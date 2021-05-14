爱奇艺因含低俗内容被行政处罚 罚款金额1.5万元

北京爱奇艺科技有限公司因提供含有禁止内容的互联网文化产品被北京市文旅局依法予以行政处罚。
据悉，处罚事由为该单位所登载的音乐MV含血腥暴力、性爱画面，歌词含脏话等低俗内容，处罚结果为罚款1.5万元。
此外，北京爱奇艺科技有限公司多次因“传播的视听节目含禁止内容的行为”等被处罚。
此前，爱奇艺因提供的《墨水班迪大战卡通猫!谁才是卡通世界的王者!》等7个视听节目含有渲染暴力、恐怖活动的内容，被罚3万元。
对此，不少网友纷纷表示该罚，才能起到警示作用。也有的认为罚太少了。你怎么看呢?
北京爱奇艺科技有限公司因提供含有禁止内容的互联网文化产品被北京市文旅局依法予以行政处罚。
据悉，处罚事由为该单位所登载的音乐MV含血腥暴力、性爱画面，歌词含脏话等低俗内容，处罚结果为罚款1.5万元。
此外，北京爱奇艺科技有限公司多次因“传播的视听节目含禁止内容的行为”等被处罚。
此前，爱奇艺因提供的《墨水班迪大战卡通猫!谁才是卡通世界的王者!》等7个视听节目含有渲染暴力、恐怖活动的内容，被罚3万元。
对此，不少网友纷纷表示该罚，才能起到警示作用。也有的认为罚太少了。你怎么看呢?
5月14日上午，天眼查App显示，近日北京爱奇艺科技有限公司新增一条行政处罚，处罚单位为北京市文化和旅游局，处罚事由为该单位所登载的音乐MV含血腥暴力、性爱画面，歌词含脏话等低俗内容，处罚结果为罚款1.5万元。之前爱奇艺因网络综艺节目《青春有你3》而备受关注，据媒体报道，在爱奇艺制作的《青春有你3》的打榜投票机制中，购买奶制品并扫描瓶盖二维码是重要的投票方式之一，这也就意味着买得越多，投得越多。而奶票”通过扫?
凤凰网科技讯 5月7日消息，《青春有你3》“倒奶视频”事件引发的网络热议，5月6日深夜爱奇艺官方微博发表致歉声明，表示对此次“倒奶视频”所造成的影响，感到非常的内疚自责，深表歉意。同时透露了《青春有你3》节目整改措施，5月8日的成团之夜停止录制和直播，节目组继续慎重研究并调整节目规则。从即刻起，关闭《青春有你3》所有助力通道。爱奇艺重申，坚决反对一切形式的食品浪费。对于已经购买商家“活动装产品”但未使用的用
从去年底爱奇艺率先宣布涨价之后，国内其他视频网站也陆续跟进，4月初腾讯视频宣布涨价，月卡涨到30元。现在芒果TV也准备跟进了，今年也要涨价。芒果TV母公司芒果超媒日前接受机构调研时表示，会员提价对我们来说不是一个非常迫切不得不做的动作，会整体充分考量提价需求和节奏。芒果超媒表示，从行业发展来看，会员提价已成为趋势，我们今年会考虑在青春芒果节或春节期间进行提价。另外，基于芒果的基因和发展逻辑，芒果的会员更?
爱奇艺日前对外发布道歉声明称，我们听到了用户及媒体朋友批评的声音，对于此次“倒奶视频”所造成的影响，我们感到非常的内疚自责，在此，深深表达我们的歉意。同时，我们重申，坚决反对一切形式的食品浪费。
【TechWeb】5月5日消息，针对北京市广播电视局责令爱奇艺暂停《青春有你》第三季节目录制，爱奇艺《青春有你》官方微博回应称：对此我们诚恳接受，坚决服从。5月4日，针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题，北京市广播电视局约谈了爱奇艺相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定，切实履行网络视听平台主体责任，完善节目管理制度, 认真核查并整改存在的问题。根据网络视听节目相关管理规定?
近日，一段倒奶视频”在网络上曝光后，引发网友强烈批评。6日深夜，爱奇艺官方发布道歉声明称：对于此次倒奶视频”所造成的影响，我们感到非常的内疚自责，在此，深深表达我们的歉意。同时，我们重申，坚决反对一切形式的食品浪费。”与此同时，爱奇艺宣布《青春有你3》节目整改措施，原定5月8日的成团之夜停止录制和直播，节目组继续慎重研究并调整节目规则。从即刻起，关闭《青春有你3》所有助力通道。此外，对于已经购买商家活?
凤凰网科技讯 北京时间5月7日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看特斯拉：特斯拉维权女车主起诉副总裁陶琳，要求精神赔偿5万！备受关注的特斯拉车顶维权事件有了新进展。5月6日，事件当事人，河南车主张女士夫妇正式起诉特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司以及特斯拉公司全球副总裁陶琳，诉求包括三被告向原告书面赔礼道歉、索赔精神损害赔偿金5万元人民币等。其代理律师，河南豫龙律师事?
这几天收到爱奇艺的提醒，说我的会员快到期了。看了下价格，连续包年续费218元。印象中这是我的第三次续费，其中前两次续费都是因为赠送了京东 Plus 会员，觉得很划算，所以没犹豫。
【TechWeb】5月9日消息，爱奇艺青春有你官方微博发文：目前，节目组决定终止节目录制，取消决赛。到此节目组没有公布任何消息，一些网络上的组团消息和所谓“官方微博”均为不实信息。截至发稿，该条微博评论数已近4万条。5月4日，针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题，北京市广播电视局约谈了爱奇艺相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定，切实履行网络视听平台主体责任，完善节目管理制
5月5日早间消息，根据网络视听节目相关管理规定，北京市广播电视局责令爱奇艺暂停《青春有你》第三季节目录制。对此，爱奇艺青春有你3节目组表示，认真核查并整改存在的问题，力求更加严格细致地把握节目制作的每个环节，积极营造清朗健康的网络环境，感谢各界对节目的关心和监督，对其中出现的问题我们深表歉意。随后爱奇艺官微表示接受批评，认真整改！”以下为爱奇艺青春有你公告全文：日前，北京市广播电视局责令爱奇艺暂停《?
5月13日，2021爱奇艺世界大会在上海举行，主题为向新生 共未来”。爱奇艺创始人、CEO龚宇向全行业发出倡议要像爱护自己的眼睛一样爱护自己和行业”，以影视工业化的理念挣脱行业无序、消耗式的竞争现状。与此同时，2021爱奇艺世界大会电影片单发布，包含《忠犬八公》、《中国乒乓》、《念念相忘》等33部电影。分为时代弧光”、全员硬核”、东方经典”、青春无悔”、快乐至上”、奇思妙想”、合作模式：一鱼多吃”七个单元。其中在?
今天下午，爱奇艺青春有你官微发文称，目前，节目组决定终止节目录制，取消决赛。到此节目组没有公布任何消息，一些网络上的组团消息和所谓“官方微博”均为不实信息。
近日，爱奇艺选秀节目《青春有你3》倒奶应援事件愈演愈烈，陷入了巨大的舆论风波之中，在5月6日晚上，爱奇艺官方微博发布了道歉声明，表示《青春有你3》成团之夜停止录制和直播，此外还关闭所有助力通道。
凤凰网科技讯 5月5日消息，今日凌晨，爱奇艺青春有你3官方微博发布公告回应被北京广电局责令爱奇艺暂停《青春有你》第三季节目录制，爱奇艺表示，接收批评，认真整改。以下是爱奇艺回应全文：爱奇艺青春有你3微博截图昨日，北京市广播电视局发布消息，表示针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题，北京市广播电视局高度重视并第一时间约谈了爱奇艺相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定，切?
此前，爱奇艺旗下《青春有你3》节目推出了购买赞助商奶制品，扫描瓶盖内二维码助力偶像活动。但部分粉丝为助力偶像，大批量购买赞助商产品，出现了喝不完、卖不了的情况，于是选择将奶倒掉。
一边是“倒奶打投”事件在全网不断发酵，引发新华社、人民日报等官媒痛批。5月6日23点46分，爱奇艺发文道歉并通知原定5月8日的成团之夜停止录制和直播，关闭《青春有你3》所有助力通道。
凤凰网科技讯 北京时间5月10日消息，过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注爱奇艺：爱奇艺终止录制《青春有你3》取消决赛爱奇艺青春有你的微博5月9日，@爱奇艺青春有你官微发文称，目前，节目组决定终止节目录制，取消决赛。到此节目组没有公布任何消息，一些网络上的组团消息和所谓“官方微博”均为不实信息。自“倒奶视频”的舆论发酵后，5月4日晚，北京市广播电视局在微信公众号上发文，责令爱奇艺暂
昨日，北京爱奇艺科技有限公司与北京数字简史科技有限公司等不正当竞争纠纷一审民事判决书公开，裁判结果为:二被告立即停止涉案虚假宣传的不正当竞争行为，并赔偿爱奇艺公司经济损失及合理开支共计62.5万元等。
前不久，苹果正式召开春季新品发布会，这场号称“科技届春晚”的大会，吸引了众多数码爱好者的观看。本次，苹果为消费者带来新一代Apple TV，搭载A12仿生芯片，并支持4K、120H刷新率。日前，有网友爆料称，Apple TV国行版已正式过审。其实，早在新款Apple TV发布前，已经有博主提前爆料了其配置信息，同时，还提到Apple TV国行版已通过广电审批，正在等待工信部和3C认证审批。值得一提的是，该博主表示，产品将内置腾讯视频、爱奇?
爱奇艺vip会员和京东PLUS的超热联名年卡活动再次来袭，在5月14日到5月18日之间，大家可以以五点五折的超低优惠价格买到双年卡，如果想免费免广告看剧的小伙伴可以考虑看看。
小米本周推出了高端旗舰降噪耳机FlipBuds Pro，售价799元。这款新品于5月14日上午10点在京东开启预售（5月21日正式发售），截至今天小米FlipBuds ..
5月16日消息，据媒体报道，在黑龙江双鸭山红卫农场，工作人员在监控室内远程操控无人驾驶插秧机进行插秧。技术人员王铮介绍，这台无人驾驶插秧机使..
如无意外，RTX 3080 Ti、RTX 3070 Ti将在本月31日正式发布，下月2日和9日解禁，均在次日正式发售。在此之前，已经有厂商迫不及待地将RTX 3080 Ti加..
5月16日消息，有网友发现，苹果新推出的AirTag发货时间大幅延长。Apple Store显示，苹果AirTag送货时间从之前的5-7个工作日延长至一个月时间，单件..
本周华硕在海外发布了ZenFone 8、ZenFone 8 Flip两款旗舰，其中ZenFone 8作为一款小屏旗舰备受关注。5月16日消息，知名科技媒体The Verge发文点评..
5月16日消息，一名特斯拉车主爆料称，近期国内特斯拉新车交付将新增考试环节，特斯拉建议达到一定成绩后再进行车辆交付与使用。今天下午，特斯卡客..
“神仙售后”“内娱最体面售后”“售后天花板”……整个五一，微博热搜被一部剧的剧粉攻占了。神奇的是，这部剧距会员收官已有一个多月时间。..
刘斌已经在剧组待了快二十年。之前作为负责行政和财务管理的制片主任，他见惯了剧组司机偷油的现象，经历的次数多了，他想出的办法是，每次加油都..
知名影视评分网站烂番茄（Rotten Tomatoes）正在继续寻求发展成为比其电影和电视评级分数更重要的业务。本周二，这个由NBC环球公司旗下的Fandango..
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美国空军首次对Skyborg战斗无人机的自主核心系统（ACS）进行了飞行测试。Skyborg的 "大脑"被安装在佛罗里达州廷德尔空军基地的Kratos UTAP-22战术..
日前，索尼PS5国行版本已正式在国内市场开售，同时拥有数字版和光驱版，起售价3099元。米哈游旗下的《原神》官方在昨晚宣布，正式登陆PlayStation..
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【TechWeb】5月16日，TechWeb获悉，近日，特斯拉开启“交付日全方位车主讲堂活动”，向提车用户提供“车主讲堂”、“趣味问答”，帮助车主“快速入..
5月16日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军发文力荐自家的小米最高端路由器AX9000。雷军指出，大家如果已经选购了今年新的旗舰机，一定要..
据外媒报道，2021年5月7日对Colonial Pipeline的勒索软件攻击体现了美国在加强网络防御方面面临的巨大挑战。这家私营公司控制着美国能源基础设施的..
Redmi Note 8系列是Redmi 2019年8月下午在小米北京总部发布的千元新机，售价999元起。时隔将近2年时间，Redmi Note 8新版本被曝光。5月16日消息，..
5月16日消息，沈义人分享了小米多线圈无线快充板的体验心得，表示小米这个多线圈无线快充板应该算是今年Apple用户最值得购买的无线充电板了，而且..