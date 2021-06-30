​抖音回应莆田系重生：文章多处失实 正采取法律手段维护权益

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:今日，针对自媒体“奇偶派”发布的《莆田系在抖音重生》一文，抖音官方表示，该文章存在多处失实情况，造成严重误导，正采取法律手段维护合法权益，对相关自媒体和传播平台提起诉讼。

抖音称，该文称“抖音主动为有心机构和不法分子庇护、推荐，令其利用虚假夸大广告噱头吸引用户”不实。对于医美广告，抖音有严格要求和监管，仅允许少部分医美机构进行广告投放，且仅开放少数广告投放形式，加粉、直播引流、巨量星图、企业号均禁止投放。在医美广告审核方面，也有严格规则，如禁止涉及医疗效果的描述、医疗效果对比图，不得涉及虚假、夸张描述等。

此外，抖音还表示，文章提到的“艾美国际一锦平工作室”在抖音并未投放相关广告，也未曾开通企业号。文章提及“套户”黑产和医美类内容导流均为抖音严厉打击的行为。抖音明令禁止将有正规资质的广告主账户倒卖给无资质客户做投放，平台会定期巡查。除少数广告投放外，抖音禁止带有诱导、售卖、引流倾向的医美内容，禁止分享医美手术过程。

以下为抖音回应全文:

1、文章称某医美机构广告在抖音大肆传播说法不实。经核实，文章提到的“艾美国际一锦平工作室”在抖音并未投放相关广告，也未曾开通企业号。

2、文章称“抖音主动为有心机构和不法分子庇护、推荐，令其利用虚假夸大广告噱头吸引用户”不实。对于医美广告，抖音有严格要求和监管，仅允许少部分医美机构进行广告投放，且仅开放少数广告投放形式，加粉、直播引流、巨量星图、企业号均禁止投放。在医美广告审核方面，也有严格规则，如禁止涉及医疗效果的描述、医疗效果对比图，不得涉及虚假、夸张描述等。

3、文章提及头部主播批量营销推广的“抖+”网红数据平台，与抖音及关联公司无关。抖音官方达人营销平台为巨量星图。巨量星图会对商家推广内容进行审核，且禁止医疗美容机构在巨量星图下单推广。文中描述的通过抖音相关推广平台请大量头部博主推广医美机构，实际上无法实现。

4、文章提及“套户”黑产和医美类内容导流均为抖音严厉打击的行为。抖音明令禁止将有正规资质的广告主账户倒卖给无资质客户做投放，平台会定期巡查。除少数广告投放外，抖音禁止带有诱导、售卖、引流倾向的医美内容，禁止分享医美手术过程。相关黑产行为严重影响平台生态健康，伤害用户体验。抖音持续打击各类黑产行为，我们也呼吁各方携手，共同打击违规推广。

打击谣言不仅是依法维护企业自身合法权益的必要手段，也是净化网络环境、营造健康网络空间的题中应有之义。抖音欢迎社会各界的监督，但对于恶意造谣我们将坚决依法维权。