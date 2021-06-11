6000万数字人民币红包已发放！京东：618期间平台可使用数字人民币消费

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6000万数字人民币红包已发放！京东：618期间平台可使用数字人民币消费

2021-06-11 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:近期，北京、上海、长沙等城市开展第二轮数字人民币试点活动，共计发放超6000万元的数字人民币红包。

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而作为少数支持数字人民币的平台之一，618期间，消费者可在京东APP搜索“数字人民币”关键词进入专区。

上海、长沙的红包用户可在京东线上全品类以及京东生态的多个线下实体门店使用数字人民币红包进行购物，北京用户可在京东旗下七鲜超市进行线下体验。目前，数字人民币可在京东App、京喜App、京东金融App内使用。

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