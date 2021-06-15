全国60所高校启用无人车送快递 覆盖百万在校大学生

据鲸视频报道，不久前，菜鸟驿站官方宣布，物流无人车将在6月新进全国30所高校。
据悉，截至目前，新一批无人车已在天津大学、南开大学、浙江农林大学等高校顺利进驻。
预计6月底全国将有60所高校的快递站提供物流机器人送货上门服务，覆盖百万在校大学生。
据了解，学生只需用手机下单，无人车就会按约定时间将包裹送到宿舍楼下。
据鲸视频报道，不久前，菜鸟驿站官方宣布，物流无人车将在6月新进全国30所高校。
据悉，截至目前，新一批无人车已在天津大学、南开大学、浙江农林大学等高校顺利进驻。
预计6月底全国将有60所高校的快递站提供物流机器人送货上门服务，覆盖百万在校大学生。
据了解，学生只需用手机下单，无人车就会按约定时间将包裹送到宿舍楼下。
6月10日举行的2021全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO万霖表示，物流的重大战略机遇期已经到来，菜鸟将把核心资源全力投入在物流新赛道的开拓上，专注增量创新，帮助实体经济降本增效，提供更好的服务体验。据介绍，菜鸟驿站的免费保管，按需上门”今年将向全国范围推行。以菜鸟驿站为中心，将加快形成购物、回收、洗衣等便民服务于一体的15分钟生活圈。全国3万家菜鸟乡村共同配送点也会加大数字化升级，逐步达到和城市一样的取件效率。?
菜鸟驿站对外发布“新成长计划”，计划在包裹代收之外通过丰富社区服务内容，三年内让站点年平均收入翻倍。
阿里巴巴首席技术官兼菜鸟首席技术官程立透露，阿里巴巴达摩院和菜鸟已启动了公开道路无人物流卡车的定义与研究。“无人驾驶技术正在成为数字时代的一项核心技术，我们相信未来全链路的无人物流配送也能实现产品化、实用化，成为数字物流的重要生产工具。”
在2021全球智慧物流峰会上，阿里巴巴首席技术官兼菜鸟首席技术官程立宣布，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。
随着当前越来越多的科技公司进入无人驾驶领域，国内进行无人驾驶测试的车辆也多了起来。并且，在此次广州荔湾疫情防控区，无人驾驶车辆开始发挥出巨大的作用，为封控区内的居民提供日常生活物资的配送。不过，无人车目前的技术还远没有达到老司机的水平，因而也会出现一些意外事故，但是尴尬的是，出现了剐蹭事故后，却联系不上对方车辆，这也把无人驾驶汽车公司文远知行”急坏了。今日，文远知行WeRide”公司，在其官方平台发布消
智能网联汽车技术年会在北京召开。北京高级别自动驾驶示范区发布无人配送车管理政策，颁布《无人配送车管理实施细则》试行版。会上，美团、京东、新石器成为国内首批获得无人配送车车身编码企业，并准许在示范区公开道路行驶测试，率先实现无人配送车“持证上岗”。
昨日，第八届国际智能网联汽车技术年会在北京经开区开幕。同时，北京市高级别自动驾驶示范区发布了全国首个无人配送车管理实施细则《无人配送车管理实施细则》试行版，并为首批无人配送车授予车辆编码，突破了无人配送车受现行法律法规限制无法合规上路，拓展了无人配送车测试验证空间，将推动无人配送车技术创新，从场景应用加快走向商业化。
【TechWeb】5月27日消息，为应对飞速增长的跨境出口订单，为中国外贸商家提供更低成本、更高效率的跨境物流解决方案，阿里巴巴旗下跨境零售电商平台速卖通联合菜鸟，正式启用位于义乌的华东优选仓。据悉，义乌的华东优选仓位于菜鸟出口物流华东枢纽之中，仓内设有数字化流水线、龙门架、Lemo等智能物流设备。第一期启用10000平米，预计2021年底扩至30000平米，届时将成为全国规模最大的优选仓。此前，菜鸟已联合速卖通在威海、东莞
6月1日，上海快行天下供应链管理有限公司发生工商变更，新增股东菜鸟关联公司浙江菜鸟供应链管理有限公司，持股40%。同时，公司注册资本由500万元人民币增加至574.71万元人民币，增幅为14.94%。
海口传云物联网技术有限公司于5月27日成立，注册资本8800万元人民币，经营范围含物联网设备制造；物联网技术研发；智能仓储装备销售等，企查查股权穿透显示，该公司由浙江菜鸟供应链管理有限公司全资持股。
5月24日晚8点，天猫618预售正式开始，接下来最让消费者关心的就是物流配送。菜鸟供应链宣布，预售极速达”今年覆盖全国300个城市，消费者下单后最快几分钟就可收快递。不仅如此，中大件预售商品也首次被覆盖晚上下单，早上收货”，成为菜鸟供应链服务全品类的可选服务。618预售开启后，菜鸟供应链会将预售商品，提前下沉到离消费者最近的快递网点和站点，楼上下单，楼下发货”。消费者付尾款后，批量包裹可实现分钟级配送，95%以上
凤凰网科技讯 北京时间5月20日消息，知情人士称，谷歌母公司Alphabet旗下无人车业务Waymo正与外部投资者磋商，拟至多筹集40亿美元额外资本以推动自动驾驶业务发展。Waymo还讨论了从其母公司Waymo剥离，最终公开上市的计划。不过，Waymo必须得首先平息市场对于近期一连串高管离职的担忧。这一动荡已经令外界质疑其发展策略以及它在自动驾驶领域的领先优势。Waymo CEO、CFO已经先后离职。(作者/箫雨)
在菜鸟2021年全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO万霖与海南省国际经济发展局局长韩圣健共同宣布，将在海南共建全球数智供应链示范区。
618大促还在火热进行中。菜鸟数据显示，6月1日、2日，“网红”县曹县两日快递单量累计接近100万单，其中80万单是曹县通过电商售出的演出服、木制工艺品快递。按每日人均快递单量计算，逼近上海。
近日，重庆市经济和信息化委员会印发重庆市2021年度新能源汽车推广应用财政补贴政策，明确了重庆市新能源汽车推广应用的补贴对象和相应的补贴标准。
5月17日消息，滴滴旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车有限公司达成战略合作。据滴滴介绍，双方合作研发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型，并全速推进量产。滴滴称，双方将在智能汽车领域探讨合资、合作模式，结合滴滴自动驾驶软、硬件技术研发优势与广汽埃安领先的自动驾驶整车平台及整车设计、制造能力，共同从线控底盘、自动驾驶传感器与系统集成等基础维度，全新定义并开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能?
6月1日，浙江吉利控股集团有限公司获得“一种无人机天线折叠天线结构及应用其的无人机”专利授权，公开号为CN213340682U，申请人为浙江吉利控股集团有限公司、四川傲势科技有限公司。
自从特斯拉车主上海车展维权”事件以来，特斯拉的一举一动都备受关注，其安全性引发质疑。近日，据三言财经报道，一名特斯拉车主及视频博主爆料称，近期国内特斯拉新车交付将新增考试环节，特斯拉建议达到一定成绩后再进行车辆交付与使用。根据爆料，通过考试后的车主将获得名为特新生”认证，即车辆初体验测试。交付人员建议考试成绩超过80分后再提车。不过，该考试并非强制执行，车主可自愿参加。目前，考试内容暂时不清楚。参考
相信有不少车主都经历过在商场的停车库忘记”自己爱车停在哪里的经历，不得不每个区域一辆辆找，若是车辆具备解锁鸣笛功能，找车时相对还会方便些。今日，从企查查网站了解到，OPPO（重庆）智能科技有限公司公开了一项智能寻车方法、装置、设备以及计算机可读存储介质”专利，申请日为2019年12月10日，公开号为CN110956845B，公开日为6月1日。专利摘要显示，该发明提供了一种智能寻车方法、装置、设备以及计算机可读存储介质。据了
【TechWeb】6月4日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，SpaceX成功地为美国宇航局执行了第22次国际空间站再补给任务。美国东部时间周四下午1点29分，SpaceX的“猎鹰9号”火箭从美国宇航局的佛罗里达州肯尼迪航天中心的39A发射台发射升空，该火箭将无人驾驶货运龙飞船送往国际空间站。在这项名为CRS-22的任务中，这艘货运龙飞船将重达3311公斤的物资、科学实验仪器和硬件，其中包括为空间站提供电力支持的两个新太阳能电池板，送入
今日晚间，针对“因发布虚假广告被行政处罚”一事，中式雪糕品牌钟薛高回应称，过去犯过的错虽然可以改正，却无法抹去。曾经在创业切期的两次行改..
在国外一场活动中，Intel CEO帕特基辛格与高通CEO安蒙双双现身。尽管在市场角度，两者存在一些直接竞争关系，但毕竟都是CEO级别的人物，面对公众场..
这一年多的显卡市场有人欢喜有人忧。矿工们挖得不亦乐乎，厂商们赚得盆满钵满，游戏玩家们只能看着各种高价空气卡徒唤奈何。市调机构JPR判断，今年..
日本专业研究机构Fomalhaut Techno Solutions对苹果5月份上市的12.9寸新iPad Pro进行了拆解分析。从硬件成本的角度，预计是510美元，大概是售价（..
2021款iPad Pro已经上市销售，日本机构对12.9寸版本进行了拆解，并分析了其元器件成本。Fomalhaut指出，12.9寸iPad Pro BOM成本大概510美元，比上..
昨日晚间，荣耀在上海举办新品发布会，正式发布荣耀50系列。据悉，在机身配色上，荣耀50系列有初雪水晶、夏日琥珀、墨玉青、亮黑色四款配色。屏幕..
奈雪的茶控股有限公司（以下称：奈雪的茶）将于6月18日正式启动公开招股，招股价为17.20港元-19.80港元之间，最高募资总额约为58.58亿港币，并预计..
前段时间，华为宣布卖车，首款车型为赛力斯华为智选SF5，售价分别为21.68万元（两驱版）、24.68万元（四驱版）。5月25日，赛力斯官方宣布，赛力斯..
6月17日消息，博主@数码闲聊站爆料，小米正在测试新系统，最近两年的手机都能升级。有网友猜测，小米新系统可能是MIUI 13。目前小米大部分机型已经..
6月17日消息，今日，据多位数码博主消息，小米MIUI更新后，在小米手机的互传列表”中新增了三星手机”，由此可见三星也加入到互传联盟阵营中。据了..
随着中国队3:1力克叙利亚队，国足成功晋级2022年世界杯预选赛亚洲区12强赛。与往年不同，今年为国足加油的方式也有了新的形式:付款码专属皮肤。..
近日，赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱，在凤凰网财经《封面》节目中谈到比特币时表示，比持币比黄金值钱多了，只有有钱和有见识的人适合玩比..
据国外科技媒体报道：美国一家上诉法院重新提起了谷歌股东提起的诉讼母公司字母表，指称该公司欺诈隐瞒安全漏洞。这起诉讼引起了34起诉讼；强推理..
6月17日消息，比亚迪电子公众号发文称，为荣耀50手机提供了整机组装服务，全力打造荣耀公司成立后正式上市的首款数字旗舰手机。官方称，比亚迪电子..
苹果的产品历来都是圈内友商的设计指导老师”，从外观设计到系统设计、交互逻辑等，都能在其他厂商的产品上找到苹果的影子。但令人万万没想到的是..
据华为官方微博消息，6月18日00:00，华为三款手机新品正式开售华为Mate40 Pro（4G版）、华为Mate40E（4G版）、华为nova 8 Pro（4G版）。其中，华为..
据国外媒体报道，亚洲最大的交易经纪公司之一富途证券(Futu Securities)已暂停支持加密期货合约和交易服务，以回应监管要求。..
抖音日前发布公告，宣布启动“暑期生态治理”专项行动，重点治理和打击内容侵权、低俗内容、虚假宣传、诱导打赏、恶意博取流量等五大类违规行为，..
字节跳动古籍保护专项基金今日正式启动，初期启动资金人民币1000万元，将定向资助中华珍贵古籍修复和专业人才培养、古籍活化与数字化等项目，其中..
据国外媒体报道，Strategy Analytics的最新研究显示，2021年第一季度，苹果5G iPhone的出货量环比下降23%，为4040万部。..