文章目录 蔚来汽车将推出新品牌

苏宁电器集团收深交所监管函

滴滴正式提交IPO招股书

蔚来汽车将推出新品牌

据第一财经消息，蔚来汽车正筹划推出一个新的品牌，定位低于蔚来。对此，蔚来表示，暂未有任何消息可透露。

此前蔚来曾宣布推出新产品“Gemini”，当时蔚来方面表示，这是蔚来品牌明年将推出的一款新产品的代号。这不会是低端产品，蔚来品牌会保持高端定位。

同时，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌也多次强调，蔚来汽车比宝马、奥迪的平均售价都高，比特斯拉中国的平均售价贵十几万，已经初步建立起了一个高端品牌。截止4月底，在过去将近三年的时间里，蔚来已经交付了102803台车，平均售价是43.47万人民币。

李斌称，蔚来与中国一般汽车公司不一样的地方，创立蔚来一开始就是冲着高端车市场。做高端车成功率比中低端高，因为可以接触到更先进的技术。

苏宁电器集团收深交所监管函

昨日，深圳证券交易所发布《关于对苏宁电器集团有限公司的监管函》称，苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，被通过集中竞价方式共减持苏宁易购1950万股（占公司总股本的0.21%）。公司未在本次减持事项首次发生的15个交易日前公告相关减持计划。

深圳证券交易所表示，上述行为涉嫌违反了《股票上市规则（2020年修订）》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。

滴滴正式提交IPO招股书

今日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，股票代码为“DIDI”。

招股书显示，滴滴在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元和1417亿元，今年一季度，营收422亿元。在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量4100万单，全平台总交易额3410亿元。

同时，滴滴创始人、董事长兼首席执行官程维及柳青发布创始人信称，在未来的几十年里，自动驾驶技术将提供更多的成本节约、环境效益、并提供更大的便利以及我们可能看到的最显著的交通安全提升。这将激励更多的人开始使用或完全接受叫车服务。

柳青表示，这样做的结果将是共享出行的普及率在20年内从目前的2%提高到24%，并在未来几年进一步提高;这将为司机、乘客和其他利益相关者创造一个更大、更有价值的生态系统。

柳青称，在过去的三年中，滴滴在14个国家开展了业务，已经改善了中国以外超过6000万人的生活。滴滴每天已经帮助了10万人更方便地回家和摆脱寒冷。