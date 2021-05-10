上海消保委约谈美团拼多多 涉及消费者权益等问题

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上海消保委约谈美团拼多多 涉及消费者权益等问题

2021-05-10 21:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:据上海市消保委微信公众号今日发布消息，上海市消保委在今天下午，约谈了美团，指出了美团在消费者权益保护方面存在的突出问题。

美团

“五一”前后，上海消费市场投诉总体平稳，但与此同时，线上平台类消费争议相对集中多发。美团在消费者权益保护方面存在的突出问题。美团的主要问题包括一是取消订单引发的退款问题;二是订送餐、生鲜蔬菜配送不履约问题;三是页面误导消费者的问题。

市消保委要求美团在平台经营过程中要摒弃唯流量思维，要从保护消费者合法权益的角度，真正落实平台主体责任:

一是完善页面描述和服务规则，特别是涉及消费者权益的重要内容，要以显著方式向消费者加以提示;

二是切实履行订单义务，如果遇到特殊情况导致住宿、票务等约定无法履行的，平台也应主动联系消费者协商解决;

三是公平设置与平台商户的约定与收费，不依仗市场优势地位增加商户和消费者的不合理负担;

四是严格物流配送时效性，保障订单及时按地配送到位，杜绝虚假签收的情况;五是对社区团购等新业务当中遇到的涉及消费者合法权益的新问题要及时研究解决对策，优化业务模式，形成社区团购消费者权益保护规范。

美团表示，公司将根据上海市消保委的要求，对其相关的业务进行自查与整肃，并将于近日向消保委递交整改报告。

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