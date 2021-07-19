视频去水印大师App构成不正当竞争 快手起诉获赔11万

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:据北京海淀法院公众号消息，因认为上海互盾信息科技有限公司开发并运营的“视频去水印大师”App中提供的去除快手平台短视频水印的服务构成不正当竞争，北京快手科技有限公司将互盾公司诉至法院，要求互盾公司公开刊登声明，为快手公司消除影响，并赔偿快手公司10万元经济损失及1万元合理开支。

原告快手公司诉称，用户从快手App中下载的短视频（下称快手视频）右下角和左上角分别显示快手图文标识及作者快手号水印(下称涉案水印)，可让视频观看者知晓视频来源于快手公司从而增加其市场竞争力。而互盾公司开发并运营的涉案App，去除了属于快手公司重要竞争优势的水印，损害了快手公司的竞争力，系违反反不正当竞争法第二条之规定的行为，应当承担相应的法律责任。

法院经审理后认为，涉案App去除涉案水印，既割裂了快手视频与其生成平台快手App之间的关系，也割裂了快手视频与其作者之间的关系从而影响了快手公司为其用户提供具有署名意义的水印自动生成服务。

一审法院认定，互盾公司开发运营涉案App中的去除视频水印功能，既侵害了快手公司作为经营者的利益，违反了诚实信用原则和商业道德。

对此，海淀法院一审判决，互盾公司构成其不正当竞争行为，赔偿快手公司经济损失10万元及合理开支1万元。