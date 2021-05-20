罗永浩交个朋友回应北京锤子数码被执行100元：已支付完毕

距离上一次更新产品，已经过去6年了，索尼其实要放弃它也是情理之中的事情。据外媒报道称，索尼有意将重心从数码单反（DSLR）集中到新兴向荣的无反相机（Mirrorless）市场，取而代之的是放弃数码单反产品线。报道中提到，索尼官网不再提供任何A卡口相机的消息，而知名相机器材零售商BH也将索尼Alpha a99 II数码单反列为已停产产品。事实上，索尼全系DSLR机型都已不再更新，直接止步于2016年发布的a99 II 。去年 9 月，索尼发布了一