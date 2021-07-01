WWW之父将源代码用NFT拍卖 超3400万元

6月30日，“互联网之父”蒂姆·伯纳斯·李将万维网原始代码以 NFT形式拍卖，最终成交价超540万美元（约3488.4万元人民币）。拍卖NFT作品包括原始时间戳文件，里面有蒂姆·伯纳斯·李写的代码，大约 9555行。
同时，还有时长30分钟25秒动画代码，以及伯纳斯-李写的一封反映代码和创建过程的信。
这位WWW之父认为，把自己作品转成数字化资产是很合理的事。对此，有网友表示，这是大佬的游戏，都在玩概念。
6月30日，“互联网之父”蒂姆·伯纳斯·李将万维网原始代码以 NFT形式拍卖，最终成交价超540万美元（约3488.4万元人民币）。拍卖NFT作品包括原始时间戳文件，里面有蒂姆·伯纳斯·李写的代码，大约 9555行。
同时，还有时长30分钟25秒动画代码，以及伯纳斯-李写的一封反映代码和创建过程的信。
这位WWW之父认为，把自己作品转成数字化资产是很合理的事。对此，有网友表示，这是大佬的游戏，都在玩概念。
据国外科技媒体报道：万维网的创造者蒂姆·伯纳斯·李正在拍卖他发明的源代码以NFT形式（不可替换令牌）。日期和时间戳文件的原始存档包含源代码，编写于1990年10月3日至1991年8月24日之间。这些文件包含约9555行代码，其中内容包括HTML、HTTP和URI的实现。
近日，著名的苏富比拍卖行通过推特宣布，被誉为“万维网发明者”的英国计算机科学家、蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）爵士将在以太坊区块链上创建具有30年历史的万维网(WWW，World Wide Web)源代码的 NFT。
1989年，英国计算机科学家蒂姆·伯纳斯·李爵士创造了一些将永远改变世界的东西。你猜对了，万维网（WWW），使我们所知的互联网成为可能。当然世界一直处于非常有趣的发展中，伯纳斯·李已经决定，他将通过以不可伪造的代币（NFT）的形式拍卖网络的源代码来做出一个相当历史性的提议。以下是蒂姆爵士的发言：三十年前，我创造了一件事物，后来在全世界大量合作者的帮助下，这一事物已经成为人类的一个强大工具。对我来说，网络最好
据国外科技媒体报道：电子游戏制造商Electronic Arts遭到网络攻击，黑客窃取了其源代码和相关的内部工具。名为Kickass的黑客声称窃取了fifa21等游戏的源代码，以及专有的frostice游戏引擎的源代码。他们正试图出售大约780千兆字节的游戏数据。
近段时间，全球范围内的黑客活动十分猖獗，展开了多次的攻击勒索行动，包括顶级科技公司苹果、美国最大的燃油管道公司、全球肉食巨头JBS等都遭受攻击。甚至连火星皇帝”马斯克都因操控比特币等加密货币，被黑客组织公开威胁。由于多次黑客组织频频得手，似乎助长了全球黑客的的嚣张气焰，再次找上了全球知名企业，这次是著名的游戏巨头艺电（EA）。据报道，EA官方日前宣布，公司网络被黑，黑客盗走了极其重要的数据。消息称，黑客?
美国司法部今天在法庭上提审了一名拉脱维亚女程序员，她是Trickbot恶意软件团队的一员，在那里她担任程序员，编写控制恶意软件和在受感染电脑上部署勒索软件的代码。司法部在今天的一份新闻稿中说，55岁的阿拉·维特来自拉脱维亚，但居住在苏里南的帕拉马里博，于2月6日在佛罗里达州的迈阿密被捕。美国官员说，以 "Max"为名上网的维特自2015年11月Trickbot恶意软件团伙成立以来一直与该团伙合作，当时Dyre恶意软件团伙的残余人员聚
7月1日消息，今日，据媒体报道，WWW万维网的源代码以数字资产（NFT）形式，在世界著名拍卖平台苏富比的一场在线拍卖This Changed Everything”中拍卖成功，成交金额高达543万4500美元（约合3513万人民币）。据介绍，代码原主人为WEB发明人、英国计算机科学家蒂姆伯纳斯-李。拍卖品包括原始时间戳文件，内含蒂姆伯纳斯-李编写的代码，大约9555行。值得一提的是，其中还包括代码可视化动画和一封信，在信中，蒂姆伯纳斯-李介绍了代码
6月23日，支付宝在“蚂蚁链粉丝粒”小程序上限量发售了“敦煌飞天、九色鹿”两款付款码NFT皮肤。据介绍，上述两款皮肤各限量8000份，用户可以以10支付宝积分+9.9元进行兑换，购买后NFT皮肤会显示在付款码上方。
近些时间以来，NNFT被越来越多用于数字艺术品，日前支付宝宣布与敦煌美术研究所共同推出两款付款码皮肤NFT。
6 月 21 日，币安宣布将于 6 月 24 日正式上线旗下NFT拍卖平台Binance NFT，并推出主题为“Genesis”的NFT拍卖会，拍品包括安迪·沃霍尔的《三幅自画像》及其 100 幅再创作版本、 900 幅达利致敬但丁的《神曲》版画再创作版本等 1000 多件重量级艺术作品。消息一出，引起了社会各界的广泛关注和热议。随后Binance NFT及合作方APENFT相继发出相关活动预告，更是将大众的期待值直接拉满。6 月 22 日，APENFT基金会在其官网上线平台治
知名游戏公司艺电（Electronic Arts）近日遭到网络攻击，导致包括游戏和引擎源代码、内部开发工具在内的庞大数据池被破坏和泄露。在网站上详细报告了 780GB 的数据泄露之后，EA 向外媒 Vice 证实了这次攻击。Vice 消息称，有黑客正在暗网上出售这些被盗的数据。虽然数据本身并未广泛分发，但黑客正在共享部分截图作为拥有这些数据的证据。入侵涉及的数据包括 FIFA 21、Frostbite Engine（为战地 、FIFA、Madden、 星球大战和其他 E
据国外媒体报道，Twitter正挂起NFT旋风。周三，这家社交媒体巨头宣布，将在第三方数字资产交易平台Rarible上送出140个新设计的NFT（非同质化代币）。
6 月 24 日，由币安、波场TRON、APENFT基金会联合举行的Binance NFT首场NFT拍卖会正式开启，作为最重要的拍品，安迪·沃霍尔的《三幅自画像》NFT作品在开拍不到 5 分钟，竞拍价已达252万美元，并迎来大量的围观。 本次拍卖会的主题是“Genesis”，意为创世纪，为期5天，将持续至 6 月 29 日。其中，安迪·沃霍尔的《三幅自画像》NFT作品的竞拍期为 6 月 24 日至 6 月 27 日，将于 27 日晚 8 时公布最终的成交价。同时， APENFT在?
6 月 21 日，币安在其官网宣布，将于 24 日推出Binance NFT平台上线后的首场NFT拍卖会“Genesis”，并选择全球三大公链之一的波场TRON和专注于艺术品NFT化的基金会APENFT为首拍合作方。 随后，合作方APENFT（@apenftorg）在推特发送了此次活动预告片，趣味炫酷的视频引来众多网友围观和点赞，使得该视频的点击量迅速超过2. 8 万次。 Binance NFT也对该视频进行了转推和点赞。 Binance NFT是币安推出的NFT拍卖平台，可以说是币安正
6 月 3 日，加密交易平台 FTX官方宣布推出 NFT 交易平台，允许用户买卖 NFT 作品或进行拍卖。NFT 作品将保存在 FTX交易所的 NFT 艺廊，用户也可提取 NFT 作品至钱包中。据官方说明，持有 NFT 可兑换部分商品和服务，详情请参照 NFT 说明。此外，FTX交易所提供 NFT 展示服务，用户可联系官方申请将收藏品在 NFT 艺廊进行展示。需要注意的是，NFT 作品一经购买无法退款，且美国用户无法在 FTX交易所交易，但可在 FTX US 上查看 NFT。
据外媒报道，纽约州政府IT部门使用的一个代码库被暴露在互联网上，允许任何人访问里面的项目，其中一些项目包含与州政府系统相关的秘密密钥和密码。暴露的GitLab服务器于周六被总部位于迪拜的SpiderSilk发现，这家网络安全公司因发现三星、Clearview AI和MoviePass的数据泄漏而受到赞誉。企业使用GitLab协作开发并将其源代码--以及项目运作所需的秘密密钥、令牌和密码--存储在他们控制的服务器上。但SpiderSilk的首席安全官Mossab
币圈，早已风声鹤唳。随着国内监管逐步收紧，当下在百度、微博等平台搜索火币、币安等关键词，均提示没有找到相关内容或搜索结果未予显示，这意味着炒币越来越不受待见。
微软旗下代码托管平台 GitHub，刚刚推出了名叫 Copilot 的 AI 编程辅助工具。在将之引入集成开发环境（IDE）后，便可向程序员给出基于人工智能（AI）的分析建议。而且它不仅能逐行给出分析参考意见，还能够对完整代码进行遍历。此外 GitHub 表示，Copilot 将支持多种编程语言和框架。（来自：GitHub Blog）不过今日推出的技术预览版本，暂时仅限于 Python、JavaScript、TypeScript、Ruby 和 Go 语言。据悉，GitHub Copilot 是一个?
据国外科技媒体报道：最近获准收购墨西哥50%股权的投资集团俱乐部Necaxa正在拍卖足球俱乐部1%的股权，以NFT方式拍卖。拍卖会的开盘价为130万美元，获胜者将获得多项利益，包括1%的永久股权和团队的一定比例公司的年收入。
1 个月前，GitHub 开始和社区讨论对安全研究、恶意软件和漏洞相关政策的调整，目的是启用、欢迎和鼓励 GitHub 上双重用途安全研究和合作。这个讨论得到了安全研究社区、项目维护者和开发者的广泛支持，他们通过 pull request（PR）分享了反馈意见，并针对这个主题进行了深入的探讨。
吉利汽车于港交所发布公告称，董事会宣布，为发展极氪品牌，极氪集团已订立CEVT收购协议、浩瀚能源收购协议及宁波威睿认购协议，以收购研发、生产..
“我们还没有正式决定，得听集团领导统一安排集体进驻”，在快手图书教育行业招商大会上，某教育出版社集团高层告诉「蓝洞商业」，抖音和快手方面..
Z世代的颜值战场上，年轻人将自己武装到了眼睛，美瞳成为热销品。根据阿里健康的相关数据显示，同时拥有三款及以上隐形眼镜或者美瞳的女性用户数量..
日前有媒体报道称，高途课堂被传整个招聘团队被裁，面试工作全部暂停。对此高途集团回应称，“高途课堂招聘全面暂停”及“整个招聘团队已被裁”..
快手昨日通过 @快手小客服 微博发布《快手关于打击直播间不良行为的公告（第一期）》。公告称，为维护良好的平台直播环境，一直以来，快手严厉打..
一项新的研究表明，青铜时代欧洲的商人通过非正式的网络，建立了一个标准化的砝码系统，后来传遍了欧洲，使整个大陆的贸易得以进行。这一进步有效..
《华尔街日报》报道称，美司法部已开始对陷入困境的电动汽车初创企业 Lordstown Motors 展开调查。尽管该公司得到了通用汽车的支持、并于 2020 年..
据央视新闻客户端消息，美国迈阿密戴德县县长于当地时间7月2日报告，迈阿密大楼倒塌事故造成的死亡人数已上升至22人，仍有126人下落不明，搜救工作..
又一家老牌日企翻车了。近年来，日本多家知名企业接连曝出造假丑闻，将日本制造”拉下神坛。包括日本气囊供应商高田公司、日本神户制钢、日本制药..
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凤凰网科技讯 7月3日消息，近日有传言称滴滴为赴美上市把中国道路信息和用户数据泄露给美国。对此，滴滴副总裁李敏在朋友圈回应：看到网上有人恶意..