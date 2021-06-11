6000万数字人民币红包已发放！京东：618期间平台可使用数字人民币消费

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:近期，北京、上海、长沙等城市开展第二轮数字人民币试点活动，共计发放超6000万元的数字人民币红包。
而作为少数支持数字人民币的平台之一，618期间，消费者可在京东APP搜索“数字人民币”关键词进入专区。
上海、长沙的红包用户可在京东线上全品类以及京东生态的多个线下实体门店使用数字人民币红包进行购物，北京用户可在京东旗下七鲜超市进行线下体验。目前，数字人民币可在京东App、京喜App、京东金融App内使用。
站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:近期，北京、上海、长沙等城市开展第二轮数字人民币试点活动，共计发放超6000万元的数字人民币红包。
而作为少数支持数字人民币的平台之一，618期间，消费者可在京东APP搜索“数字人民币”关键词进入专区。
上海、长沙的红包用户可在京东线上全品类以及京东生态的多个线下实体门店使用数字人民币红包进行购物，北京用户可在京东旗下七鲜超市进行线下体验。目前，数字人民币可在京东App、京喜App、京东金融App内使用。
作为官方数字货币，数字人民币近段时间的推广速度明显加快，支付宝、微信以及各大电商平台，也都相继宣布支持数字人民币支付。而国内北上广深以及其它地区，为了进一步推广数字人民币这一全新支付方式，则更是直接拿出真金白银”发红包，提升用户使用数字人民币的热情和积极性。6月4日，上海发布”官方消息，为深化上海市数字人民币试点工作，按照上海市委、市政府的工作要求，人民银行上海总部会同市商务委、市地方金融监管局，决
当“Z世代”逐渐成长为中国“互联网+”的中坚力量，迎合这些年轻消费者的新圈层、新偏好，细分市场的新品类也迎来了发展机遇。在此情况下，以用户需求作为反向驱动的C2M产业模式，解开了摆在品牌厂商及网购平台面前，如何让新品“出道即爆款”、怎么让新品类加速“破圈”的难题。
最近京东618的2021年的年中大促活动正式的开启了，虽然是处于预售的阶段，但是还是有非常多优惠的活动，下面就来为大家分享一下本次618京东所有的活动。
2021年的京东618的年中大促活动要来了，目前已经正式的开启预售的活动，京东可以领取大额的活动红包以及津贴，很多朋友还不清楚红包怎么领取，下面就来为大家分享一下。
2021年的京东618的活动马上就要到了，很多朋友都在这年中的这一大波电商促销活动，又可以开启买买买模式，为了让大家省钱，就来为大家分享一下2021年京东618活动省钱日历。
2021年京东618的年中大促活动将从5月底就开始预热，不少商品也会在5月底开始预售，并且中间还有部分品牌的品牌日活动。今年的618和往年有哪些玩法不同之处呢，我们来一起了解下。
2021年的6月18日马上就要到了，这天想必大家都很熟悉，是电商的传统大促节日，京东618也在最近开启了预售的模式，很多朋友还不清楚本次京东618预售便宜还是当天便宜，下面就来为大家分析一下。
现在离京东的618年中大促的电商节越来越近了，各大平台都在加大力度促销，很多朋友还不清楚今年的京东618到底要怎么玩，下面就来为大家分享一下2021京东618活动超级省钱活动攻略，帮助大家更好的省钱。
最近，一支名为《 618 沙雕新品联播》的病毒视频受到众网友关注。视频以新闻播报的形式，介绍了一批不走寻常路的家电产品，如双开门电饭煲、桌面吸尘器、可卷曲电视和华为智慧屏等，引来网友纷纷点赞：“够奇葩，戳中我的笑点”、“双开门电饭煲yyds，乐死我了”，还有网友询问：“这么‘沙雕’的产品哪儿有卖？我要在家里摆一台！”这些家电新品“沙雕”在何处？根据《 618 沙雕新品联播》的介绍，双开门电饭煲仿佛行为艺术一般，
2021年京东618的活动来袭了，大家都在等待这一天的到来，毕竟又可以买买买了，很多朋友都在找京东有没什么大额的红包可以领取，下面就来为大家分享一下。
2021年京东618购物节期间的万券齐发活动在哪里可以参与，在这一活动中的优惠券可以在哪些时间段领取呢，以下我们来看下618期间京东万券齐发活动介绍。
一年一度的京东的618年中大促活动来袭了，本次预热很早就开始了，从5月24日到6月20日，每天都有大优惠，很多朋友还不清楚到底如果才能做到省钱最大化，下面就来为大家分享一下京东618活动省钱终极攻略。
京东618的年中大促优惠活动已经正在如火如荼的举办着，目前还是预售的模式，优惠力度照样不打折，很多朋友还不清楚今年的京东618要怎么玩才省钱，下面就来为大家分享一下攻略。
一年一度的年中电商促已经开始。5月25日中午12:00起，京东2021年618京享红包正式开抢，至高18618元，每日可抽3次，近期准备剁手的小伙伴一定不要错过。
不出意料的话，各家电商平台的数据会再上一个台阶。但在今年热闹的618面前，越来越多年轻人表示反对套路，坚决躺平。背后的原因是，重复着多年“雷同”剧本的618，早已不能激起他们的拼单热情和购物欲望了。
618 距离最后的高潮只有一周了！还没有把心仪的商品加入购物车？想买家电的话，就来看看这篇文章吧，对比了京东和其他电商平台的价格优惠和服务措施，无论是生活小家电还是大件，照着买准没错！夏天来了，脱毛仪是很多爱美人士的必备家电，来看这款飞利浦脉冲光脱毛仪，京东到手价仅需3599. 1 元，还能保证 2 天内送达，上某平台的话，到手价为3877. 1 元，贵了近 300 元，同时配送时效性上缺乏保障。经过对比可以发现，在京东上买
【TechWeb】6月1日消息，根据京东发布的消息显示，6月1日零点刚过，家住江苏省常熟市东南街道的王女士就收到了智能快递车送来的京东618第一单，此时离她支付尾款过了4分钟。据悉，今年京东618，京东物流通过与达达集团深化全渠道战略合作，已经包含生鲜、快消、手机、数码、母婴 、医药、个护、美妆等诸多品类，覆盖全国超过1400个区县。数据显示，零点刚过5分钟，京东超市咖啡液、燕麦奶、果酒等新兴品类同比增长均超15倍；而食品
京东618年中大促的活动再次开启了，每年京东618的数码手机类的优惠力度都是很大的，一些小伙伴还不清楚2021年的京东618到底手机有没有优惠，下面就来为大家分享一下。
5月24日，京东618正式拉开帷幕，京东小魔方大势新品赏也同步正式开启!从5月24日至6月18日，京东新品消费阵地京东小魔方将给消费者带来华为智慧屏SE系列、Redmi Note10系列、兰蔻Hello Kitty限定版大粉水等行业大牌新品，以及新风空调、扫拖一体机等当下大热的趋势品类新品，为消费者带来新品直降、预售加赠、1元券包等超多福利。“年轻”和“新品”是今年京东618的两大核心关键词，在“2021京东618，18周年庆启动暨趋势发布会”上?
今天，京东物流正式发布京东618运营举措:在全力保障全国范围上门服务，全国30个省份超200城最快可实现分钟达。
今年早些时候，微软开始测试任务栏上的一项新功能，名为 "新闻和兴趣"。它基本上是一个基于微软MSN的小部件，用户可以瞥一眼任务栏上的Feed，根据..
今日，B站宣布站内首个破亿视频诞生，那就是——“猛男版”《新宝岛》。据了解，该视频上线时间达两年，同时还具有收藏量235万+，弹幕量55万+，点..
今日，抖音官方宣布，抖音、今日头条、西瓜视频成为2021美洲杯赛事新媒体合作伙伴。届时，用户打开APP，就能观看全部比赛。同时，抖音还宣布，已获..
我们中的许多人一直在等待Galaxy S21 FE，因为这款手机本应使三星的高端Galaxy S21系列更容易被大众所接受。然而现在有一些坏消息传来，因为一份报..
此前，在亚布力中国企业家论坛中国商业心灵”活动中，比亚迪董事长兼总裁王传福就新能源汽车行业发展进行了分享，并以小米科技创始人雷军造车进行..
AMD的第二代RDNA架构（RDNA 2）尽管与RDNA采用相同的7纳米节点，但由于其能够实现的性能和电源效率的提升而受到业内评论人士的普遍赞扬。然而，这..
世界首富杰夫贝索斯(Jeff Bezos)的太空公司蓝色起源(Blue Origin)，在昨日成功拍出了其首张前往太空的船票。据外媒报道，周六，商业太空公司蓝色起..
今日，小米官方宣布，618大促小米11 Ultra 立省500，6.16-6.20到手价5499元起，可享24期免息（一个月229元左右），100元订金预售现已开启。小米11..
之前，很多用户对微信不能在多款手机登陆一个微信账号耿耿于怀，不过有博主发现，自己的微信登录界面出现了出现作为副设备登录”的功能选项，疑似..
2019年，《华尔街日报》和《纽约时报》联合对 App Store 进行了广泛调查，重点针对苹果自家应用程序明显的、持续的排在竞争对手前面。当时，苹果公..
比特币将迎来重大升级，这也将使其更加灵活和更加隐匿。据外媒报道，日前，比特币四年来的首次升级已经获得了全球旷工的批准，升级名为Taproot。该..
6月2日，华为发布多款搭载鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的智能终端产品，标志着华为开发的国产操作系统已正式亮相。昨日，我爱我家宣布，为推动国产操..
根据市场调查机构 Sensor Tower 公布的最新报告，App Store 上排名前十应用程序的容量是 5 年前的 4 倍，而且应用程序容量每年还在不断增长。而且..
日前，奇瑞商用车宣布与阿里云达成战略合作，双方将在汽车研发、营销、制造等方面推进数字化升级。同时，奇瑞宣布iCar生态品牌正式启动，作为数字..
作为初代 Nord 的继任者，OnePlus Nord 2 即将上市发布。根据微博数码博主@Arsenal 爆料，Nord 2 实际上就是换个品牌的 realme X9 Pro。消息称，目..
你向往浩瀚的太空吗?6月7日，世界首富亚马逊创始人贝索斯宣布，将在7月20日和兄弟搭乘蓝色起源的新谢泼德号飞船，飞上太空。..
昨日，国家邮政局公布2021年5月邮政行业运行情况称，5月份，全国快递服务企业业务量完成92.2亿件，同比增长24.9%;业务收入完成864.2亿元，同比增长..
2021年6月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于空调的，问题是“从省电角度考虑，去楼下扔垃圾的2分钟，开着的空调应该?”这个问题其实还是..
据国家邮政局发布的数据显示，1-5月，全国快递服务企业业务量累计完成396.5亿件，同比增长50.1%；业务收入累计完成3925.8亿元，同比增长29.7%。其..
6月13日，伽马数据发布了《2021年5月移动游戏报告》，报告显示，2021年5月，中国移动游戏市场实际销售收入186.16亿元，相比4月，略升3.97%；与去年..