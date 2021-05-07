春季档电影观众满意度创7年新高 《悬崖之上》以85.8分居榜首

长达五天的小长假让2021年迎来了史上最挤五一档，共有十余部影片上映，总票房高达16.7亿元。

日前，中国电影观众满意度调查?2021年春季档调查结果显示，2021春季档观众满意度得分83.1分，为2015年开始调查以来同档期最高分。

四月初到“五一“期间上映的10部重点国产影片中，有6部影片满意度超80分进入“满意”区间。

其中《悬崖之上》以85.8分居观众满意度榜首，《我的姐姐》和《扫黑·决战》分居第二、三位。