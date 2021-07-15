零跑汽车创始人朱江明 ：自动驾驶3年内超越特斯拉

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日消息:在今天的零跑汽车2.0战略发布会上，零跑汽车正式对外公布了面对未来五年的2.0发展战略及目标。据介绍，2.0战略主要围绕聚焦技术、聚焦产品以及聚焦用户三个点展开，会上零跑汽车也围绕上述三点做了展开分享。最后，零跑汽车还对中长期规划、目标进行了分享，比如2025年的目标销量将达到80万辆。

图片来自 零跑汽车

零跑汽车2.0战略发布会上，创始人朱江明分享了这一战略的具体内容：

1、 经过五年的发展，零跑更加明确了自己的定位与发展方向，将继续把技术放在第一位，坚持核心技术全域自研;

2、 在自动驾驶技术方面零跑非常有信心，预计2024年实现全场景自动驾驶技术，三年内超过特斯拉;

3、 可进化智能座舱也是零跑所重点关注的，这种进化包括软硬件两方面，通过模块化设计实现不断升级，例如 C11车型的车机屏幕是分离式的，发烧友甚至可以在后期进行硬件更换;

4、 在三电领域，零跑将陆续推出可变架构油冷电驱，直驱增程式油冷发动机，大功率碳化硅控制器，大模组电池技术，电池+车身一体化集成方案等;

5、2025年底之前，将推出8款车型，覆盖35万以内价格区间，并计划2022年进军海外市场 。2025年零跑汽车整体销量目标为80万辆;

6、 零跑自研的自动驾驶芯片凌芯01将搭载在零跑 C11上，并于今年10月上市。

资料显示，零跑汽车成立于2015年底，目前在售的车型有定位纯电动轿跑的零跑S01、定位微型电动车的零跑T03，以及即将上市的纯电动中型SUV零跑C11。