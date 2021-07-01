WWW之父将源代码用NFT拍卖 超3400万元

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WWW之父将源代码用NFT拍卖 超3400万元

2021-07-01 16:52 · 稿源：站长之家

6月30日，“互联网之父”蒂姆·伯纳斯·李将万维网原始代码以 NFT形式拍卖，最终成交价超540万美元（约3488.4万元人民币）。拍卖NFT作品包括原始时间戳文件，里面有蒂姆·伯纳斯·李写的代码，大约 9555行。

同时，还有时长30分钟25秒动画代码，以及伯纳斯-李写的一封反映代码和创建过程的信。

这位WWW之父认为，把自己作品转成数字化资产是很合理的事。对此，有网友表示，这是大佬的游戏，都在玩概念。

股市，上班，互联网

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