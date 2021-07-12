苹果面临70亿美元专利赔偿：律师称苹果可能退出英国市场

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日消息:据 Appleinsider 报道，苹果公司的律师警告说，如果法院命令其向专利公司 Optis Cellular 支付涉嫌侵犯 3G 和 4G 专利的「商业上不可接受的」费用，那么这家 iPhone 制造商可能会退出英国。

苹果公司目前正与 Optis 公司在英国打官司，苹果公司拒绝向该公司支付 Optis 公司声称用于 iPhone 和其他技术的专利许可费。6 月，高等法院的一名法官裁定，苹果侵犯了其中两项专利，因此苹果应该支付费用。这些费用的价值尚未确定，但媒体报道称，这可能是一场对苹果来说价值高达50 亿英镑（70 亿美元）的法律官司。

2020 年，英国最高法院裁定英国法院可以确定全球范围内的专利支付率，尽管该法院只能考虑英国专利的侵权问题。2022 年的审判将决定苹果需要支付多少钱。至于可能是多少钱，法官在1 月份的听证会上说，苹果公司「可能会对设定的费率感到失望」。法官提出，如果费用过高，苹果不太可能采取激烈的行动，比如退出英国市场，「没有证据表明苹果会考虑这样做，甚至根本不可能」。

对此，苹果公司的律师 Marie Demetriou 反驳说：「我不确定这是否正确。苹果公司的立场是，它确实应该反思这些条款，并决定在商业上接受这些条款或离开英国市场是否正确。可能有一些由法院制定的条款在商业上是不可接受的」。