全国60所高校启用无人车送快递 覆盖百万在校大学生

随着当前越来越多的科技公司进入无人驾驶领域，国内进行无人驾驶测试的车辆也多了起来。并且，在此次广州荔湾疫情防控区，无人驾驶车辆开始发挥出巨大的作用，为封控区内的居民提供日常生活物资的配送。不过，无人车目前的技术还远没有达到老司机的水平，因而也会出现一些意外事故，但是尴尬的是，出现了剐蹭事故后，却联系不上对方车辆，这也把无人驾驶汽车公司文远知行”急坏了。今日，文远知行WeRide”公司，在其官方平台发布消