华为音乐与环球音乐集团中国公司宣布达成版权合作协议

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华为音乐与环球音乐集团中国公司宣布达成版权合作协议

2021-07-12 10:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日消息:日前华为音乐环球音乐集团中国公司宣布达成版权合作协议，环球音乐的海量优质曲库将在华为音乐上线，这是双方首次在中国内地达成授权合作。

电台、音乐、自媒体

据官方介绍，华为音乐获得了环球音乐的海量正版优质曲库授权，将为广大用户带来更丰富的视听选择；而环球音乐也将借助华为音乐全场景生态能力触及更多的终端用户。通过此次合作，用户可通过手机、手表、音箱、耳机、智慧屏、车载等不同华为终端，在丰富的场景下聆听到环球音乐旗下知名艺术家们的高品质音乐内容。

华为消费者业务云服务音乐与图片业务部总经理魏武表示：「近年来，华为音乐围绕 「人」「车」「家」三大类别构建了多重应用场景模式，让音频内容与服务更快捷、更智慧的触达用户更多的生活场景，并帮助合作伙伴实现优质内容的智慧分发」。如用户可借助智能终端的 「一碰传」功能，让好音乐在手机、音箱与手表中连贯接续；跑步时将手机端播放的音乐接续到华为手表上播放，轻松实现 「音乐不间断、边跑边畅听」；利用华为智慧屏和 Sound 系列音箱构成的环绕声场，客厅秒变音乐演奏会现场；开车途中可依托华为音乐统一账号能力，让音乐在手机与车载智慧屏上无缝流转，打造惬意的车内音乐空间。

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