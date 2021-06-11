6000万数字人民币红包已发放！京东：618期间平台可使用数字人民币消费

618 距离最后的高潮只有一周了！还没有把心仪的商品加入购物车？想买家电的话，就来看看这篇文章吧，对比了京东和其他电商平台的价格优惠和服务措施，无论是生活小家电还是大件，照着买准没错！夏天来了，脱毛仪是很多爱美人士的必备家电，来看这款飞利浦脉冲光脱毛仪，京东到手价仅需3599. 1 元，还能保证 2 天内送达，上某平台的话，到手价为3877. 1 元，贵了近 300 元，同时配送时效性上缺乏保障。经过对比可以发现，在京东上买