骁龙895部分参数性能曝光 多核性能与A14基本持平

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:高通下一代旗舰级芯片不出意外的话将会命名为骁龙895处理器，这款处理器预计在今年年底发布，最近有关这款处理器的部分参数性能也曝光，测试显示它的多核性能接近苹果A14芯片。

爆料的帖子曝光了骁龙895处理器的部分参数以及在Geekbench的测试结果。骁龙895编号为SM8450，在处理器核心方面，将集成1颗基于ARM Cortex-X2的Kryo780大核、3颗基于ARM Cortex的Kryo780中核和四个基于ARM Cortex-A510的Kryo780小内核。

在测试性能方面，骁龙895在多线程测试中几乎与苹果A14Bionic一样快，Geekbench平台多核跑分骁龙895获得4000分，14位4027分，但在单核测试中仍明显落后，骁龙895获得1250分，苹果A14获得1596分。

爆料帖子还透露，这款高通骁龙处理器将会支持100W快充，不过现在这款处理器还在早期测试阶段，在正式版本发布前参数和性能还可能有变化。同时今年9月份的时候，苹果将会发布A15处理器，届时性能会有进一步提升，到时候高通的旗舰处理器可能又要被苹果拉开距离。