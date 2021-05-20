罗永浩交个朋友回应北京锤子数码被执行100元：已支付完毕

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罗永浩交个朋友回应北京锤子数码被执行100元：已支付完毕

2021-05-20 15:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今日，针对“关联公司新增被执行共200元”一事，罗永浩方回应称，此费用是经营手机期间公司案件的执行费用之一，已经和经办法官联络并支付完毕，案件撤销中。

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此前，据企查查APP显示，北京锤子数码科技有限公司、成都野望数码科技有限公司于5月18日同时新增执行信息，各案件执行标的金额为100元，金额总计200元。罗永浩在两家公司中均任执行董事职务。

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