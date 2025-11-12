首页 > 原创 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

苹果回应1899元手机包定价过高：因为是联名款

2025-11-12 14:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:近日，苹果公司悄然推出了一款名为iPhone Pocket的新配件，长带款售价高达1899元，再次引发了市场对于“果粉的钱是否好赚”的讨论。

据悉，这款iPhone Pocket的设计灵感颇为独特，源自一块布的创意，采用了先进的3D针织一体结构。苹果官方介绍称，该配件能够完美适配所有iPhone机型以及其他随身小物，为用户提供了一种全新的“将iPhone随身穿戴”的美妙体验。

1299 元起售！iPhone Pocket发布：采用3D 针织一体结构

在实际使用中，iPhone Pocket展现出了其独特之处。当用户拉伸织物时，可以微微透出内部物品，方便随时查看iPhone屏幕。此外，它还可以手持、系在包上，或者直接佩戴在身上，多种佩戴方式满足了不同用户的需求。

然而，这款新配件的发布并未得到所有网友的认可。发布后，大量网友对其进行了吐槽，有人认为它像杯套，也有人觉得它形似长筒袜。更有网友直言:“贵是原罪”，对苹果的高价策略表示不满。

针对网友的反馈，苹果客服回应称，他们很少推出“包包”类配件，而这款iPhone Pocket不仅支持多种佩戴方式，颜色选择也十分丰富。同时，客服还提到，联名款产品通常定价较高，这也是导致该配件价格不菲的原因之一。

尽管如此，这款iPhone Pocket的发布仍然引发了广泛讨论。有人认为这是苹果在割韭菜，也有人觉得这是苹果在创新道路上的又一次尝试。无论如何，这款新配件的推出无疑为苹果的产品线增添了一抹新的色彩。

