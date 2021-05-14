爱奇艺因含低俗内容被行政处罚 罚款金额1.5万元

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爱奇艺因含低俗内容被行政处罚 罚款金额1.5万元

2021-05-14 16:52 · 稿源：站长之家

北京爱奇艺科技有限公司因提供含有禁止内容的互联网文化产品被北京市文旅局依法予以行政处罚。

据悉，处罚事由为该单位所登载的音乐MV含血腥暴力、性爱画面，歌词含脏话等低俗内容，处罚结果为罚款1.5万元。

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此外，北京爱奇艺科技有限公司多次因“传播的视听节目含禁止内容的行为”等被处罚。

此前，爱奇艺因提供的《墨水班迪大战卡通猫!谁才是卡通世界的王者!》等7个视听节目含有渲染暴力、恐怖活动的内容，被罚3万元。

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对此，不少网友纷纷表示该罚，才能起到警示作用。也有的认为罚太少了。你怎么看呢?

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