经确

    快手 快手直播

  • 快手CEO宿华：快手全球月活已达10亿

    快手与中央广播电视总台在北京举办联合发布会。会上，快手CEO宿华透露:“快手全球月活跃用户数达到10亿 。”

    快手 宿华

  • 快手注册快手严选商标 或将继续加码电商业务

    近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册“快手严选”商标，国际分类涉及广告销售，目前商标状态申请中。

    快手 快手商标

  • 贡献快手收入半壁江山后，快手的商业化之路怎么走？

    靠着割点牛草，干点农活，做点美食，新建房屋等视频，一对来自湖南邵阳农村的夫妇，成为了今年短视频赛道不折不扣的黑马，短短半年时间，圈粉超过2000万。在快手平台，过去90日内，他们的视频均播放量也逼近了1500万次。

    快手 快手视频 快手创作者

  • 豆瓣入股OPEN开腔APP所属公司，后者系直播APP

    近日俺朋堂（北京）网络科技有限公司发生工商变更，原股东 宁波上奇汇金文化投资中心(有限合伙)退出该公司，新增股东北京豆网科技有限公司（豆瓣），持股51%。

    豆瓣 直播 投资

  • 快手渴望「卖书一姐」？

    “我们还没有正式决定，得听集团领导统一安排集体进驻”，在快手图书教育行业招商大会上，某教育出版社集团高层告诉「蓝洞商业」，抖音和快手方面都在拉拢出版社入驻，“谈完之后，我们可能就要砸进去几个亿的资金。”

    快手 直播带货 抖音

  • 快手 CEO 宿华：快手全球月活跃用户数达到 10 亿

    今天快手与中央广播电视总台在北京举办的联合发布会，宣布双方达成2020 年东京奥运会及2022 年北京冬奥会赛事转播短视频战略合作，快手正式成为2020 年东京奥运会及2022 年北京冬奥会持权转播商。在发布会上，快手 CEO 宿华透露：「快手全球月活跃用户数达到10 亿。」

    快手 宿华 月活用户

  • 快手打造 “一拍成名”原创 IP 携手华帝共同点亮 “人间烟火”

    当下，短视频已成为大众记录和分享美好生活的重要载体，呈现全民化趋势风潮，人人皆可成为短视频创作者。为了鼓励更多短视频创作者一显身手，调动大众创作参与的积极性，5 月25 日 -6 月18 日，国民级短视频平台快手在公司成立10 周年之际，重磅推出原创大型影像赛事 “一拍成名”。此次 “一拍成名”短视频大赛主要分为亲子、搞笑、音乐、宠物、美食五大赛道，快手用户可以挑选自己喜欢或擅长的领域进行参赛。活动设置150 万奖金?

    快手 华帝

  • 快手宣布7月将取消大小周

    【TechWeb】6月24日消息，快手刚刚宣布从7月1日起取消大小周，员工按需加班，公司按照相关规定向员工支付加班工资。大小周已经成为有互联网行业特色的休息方式，是指一个星期单休，再下个星期双休，如此循环。快手内部将大小周称为“聚焦日”，今年1月开始试运行，经过半年试运行之后决定取消。据了解，周末加班快手向员工支付2倍工资，国家法定节假日加班向员工支付3倍工资。

    快手

  • 工信部谈滴滴出行APP下架 将继续强化APP的治理

    在国新办举行的新闻发布会上，工信部新闻发言人赵志国称“今年，工信部针对APP的治理，开展了专项行动，采取一系列措施，总体效果比较明显。最近滴滴出行APP下架，我们也关注到这个信息。各主管部门和相关部门形成合力，依据职责，继续强化APP的治理。”

    工信部 滴滴出行 APP

  • 工信部谈滴滴出行APP下架：将继续强化APP的治理

    工信部谈滴滴出行APP下架。据央视新闻报道，国新办就2021年上半年工业和信息化发展情况举行发布会，针对滴滴出行APP被下架，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，今年，工信部针对APP的治理，开展了专项行动，采取一系列措施，总体效果比较明显。最近滴滴出行APP下架，我们也关注到这个信息。各主管部门和相关部门形成合力，依据职责，继续强化APP的治理。

    滴滴出行

  • 快手CEO宿华：快手全球月活达10亿 打造史上互动最强奥运新体验

    凤凰网科技讯 6月23日消息，快手与中央广播电视总台在北京举办联合发布会，宣布双方达成2020年东京奥运会及2022年北京冬奥会赛事转播短视频战略合作，快手正式成为2020年东京奥运会及2022年北京冬奥会持权转播商。会上，快手CEO宿华透露：“快手全球月活跃用户数达到10亿 。”

    快手 快手用户

  • 工信部谈滴滴出行APP下架：依据职责继续强化APP治理

    针对此前滴滴出行APP因存在严重违法违规、收集个人信息问题被下架一事，今日工信部在国务院新闻办公室新闻发布会上回应称，最近滴滴出行APP下架，我们也关注到这个信息。各主管部门和相关部门形成合力，依据职责，继续强化APP的治理。

    工信部 滴滴出行 APP

  • 快手申请“咸的”、“咸的工作室”商标

    近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“咸的”、“咸的工作室”商标申请信息，国际分类涉及设计研究、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。

    快手 快手商标

  • 快手宣布取消“大小周”，怎么又有员工不同意？

    ​昨天晚上，“快手7月将取消大小周”的消息一经公布，就瞬间冲上热搜。这是继“腾讯强制6点下班”，字节讨论取消大小周后，第三个互联网大厂针对于996做出改变了。

    快手 大小周 996工作制

  • 理想汽车回应App关联绑定缺陷：已在解决 功能尽上线

    日前微博大V@flypig 发布的消息称，理想ONE的车和App关联绑定后，如果将理想ONE二手卖掉的话，不能直接取消车和用户本人的关联，而是要把用户本人和车的灵魂连接“转移”给下一个车主。

    理想汽车 电动汽车 新能源汽车

  • 71款App被通报

    今日下午，工信部发布了2021年第6批关于侵害用户权益行为的APP通报。工信部称，依据相关工作部署，近期组织第三方检测机构针对用户反映问题较多的医疗健康、电子商务、实用工具等类型手机应用软件进行了专项检查，已通知相关企业进行了整改。

    工信部 虎牙 迅雷

  • 阿里Real如我APP停服

    近日，阿里旗下校园社交应用【Real如我】发布公告称，因业务变动，将于2021年6月17日12点00分停止服务。停服后将无法登录、也无法导出在应用内的任何信息。

    阿里 Real如我 APP
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM