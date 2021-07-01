WWW之父将源代码用NFT拍卖 超3400万元

据外媒报道，纽约州政府IT部门使用的一个代码库被暴露在互联网上，允许任何人访问里面的项目，其中一些项目包含与州政府系统相关的秘密密钥和密码。暴露的GitLab服务器于周六被总部位于迪拜的SpiderSilk发现，这家网络安全公司因发现三星、Clearview AI和MoviePass的数据泄漏而受到赞誉。企业使用GitLab协作开发并将其源代码--以及项目运作所需的秘密密钥、令牌和密码--存储在他们控制的服务器上。但SpiderSilk的首席安全官Mossab