苹果 4.1 亿美元追加投资光学技术制造商 II-VI

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日消息:苹果日前宣布，其先进制造基金（Advanced Manufacturing Fund）将为领先的光学技术制造商II-VI提供4.1亿美元的新资金。据了解，II-VI生产用于自拍相机的人脸识别和其他人脸跟踪功能的激光器，以及目前在iPhone12Pro上搭载的激光雷达扫描仪中所使用的VCSELs（垂直腔面激光发射器）。

VCSELs为iPhone提供Face ID、Memoji、Animoji和人像模式等能力。苹果还与II-VI合作，生产用于激光雷达扫描仪的激光器，有助于提供更快、更真实的AR体验，并提高照片和视频中低照度场景的自动对焦能力。

这已经是苹果第二次对II-VI进行投资了。2017年，苹果曾对一家名叫Finisar的公司进行过投资，金额为3.9亿美元，而之后这家公司被II-VI收购。苹果对II-VI的投资将扩大与II-VI的长期合作关系，增加其产能并加快iPhone零部件未来的交付周期，此举还将为当地带来700多个就业机会。

苹果在新闻稿中表示，II-VI是清洁能源计划的一部分，旨在推进公司供应链中可再生能源的利用，并且已经在美国的所有苹果制造工厂中使用100%的可再生能源。