2021天猫618优惠福利活动汇总 今年淘宝天猫618活动规则

2021年淘宝的天猫618的活动日历已经公布，今年的天猫618的规则还是比较复杂的，活动也非常的多，所以如果不搞清楚有哪些活动可能就会很迷茫，下面就来为大家分享一下2021天猫618优惠福利活动汇总。

【预售活动时间】

预售定金支付:5月24日20:00:00-5月31日21:59:59

预售尾款支付:6月1日00:30:00-6月3日

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【重点活动时间节点】

预热预售期（5月24日20:00-5月31日21:59）:5.24日20点正式开启预售，依旧是预付定金立减的玩法和力度;预售惊喜福袋同步开启，5月24日、25日、31日参与分享赢618元锦鲤红包;5月29日10点天猫超级红包开始发放，29日、30日加码;5.31日20点惊喜红包;

开门红（6月1日 -6月3日）:6月1日00:30预售付尾款，爆款前2小时限时特惠;跨店每满200减30元，上不封顶;

品类日（6月4日 -6月13日）:6月4日 -6月6日乐活日，主推快消品类;6月7日 -6月9日风尚日，主推服饰品类;6月10日 -6月12日智家日，主推消费电子品类;6月13日进口日，主推天猫国际品类;其中6月4日、6月10日超级红包奖池加码;

预热期（6月14日 -6月15日）:高潮期预热，6月14日超级红包奖池加码;6月15日20点惊喜红包;

高潮期（6月16日 -6月20日）:全品类爆发，6月16日0点前2小时特惠，跨店每满200减30元，上不封顶;6.17日超级红包奖池加码。

【活动玩法】

1、预售玩法（5月24日20点 -5月31日22点付定金、6月1日00:30-6月3日付尾款）

主要玩法依旧是付定金立减，与去年相比，提前4小时开启预售活动，部分商品有抢付定金、抢付尾款额外优惠。预售商品在定金支付完成后，会加入购物车，尾款支持与其他活动商品合并支付结算，且支持使用店铺满减满折、优惠券、跨店满减、品类购物券等优惠工具。优惠工具计算时，预售商品的销售价格为已支付定金 + 尾款 （去除定金立减部分）/ 预售商品的销售价格为“预售商品总价 - 立减金额”;

2、预售惊喜福袋（5月24日20点 -5月31日）

预售期间，开启预售惊喜福袋活动，把喜欢的商品加购 / 收藏，即有几率获得专属淘礼金或优惠券，可在对应预售商品尾款时使用。

锦鲤大奖:5月24/25/31日，通过预售福袋活动页面进入，完成分享回流任务后获得开奖机会，次日公布锦鲤大奖，最高618元锦鲤红包!

3、跨店满减（第一波6月1日 -6月3日、第二波6月16日 -6月20日）

大促两波正式期间，跨店每满200-30，上不封顶;支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠可与品类购物券、天猫购物券、天猫超市卡、超市银 泰卡、支付宝红包、现金红包、集分宝、单品优惠券、店铺优惠券等叠加使用。

4、超级红包（5月29日10点 -6月20日发放、6月1日 -6月20日使用）

天猫超级红包重磅回归，每天3次抽奖机会，领到的红包可以无门槛叠加使用，还可以叠加各种大促优惠，积少成多，直接抵现!目前已知的红包加码日为:5.29日、5.30日、6.4日、6.10日、6.14日、6.17日，抢得越早面额越大哦!

5、惊喜红包（已知有5月31日 /6月15日20点发放）

活动期间不定期发放惊喜红包，可在已领当日超级红包的基础上，额外再领一次红包，踩点领大概率中现金红包!

6、消息红包（5月29日10点 -6月17日）

活动期间，用户开完当天的1次机会后，点击“提醒我开奖领红包”设置成功，将在2021年6月18日当天获得额外的1次开红包奖机会。

7、分享领红包（6月4日 -6月18日）

活动期间邀请好友助力，助力值满后可领取16元超级红包!

8、浏览商品开宝箱（5月29日10点 -5月31日）

活动期间，用户进入无线淘宝客主会场开完当天的1次机会后，点击浏览“猜你喜欢”板块中不同的5个商品，可获得1次当天额外的开宝箱机会。

9、限时优惠（6月1日 -6月3日每天0点、6月16日 -6月20日每天0点）

本次大促限时优惠也照例不会缺席，大家可以重点关注6月1日 -6月3日、6月16日 -6月20日每天0点，按照以往经验，限时优惠最高可低至活动商品的半价，而且还有超多丰厚礼赠，错过拍大腿!大家记得想要入手的商品提前加入购物车!0点秒下单!

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