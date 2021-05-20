微软：2022 年 6 月 15 日删除个人版 Windows10 中的 IE 浏览器

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微软：2022 年 6 月 15 日删除个人版 Windows10 中的 IE 浏览器

2021-05-20 08:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日消息:微软今天在官方技术论坛中宣布，将于2022年6月15日删除个人版Windows10中的 Internet Explorer（IE）浏览器。而由于企业需要，LTSC长期服务版Windows10将继续保留。 此外，微软 Office365将于2021年8月17日后停止支持IE11浏览器。 Edge浏览器的IE模式还将保留。

IE浏览器

Internet Explorer，是微软所开发的图形用户界面网页浏览器。自从1995年开始，内置在各个新版本的Windows操作系统，也是微软Windows操作系统的一个组成部分。 Internet Explorer曾是使用最广泛的网页浏览器，在2002年和2003年达到95%的使用率高峰。

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Microsoft Edge项目经理Sean Lyndersay表示「我们宣布，Windows10上的Internet Explorer的未来在Microsoft Edge中，Internet Explorer11桌面应用程序将于2022年6月15日退役并停止对某些版本的Windows10的支持。」

微软近年来一直试图让人们停用IE转用Microsoft Edge浏览器，Microsoft Edge浏览器首次出现在2015年，它拉开了Internet Explorer品牌终结的序幕。此后，微软给IE浏览器贴上了「兼容解决方案」的标签，而不承认它还是主流浏览器，并鼓励企业停止使用这个老化的浏览器，转而使用Edge及其IE模式。

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